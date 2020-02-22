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六福村二二八連假 愛的迫降價全面499元

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
六福村注重遊客出遊興致與健康，服務人員為每一位入園遊客測量額溫防疫。圖／六福村提供
六福村注重遊客出遊興致與健康，服務人員為每一位入園遊客測量額溫防疫。圖／六福村提供

迎接4年一次2月29日，六福村想見你！戲劇下檔趕快放開遙控器，生活暫時失去重心的劇迷們，以及準備開學的大學生們，趁著假期結束前再衝一波六福村，迎接228連假特別企劃，推出愛的迫降價499元（原價999元／張），放鬆身心到遊樂園玩，讓不追劇的生活更加豐富有趣。

228連假解悶如何找樂子？六福村行銷經理黃淑芳表示，2月28日起至3月1日，連假三日六福村降價優惠，特別推出愛的迫降價499元，500元有找就能一票玩到底。

不只如此，六福村更要幫4年才過一次生日的229壽星擴大慶生，凡是於228連假期間購票入園，全民同享加碼贈送購票優惠券，憑券可以499元優惠購票（原價999元／張），最高可同時購買4張門票，等同一口氣讓您現賺2千元。

六福村經典口碑四季慶典「甜蜜魔宮」魔法公主夢幻變身主題活動，即將在3月1日畫下完美句點，歡樂有趣的奇幻魔法嘉年華遊行；結合精湛魔術、特技的魔法奇緣不容錯過。而六福村主題遊樂園更注重遊客出遊興致與健康，服務人員將為每一位入園遊客測量額溫，並於遊客服務中心提供酒精消毒防疫，為全民健康把關。連假揪團到六福村玩，把握限時優惠迫降半價499元，錯過可得再等四年。

六福村歡樂有趣的奇幻魔法嘉年華遊行；結合精湛魔術、特技的演出不容錯過。圖／六福村提供
六福村歡樂有趣的奇幻魔法嘉年華遊行；結合精湛魔術、特技的演出不容錯過。圖／六福村提供
228連假揪團到六福村玩，把握限時優惠迫降半價499元。圖／六福村提供
228連假揪團到六福村玩，把握限時優惠迫降半價499元。圖／六福村提供
六福村為229壽星4年一次擴大慶生，全民同享購票加贈優惠券。圖／六福村提供
六福村為229壽星4年一次擴大慶生，全民同享購票加贈優惠券。圖／六福村提供

連假 遊樂園 大學生

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