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SWATCH致敬007龐德電影 戴上新表一秒化身最強特務
SWATCH以「007」詹姆斯龐德電影為主題，打造6款限量腕表，據品牌透露一上市就造成熱銷，其中幾款更是面臨斷貨，所以想收藏的人，手腳要快一點了。
說到經典諜報電影007中的主角詹姆斯龐德，每個世代都不同的標準，但不變的是幾乎在後期電影中，飾演「詹姆斯龐德」的男演員，都是配戴了OMEGA的腕表上陣，也是與電影連結最深的鐘表品牌之一。然而，在2002年與2008年時，同集團的SWATCH也有另外替當年的「007」系列電影，推出聯名表款，依舊受到影迷的喜愛與收藏。而在今年，4月第25部詹姆斯龐德系列電影《007生死交戰》上映之前，SWATCH特別帶著大家回顧過往經典，以《第七號情報員》、《女王密使》、《太空城》、《殺人執照》、《007：縱橫天下》以及《007首部曲：皇家夜總會》的原創電影海報和片頭為創作靈感，推出6款的007致敬系列電影。
每一款限量表都用上了該部電影相關的元素來裝飾，像是自《007：縱橫天下》擷取概念的表款，表帶上設計的火焰圖案讓人聯想到電影海報，而赤紅色表盤則呼應電影中潛艇雷達螢幕。或是表盤上排列愛心、黑桃、方塊等撲克牌的表款，就會讓人聯想到《007首部曲：皇家夜總會》的一場緊張賭局。同時每一款限量腕表，都有著外觀有如傳統VHS錄影帶的收藏盒，除了有話題，還具備了收藏性。不僅如此，SWATCH還預告將與《007生死交戰》的服裝設計師Suttirat Anne Larlar合作，為劇中的「Q先生」量身打造專屬表款，也非常值得期待。
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