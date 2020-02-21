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SWATCH致敬007龐德電影 戴上新表一秒化身最強特務

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
每一款SWATCH 007 詹姆龐德特別版系列腕表，都有著外觀有如傳統VHS錄影帶的收藏盒。圖／SWATCH提供
每一款SWATCH 007 詹姆龐德特別版系列腕表，都有著外觀有如傳統VHS錄影帶的收藏盒。圖／SWATCH提供

SWATCH以「007」詹姆斯龐德電影為主題，打造6款限量腕表，據品牌透露一上市就造成熱銷，其中幾款更是面臨斷貨，所以想收藏的人，手腳要快一點了。

說到經典諜報電影007中的主角詹姆斯龐德，每個世代都不同的標準，但不變的是幾乎在後期電影中，飾演「詹姆斯龐德」的男演員，都是配戴了OMEGA的腕表上陣，也是與電影連結最深的鐘表品牌之一。然而，在2002年與2008年時，同集團的SWATCH也有另外替當年的「007」系列電影，推出聯名表款，依舊受到影迷的喜愛與收藏。而在今年，4月第25部詹姆斯龐德系列電影《007生死交戰》上映之前，SWATCH特別帶著大家回顧過往經典，以《第七號情報員》、《女王密使》、《太空城》、《殺人執照》、《007：縱橫天下》以及《007首部曲：皇家夜總會》的原創電影海報和片頭為創作靈感，推出6款的007致敬系列電影。

每一款限量表都用上了該部電影相關的元素來裝飾，像是自《007：縱橫天下》擷取概念的表款，表帶上設計的火焰圖案讓人聯想到電影海報，而赤紅色表盤則呼應電影中潛艇雷達螢幕。或是表盤上排列愛心、黑桃、方塊等撲克牌的表款，就會讓人聯想到《007首部曲：皇家夜總會》的一場緊張賭局。同時每一款限量腕表，都有著外觀有如傳統VHS錄影帶的收藏盒，除了有話題，還具備了收藏性。不僅如此，SWATCH還預告將與《007生死交戰》的服裝設計師Suttirat Anne Larlar合作，為劇中的「Q先生」量身打造專屬表款，也非常值得期待。

SWATCH 007 詹姆龐德特別版系列殺人執照Licence To Kill表款，3,000元。圖／SWATCH提供
SWATCH 007 詹姆龐德特別版系列殺人執照Licence To Kill表款，3,000元。圖／SWATCH提供
SWATCH 007 詹姆龐德特別版系列太空城Moonraker腕表，3,300元。 圖／SWATCH提供
SWATCH 007 詹姆龐德特別版系列太空城Moonraker腕表，3,300元。 圖／SWATCH提供
SWATCH 007 詹姆龐德特別版系列女王密使腕表，3,300元。 圖／SWATCH提供
SWATCH 007 詹姆龐德特別版系列女王密使腕表，3,300元。 圖／SWATCH提供
SWATCH 007 詹姆龐德特別版系列第七號情報員Dr. No腕表，3,300元。圖／SWATCH提供
SWATCH 007 詹姆龐德特別版系列第七號情報員Dr. No腕表，3,300元。圖／SWATCH提供
SWATCH 007 詹姆龐德特別版系列007首部曲：皇家夜總會腕表，3,000元。圖／SWATCH提供
SWATCH 007 詹姆龐德特別版系列007首部曲：皇家夜總會腕表，3,000元。圖／SWATCH提供
每一款SWATCH 007 詹姆龐德特別版系列腕表，都有著外觀有如傳統VHS錄影帶的收藏盒。圖／SWATCH提供
每一款SWATCH 007 詹姆龐德特別版系列腕表，都有著外觀有如傳統VHS錄影帶的收藏盒。圖／SWATCH提供

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