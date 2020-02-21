米蘭時裝周／穿機車夾克的瑪麗安東尼皇后 MOSCHINO《凡爾賽玫瑰》好瘋

年輕世代或許會問「凡爾賽玫瑰」是什麼？但這原名《玉女英豪》漫畫所演進的動漫卡通，卻曾風靡無數少女心，並且深刻描繪了奢侈浮華的瑪麗安東尼皇后（Marie Antoinette），但她的浪費、浪漫卻也是每個女孩心中不曾消失的任性鬼，因此，當伸展台上貓步走出的模特兒們穿著、或拎著蛋糕，頂著如同馬卡龍尖塔的髮型出現時，還是讓人在心中發出輕輕的、甜甜的一聲嘆息。

Jeremy Scott的時裝秀向來就像遊樂園或是一場派對，2020秋冬的dress code正是當代動漫安東尼，是漫畫人物的升級2.0版本，揮霍奢侈的造型與糖果色調的夢幻，讓MOSCHINO秋冬女裝洋溢著戲劇化的視覺趣味。這場秀重回十八世紀的凡爾賽宮，以飽和糖霜色和浮誇的造型，走進一段灑了糖衣的超現實時光，西班牙式鯨骨裙撐、撐裙式洋裝，混搭當代的連帽衣、機車夾克；丹寧系列飾以金線表現貴族的生活；或是在裙邊、翻領上的金屬刺繡小天使，都讓服裝變得詼諧逗趣。最浮誇莫過於壓軸的多層次蛋糕禮服，靈感來自瑪麗安東尼比美「何不食肉糜」的經典名言，她對於沒麵包果腹的人們感到不解而說了一句，「他們幹嘛不吃蛋糕（Let them eat cake）」。