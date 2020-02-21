復古高飛 當寶鉑遇上百年靈 雙B英雄有志一同
復古永遠是門好生意，當數位時代的汰換如濤濤江水不停沖刷難以積累經典，從過往歷史中汲取扎實靈感，無疑會是當代設計與精品的法門之一。百年靈（Breitling）近期推出新款、復古風格的飛行腕表：以Navitimer Ref. 806腕表翻新設計的AVI Ref. 765 1953 Re-Edition腕表，而風格相近的，亦有寶珀（Blancpain）的Air Command飛行腕表，向1960年代致意。
百年靈的Navitimer Ref. 806腕表最早在1953年推出，並歷經多個不同版本的修正，最後在1965年改名為Co-Pilot系列。雖然二次世界大戰是在1939年至1945間爆發，但飛行表所代表的飛官與英雄氣息，遂令飛行表深受藏家所深切喜愛。事實上，無論AVI Ref. 765 1953 Re-Edition或其原型表款Navitimer Ref. 806，都富有二十世紀飛行表的眾多設計語彙：例如加大的阿拉伯數字讓飛行員能清楚且快速地讀取時間，以及注射器（syringe）型的指針，同樣的風格也出現在如寶璣（Breguet）的Type 20腕表與同時期其他款式。表面尺寸約為41.1毫米，並採限量1953只發行。
無獨有偶，寶鉑（Blancpain）的Air Command同樣也具備相似設計風格：黑色表面與指針都飾以夜光塗料，同時透明的後底蓋中，更可看見具螺旋槳造型的玫瑰金自動盤，復古、也具童心。手上鍊的F388B機芯則具備飛返計時碼表（FlyBack）功能，同時5Hz的高振頻則讓計時碼錶功能可精準計算至1/10秒，並採限量發行500只。想入手？原來也跟當飛行員同樣高難度啊！
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言