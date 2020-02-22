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手表表面一如人臉 一把火燒出兩抹深邃蔚藍

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
以大明火燒製的蔚藍，加上表面的指針與刻印細節，展現出寶璣百年相傳的古典底蘊。圖 / Breguet提供。
以大明火燒製的蔚藍，加上表面的指針與刻印細節，展現出寶璣百年相傳的古典底蘊。圖 / Breguet提供。

手表表面一如人臉，是第一印象的形塑之地。冷凝的藍色近年成為表面色彩新主流，但同為一抹藍，如何帶出獨特氣質？寶璣（Breguet）與高級獨立製表品牌De Bethune則在製程中各展工藝，將歲月靜好的定義、優雅停駐腕間。

寶璣（Breguet）的經典系列藍色大明火琺瑯陀飛輪腕表，熾熱的表面琺瑯工序是困難所在、也是「大明火（Grand Feu）」的美名因由。製作時，釉料被先加之在金屬底板上後被送進爐火中以攝氏800至1,000度高溫燒製融化，融化後取出待表面冷卻、然後重新送入爐火中燒製至少三回。缺點是耗費多次時間、且只要其中一回產生瑕疵，整枚製作便前功盡棄、必須重頭來過。但大明火琺瑯的優點則具備了古典的內省氣質，加上表款運用的寶璣超薄581手上鍊陀飛輪機芯，具備以特製的矽質鈎爪與矽質擺輪游絲，似將歲月結晶的智慧、巧手內外收攝。

早在2011年便以DB 28腕表拿下日內瓦鐘表大賞（GPHG）最大獎「金手指」肯定的獨立製表品牌De Bethune，一年產量約在千只以內，是頂級藏家間的極罕之選。品牌除強調機芯95%高自製率、三重降落傘機制與漂浮式錶耳（Floating lugs），De Bethune的另一特色在於：大量以藍色當成表款視覺，加上當鋼材或鈦金屬在高溫燒烤將成色從銀轉為藍、並因溫度火侯差異，深淺濃淡自有微妙差異。De Bethune近期則推出DB 25 Staryy Varius腕表的玫瑰金版本，表面是以五級鈦金屬高溫燒烤、蛻變成深邃迷人的深藍色，同時其上錯落有致的金質圓粒，則透過穿鑿與雷射加以24K金箔，在42毫米的表面中營造出宛如浩瀚蒼穹的壯麗開闊。

一把火，燒出兩種深邃蔚藍。一為琺瑯古典雅緻、一為金屬冷凝科幻，冷暖況味、各在人心。

除了藍色的大明火琺瑯，具備鈦金屬框架與小秒針功能的陀飛輪，輕巧座落於五點鐘方位，氣質別具。圖 / Breguet提供。
除了藍色的大明火琺瑯，具備鈦金屬框架與小秒針功能的陀飛輪，輕巧座落於五點鐘方位，氣質別具。圖 / Breguet提供。
De Bethune，DB 25 Staryy Varius玫瑰金腕表，時間顯示，DB2005手上鍊機芯，動力儲存六日，價格店洽。圖 / De Bethune提供。
De Bethune，DB 25 Staryy Varius玫瑰金腕表，時間顯示，DB2005手上鍊機芯，動力儲存六日，價格店洽。圖 / De Bethune提供。
Breguet，經典系列藍色大明火琺瑯陀飛輪腕表，鉑金，41毫米，時間顯示、大明火琺瑯表面、陀飛輪，專賣店限定，521萬8,000元。圖 / Breguet提供。
Breguet，經典系列藍色大明火琺瑯陀飛輪腕表，鉑金，41毫米，時間顯示、大明火琺瑯表面、陀飛輪，專賣店限定，521萬8,000元。圖 / Breguet提供。

高溫 品牌 腕表

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