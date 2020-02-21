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士林官邸鬱金香展入尾聲 把握週末創意繪畫送好禮

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
「2020年士林官邸鬱金香展-鬱見你真好」於2月14日浪漫開展，為期10天的士林官邸鬱金香展已進入尾聲，熱鬧活力仍一波接一波。圖／台北市公園處提供
「2020年士林官邸鬱金香展-鬱見你真好」於2月14日浪漫開展，為期10天的士林官邸鬱金香展已進入尾聲，熱鬧活力仍一波接一波。圖／台北市公園處提供

「2020年士林官邸鬱金香展-鬱見你真好」於2月14日浪漫開展，為期10天的士林官邸鬱金香展已進入尾聲，但熱鬧活力一波接一波，除了從荷蘭引進造型多變的品種，也有日本的富山紅、黃小町等鮮艷的小型特有種，在士林官邸打造大片鬱金香花海，10萬株花朵鬥豔爭輝，開展短短6天已超過16萬參觀人次。

台北市公園處長陳榮興表示，花展來到最後一個周末，活動內容依然火熱，除了靜態的花展，還有街頭藝人的表演、屈見市集及例假日藝文活動，於楓香舞台區在2月22日安排了「吹遍古今中外」的蕭謠客音樂表演，以及優雅的「愛你愛你．屈見幸福」日本舞。

2月23日安排舞蹈融合雜耍的「當舞蹈鬱見雜耍」創意表演、充滿異國風情的「Let’s Dance佛朗明哥」及「Tap Dance 漫步踢踏」，帶來視覺及聽覺上的享受，且23日楓香舞台活動現場還舉行「畫出你的鬱金香創意繪圖比賽」，一展大家的想像力及創造力，現場可獲得皇家官邸聯誼會體驗課程券。

台北市公園處園藝管理所主任賀綺華補充，來到士林官邸賞鬱金香時，別忘了到士林區周邊商家逛逛，可以到「2020年士林官邸鬱金香展」官網，出示優惠券圖示至合作商家消費，即可享有專屬優惠，這次合作商家多達45家，包括展區內官邸咖啡座、天母商圈溫德德式烘培餐廳、捷運商圈官也溫菜等。

2020士林官邸鬱金香展以「鬱見你真好」為主題，象徵眾人一起相約看花景，展區布置整片繽紛象徵愛情浪漫的鬱金香花海，就算不用出國，也能感受充滿異國風情的打卡熱點，只要在2/14至2/23與鬱金香合拍，上傳至「士林官邸旅客」臉書粉絲團置頂留言，參加「創意照片募集幸運抽獎」有機會獲得熱海大飯店住宿券、北投水美溫泉會館泡湯券等等獨家好禮。

另外，園區內也規劃鬱見市集販售鬱金香切花、盆花外，也有販售各式各樣文創商品，如以鬱金香活動主題設計的手工藝品、衣飾配件、鬱金香花束、花環、植物藍染印染布等文創商品，在浪漫的春季裡，賞花又能遇見寶。

因應新型冠狀病毒肺炎，台北市公園處表示，園區已進行消毒工作，並於服務台提供酒精予民眾使用，最新花況及活動調整消息，請隨時關注活動官網及士林官邸旅客粉絲團。

「2020年士林官邸鬱金香展-鬱見你真好」於2月14日浪漫開展，為期10天的士林官邸鬱金香展已進入尾聲，熱鬧活力仍一波接一波。圖／台北市公園處提供
「2020年士林官邸鬱金香展-鬱見你真好」於2月14日浪漫開展，為期10天的士林官邸鬱金香展已進入尾聲，熱鬧活力仍一波接一波。圖／台北市公園處提供

鬱金香 士林官邸

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