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米蘭時裝周／BLACKPINK Lisa璀璨金裝現身 PRADA大秀「超現魅力」

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
以搶眼金色登場的韓國女團BLACKPINK團員Lisa，是PRADA 2020秋冬大秀的嘉賓。圖／PRADA提供
以搶眼金色登場的韓國女團BLACKPINK團員Lisa，是PRADA 2020秋冬大秀的嘉賓。圖／PRADA提供

PRADA藝術基金會的Deposito多功能大廳中登場的秋冬女裝時裝秀，以「超現魅力（Surreal Glamour）」為主題，展現女性與生俱來的力量、本質上的權威，在大量運動風剪裁、面料的服裝中，以流蘇、透膚面料增添幾許女性化的柔美韻味。

超人氣的韓國女團BLACKPINK團員Lisa，身穿光澤耀眼的金色裙裝出席大秀，美國演員辛德妮．史威尼（ Sydney Sweeney）、英國女演員潔瑪．雅特頓（Gemma Arterton）都是這次的秀上嘉賓。秀場空間仍由AMO設計團隊打造，延續了男裝秀虛擬義式廣場的概念，看秀的人以俯瞰的視角觀賞虛擬廣場的伸展台，廣場中央的抽象雕塑，呼應希臘神話裡擎天神阿特拉斯（Atlas）的雕像，以此為中心投影出波紋、交錯的平面，模特兒在空間中徘徊、出現與消失，宛如行走在虛與實交界的超現實空間，服裝也以「魅力的工具，美麗的制服」展現PRADA為人熟知的輪廓。

本季服裝強調女性與生俱來的力量，開衩細節、層次流蘇設計、透膚解構裙裝或罩衫，對比運動風的輪廓線條，宣示運動服已是當今的日裝顯學，而點綴其中的花卉圖紋，顯露女性化的一面；上寬下窄的輪廓，或是大墊肩的尼龍外套搭配皮革鉛筆裙，都訴說女性本質上的權威。

美國女演員辛德妮．史威尼的紅唇和鞋履有巧妙呼應。圖／PRADA提供
美國女演員辛德妮．史威尼的紅唇和鞋履有巧妙呼應。圖／PRADA提供
PRADA以「超現魅力」為主題，打造2020秋冬系列。圖／PRADA提供
PRADA以「超現魅力」為主題，打造2020秋冬系列。圖／PRADA提供
日本女演員水川麻美出席PRADA秋冬大秀。圖／PRADA提供
日本女演員水川麻美出席PRADA秋冬大秀。圖／PRADA提供
透膚性感的襯衫長裙，結合運動風的輪廓線條。圖／PRADA提供
透膚性感的襯衫長裙，結合運動風的輪廓線條。圖／PRADA提供
大墊肩的尼龍外套搭配皮革鉛筆裙，展現女性本質上的權威。圖／PRADA提供
大墊肩的尼龍外套搭配皮革鉛筆裙，展現女性本質上的權威。圖／PRADA提供
服裝的開衩細節、層次流蘇設計展現運動風的輕快。圖／PRADA提供
服裝的開衩細節、層次流蘇設計展現運動風的輕快。圖／PRADA提供
美國模特 Emily Ratajkowski出席PRADA大秀。圖／PRADA提供
美國模特 Emily Ratajkowski出席PRADA大秀。圖／PRADA提供
王子系超模Freja Beha Erichsen演繹花卉點綴東方風，迷人而別緻。圖／PRADA提供
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PRADA「超現魅力」秋冬系列，模特兒宛若行走於虛與實的超現實空間。圖／PRADA提供
PRADA「超現魅力」秋冬系列，模特兒宛若行走於虛與實的超現實空間。圖／PRADA提供
英國女演員潔瑪．雅特頓以別緻的綠色洋裝出席PRADA秋冬發表。圖／PRADA提供
英國女演員潔瑪．雅特頓以別緻的綠色洋裝出席PRADA秋冬發表。圖／PRADA提供
本季出現大量的運動服，展現日裝的活潑姿態。圖／PRADA提供
本季出現大量的運動服，展現日裝的活潑姿態。圖／PRADA提供
創意總監Miuccia Prada（左）與BLACKPINK團員Lisa合影。圖／PRADA提供
創意總監Miuccia Prada（左）與BLACKPINK團員Lisa合影。圖／PRADA提供

PRADA 希臘

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