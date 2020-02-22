六福村二二八連假 愛的迫降價全面499元

迎接4年一次2月29日，六福村想見你！戲劇下檔趕快放開遙控器，生活暫時失去重心的劇迷們，以及準備開學的大學生們，趁著假期結束前再衝一波六福村，迎接228連假特別企劃，推出愛的迫降價499元（原價999元／張），放鬆身心到遊樂園玩，讓不追劇的生活更加豐富有趣。

228連假解悶如何找樂子？六福村行銷經理黃淑芳表示，2月28日起至3月1日，連假三日六福村降價優惠，特別推出愛的迫降價499元，500元有找就能一票玩到底。

不只如此，六福村更要幫4年才過一次生日的229壽星擴大慶生，凡是於228連假期間購票入園，全民同享加碼贈送購票優惠券，憑券可以499元優惠購票（原價999元／張），最高可同時購買4張門票，等同一口氣讓您現賺2千元。