打造春夏最Chic造型 運動風、條紋撞色單品不可少

冬天總是會過去，所以準備好春天要換季的穿搭吧！H&M的Studio系列，向來就是高CP值的選購清單之一，這季品牌以滿月景色與悠閒自在的衝浪文化為概念，創造繽紛色彩加上清新魅力的服飾。當然也不能忘了配件也要一起換裝，Charles & Keith就把撞色結合運動，使用在包款及鞋履上，營造時髦感。

H&M的春夏Studio系列，充滿了島嶼玩樂與隨興不羈的氛圍，品牌採用了飄逸粉紅拖地長洋裝、石灰色不修邊墊肩短外套及寬褲、米黃色條紋丹寧褲，來搭配粉色、米色及杏色粗針織編織羊毛外套。而且面料使用嫘縈與亞麻混紡使設計剪裁舒適，斜紋織布為內搭褲與套裝增添運動休閒感；利用有機棉花所打造的襯衫及丹寧單品展現輕鬆感，有著飄逸感的寬鬆洋裝更是由回收尼龍纖維製成，讓人驚艷。品牌的印刷設計師Moa Bartling則提到，服飾上的手繪印花圖案則是受到哥特蘭島上的岩層啟發，所以看起來充滿迷幻感，更能映襯這系列的悠閒自在感。

女星王淨為Charles & Keith演繹春季新品鞋履、包款。圖／Charles & Keith提供

另外，配合春夏季節的到來，Charles & Keith透過設計細節重新賦予運動時尚嶄新生命力，並注入優雅女性化氛圍。除了主打透明及網紗材質，還有透視果凍感、鮮豔明亮的色彩、甜美粉嫩的配色，都是品牌這季的重點元素。像是源自於運動遊戲場的概念的設計，就擷取彩色條紋、運動繩索、半透明網紗材質等元素，創造出透明網紗斜背包或是羅緞繩索綁帶跟鞋。而時尚運動系列，則運用科技感材質，加上繽紛色彩的點綴，讓亮面鞦韆包、運動風休閒涼鞋都成為了重點單品之一。

H＆M Studio春夏系列背心2,999元。圖／H&M提供

H＆M Studio春夏系列印花洋裝4,999元。圖／H&M提供

H＆M Studio春夏系列泳裝1,299元。圖／H&M提供

H＆M Studio春夏系列上衣999元。圖／H&M提供

Charles & Keith春季羅緞繩索綁帶跟鞋1,790元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith春季亮面掀蓋手提包1,890元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith春季透明網紗斜背包1,490元。圖／Charles & Keith提供