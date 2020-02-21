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米蘭時裝周／穿機車夾克的瑪麗安東尼皇后 MOSCHINO《凡爾賽玫瑰》好瘋

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
把她的頭髮抖一抖應該可以掉出一籃馬卡龍。圖／MOSCHINO提供
把她的頭髮抖一抖應該可以掉出一籃馬卡龍。圖／MOSCHINO提供

年輕世代或許會問「凡爾賽玫瑰」是什麼？但這原名《玉女英豪》漫畫所演進的動漫卡通，卻曾風靡無數少女心，並且深刻描繪了奢侈浮華的瑪麗安東尼皇后（Marie Antoinette），但她的浪費、浪漫卻也是每個女孩心中不曾消失的任性鬼，因此，當伸展台上貓步走出的模特兒們穿著、或拎著蛋糕，頂著如同馬卡龍尖塔的髮型出現時，還是讓人在心中發出輕輕的、甜甜的一聲嘆息。

Jeremy Scott的時裝秀向來就像遊樂園或是一場派對，2020秋冬的dress code正是當代動漫安東尼，是漫畫人物的升級2.0版本，揮霍奢侈的造型與糖果色調的夢幻，讓MOSCHINO秋冬女裝洋溢著戲劇化的視覺趣味。這場秀重回十八世紀的凡爾賽宮，以飽和糖霜色和浮誇的造型，走進一段灑了糖衣的超現實時光，西班牙式鯨骨裙撐、撐裙式洋裝，混搭當代的連帽衣、機車夾克；丹寧系列飾以金線表現貴族的生活；或是在裙邊、翻領上的金屬刺繡小天使，都讓服裝變得詼諧逗趣。最浮誇莫過於壓軸的多層次蛋糕禮服，靈感來自瑪麗安東尼比美「何不食肉糜」的經典名言，她對於沒麵包果腹的人們感到不解而說了一句，「他們幹嘛不吃蛋糕（Let them eat cake）」。

最後的蛋糕女孩並沒有被送上斷頭台，只是在秀後和Jeremy Scott一起狂歡，所有的秀都是夢幻泡影，但綁著粉紅泡泡色石膏的Jeremy Scott，可是在前往健身房的途中，貨真價實的摔傷了手。

沒錯，她手上拿的包包就是粉撲的造型。圖／MOSCHINO提供
沒錯，她手上拿的包包就是粉撲的造型。圖／MOSCHINO提供
青瓷藍色勾勒出的漫畫人物，讓服裝細節顯得有趣，手上的香檳筒造型提包相當俏皮。圖／MOSCHINO提供
青瓷藍色勾勒出的漫畫人物，讓服裝細節顯得有趣，手上的香檳筒造型提包相當俏皮。圖／MOSCHINO提供
壓軸的多層次蛋糕禮服，靈感來自瑪麗．安東尼比美的經典名言「他們幹嘛不吃蛋糕」。圖／MOSCHINO提供
壓軸的多層次蛋糕禮服，靈感來自瑪麗．安東尼比美的經典名言「他們幹嘛不吃蛋糕」。圖／MOSCHINO提供
貴族女孩們在後台也適時扮演臉貼臉的閨密小親親。圖／MOSCHINO提供
貴族女孩們在後台也適時扮演臉貼臉的閨密小親親。圖／MOSCHINO提供
可以看得出來（左起）穿了機車外套和瑪麗皇后裙的吉吉哈蒂德、Jeremy Scott、凱亞葛柏對主題入戲很深，並且玩得很開心。圖／MOSCHINO提供
可以看得出來（左起）穿了機車外套和瑪麗皇后裙的吉吉哈蒂德、Jeremy Scott、凱亞葛柏對主題入戲很深，並且玩得很開心。圖／MOSCHINO提供
提著蛋糕手袋的女孩可能會因為太美被她人的嫉妒心給吃了，但羅曼史裡的國王通常會愛上她。圖／MOSCHINO提供
提著蛋糕手袋的女孩可能會因為太美被她人的嫉妒心給吃了，但羅曼史裡的國王通常會愛上她。圖／MOSCHINO提供
如果凡爾賽宮舉辦一場dress code主題是「梁山伯與祝英台」的舞會，女孩們就會這樣穿。圖／MOSCHINO提供
如果凡爾賽宮舉辦一場dress code主題是「梁山伯與祝英台」的舞會，女孩們就會這樣穿。圖／MOSCHINO提供
把瑪麗安東尼皇后打造成「金髮尤物」也不是不可以。圖／MOSCHINO提供
把瑪麗安東尼皇后打造成「金髮尤物」也不是不可以。圖／MOSCHINO提供
鯨骨裙撐結合「凡爾賽玫瑰」的漫畫人物，連提包都相當浮誇。圖／MOSCHINO提供
鯨骨裙撐結合「凡爾賽玫瑰」的漫畫人物，連提包都相當浮誇。圖／MOSCHINO提供

卡通 遊樂園

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