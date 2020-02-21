復古高飛 當寶鉑遇上百年靈 雙B英雄有志一同

復古永遠是門好生意，當數位時代的汰換如濤濤江水不停沖刷難以積累經典，從過往歷史中汲取扎實靈感，無疑會是當代設計與精品的法門之一。百年靈（Breitling）近期推出新款、復古風格的飛行腕表：以Navitimer Ref. 806腕表翻新設計的AVI Ref. 765 1953 Re-Edition腕表，而風格相近的，亦有寶珀（Blancpain）的Air Command飛行腕表，向1960年代致意。

百年靈的Navitimer Ref. 806腕表最早在1953年推出，並歷經多個不同版本的修正，最後在1965年改名為Co-Pilot系列。雖然二次世界大戰是在1939年至1945間爆發，但飛行表所代表的飛官與英雄氣息，遂令飛行表深受藏家所深切喜愛。事實上，無論AVI Ref. 765 1953 Re-Edition或其原型表款Navitimer Ref. 806，都富有二十世紀飛行表的眾多設計語彙：例如加大的阿拉伯數字讓飛行員能清楚且快速地讀取時間，以及注射器（syringe）型的指針，同樣的風格也出現在如寶璣（Breguet）的Type 20腕表與同時期其他款式。表面尺寸約為41.1毫米，並採限量1953只發行。