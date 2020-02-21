SWATCH致敬007龐德電影 戴上新表一秒化身最強特務

SWATCH以「007」詹姆斯龐德電影為主題，打造6款限量腕表，據品牌透露一上市就造成熱銷，其中幾款更是面臨斷貨，所以想收藏的人，手腳要快一點了。

說到經典諜報電影007中的主角詹姆斯龐德，每個世代都不同的標準，但不變的是幾乎在後期電影中，飾演「詹姆斯龐德」的男演員，都是配戴了OMEGA的腕表上陣，也是與電影連結最深的鐘表品牌之一。然而，在2002年與2008年時，同集團的SWATCH也有另外替當年的「007」系列電影，推出聯名表款，依舊受到影迷的喜愛與收藏。而在今年，4月第25部詹姆斯龐德系列電影《007生死交戰》上映之前，SWATCH特別帶著大家回顧過往經典，以《第七號情報員》、《女王密使》、《太空城》、《殺人執照》、《007：縱橫天下》以及《007首部曲：皇家夜總會》的原創電影海報和片頭為創作靈感，推出6款的007致敬系列電影。