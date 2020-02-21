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網購開學季下殺32折起！文具書包、外宿小家電、紫外線除菌類都熱銷

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
生活市集「開學動起來」專區集結外宿必備3C、清潔收納商品及書包、文具等，免運最低下殺32折起。圖／生活市集提供
生活市集「開學動起來」專區集結外宿必備3C、清潔收納商品及書包、文具等，免運最低下殺32折起。圖／生活市集提供

受新冠肺炎疫情影響，全台學生們經歷了最長的寒假，各級學校將於2月25日起陸續開學，網購開學季也紛紛起跑，除了輕量護脊兒童書包、水壺、筆電、外宿小家電等買氣升溫之外，感應式給皂機、兒童隨身負離子清淨機等也成了熱搜選項。

momo購物網自2月中旬起兒童書包買氣成長近2倍，輕量、護脊款約占整體兒童書包銷售7成；因今年寒假延長，能激發孩子創意靈感的繪圖用具銷量較去年同期翻倍成長，人氣商品包括繪兒樂冰雪奇緣2大藝術家套裝、米奇90周年神彩大藝術家超值組等，內含蠟筆、彩色筆、色鉛筆與數張著色畫紙，CP值高也深受小朋友喜愛。momo購物網「寒假開學季」集結成長型兒童書桌、幼兒園睡袋、輕量護脊書包、超值文具組、兒童吸管保溫瓶、分隔便當盒等限時優惠5折起。

不少在外租屋的學生族陸續開始添購用品，生活市集外宿小家電買氣狂飆，以輕巧好收納、多功能複合式為首選，其中又以居家清潔、廚房家電為兩大採購品類，熱銷商品單價約落在千元以內，像是手持無線吸塵器2月至今銷售較上月同期暴增76%、快煮鍋成長超過4成，ASUS 11.6吋輕薄小筆電特價最低8,000元有找，近兩周銷量成長1.5倍。生活市集即日起推出「開學動起來」專區，集結外宿族必備的3C用品、清潔收納商品及學生書包、水壺、文具等，不限消費金額全面免運費，最低下殺32折起。

根據台灣樂天市場觀察發現，2月以來「開學」、「防疫」等關鍵字搜尋量與訂單數較去年同期分別成長了近百倍與5倍，帶有「抗菌」、「防護」關鍵字的商品占7成，顯見家長們對開學仍憂心忡忡；近期防疫相關商品以紫外線類攻占熱銷榜冠軍，第二、三名為感應式給皂機、抗菌洗手乳，推薦ible Airvida C1兒童隨身負離子清淨機、LED紫外線消毒袋、貝格紫外線除菌兒童吊掛衣櫃、車用可攜式紫外線殺菌燈等。

車用可攜式紫外線殺菌燈，台灣樂天市場特價1,414元。圖／樂天市場提供
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ASUS 11.6吋輕薄小筆電，生活市集活動價7,791元。圖／生活市集提供
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SIMBALION雄獅開學必備文具組，momo購物網活動價349元。圖／momo購物網提供
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momo購物網「寒假開學季」活動開跑，學童必備用品限時優惠5折起。圖／momo購物網提供
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貝格紫外線除菌兒童吊掛衣櫃，原價7,500元、台灣樂天市場特價3,667元。圖／樂天市場提供
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Tiger Family小貴族超輕量護脊書包，momo購物網活動價2,380元。圖／momo購物網提供
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颶風吸吹兩用無線吸塵器，生活市集49折活動價722元。圖／生活市集提供
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生活誠品兒童書桌椅套裝，momo購物網活動價2,222元。圖／momo購物網提供
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魔力家快煮美食鍋蒸具組，生活市集59折活動價579元。圖／生活市集提供
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紫外線 童書 寒假

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