米蘭時裝周／BLACKPINK Lisa璀璨金裝現身 PRADA大秀「超現魅力」

在PRADA藝術基金會的Deposito多功能大廳中登場的秋冬女裝時裝秀，以「超現魅力（Surreal Glamour）」為主題，展現女性與生俱來的力量、本質上的權威，在大量運動風剪裁、面料的服裝中，以流蘇、透膚面料增添幾許女性化的柔美韻味。

超人氣的韓國女團BLACKPINK團員Lisa，身穿光澤耀眼的金色裙裝出席大秀，美國演員辛德妮．史威尼（ Sydney Sweeney）、英國女演員潔瑪．雅特頓（Gemma Arterton）都是這次的秀上嘉賓。秀場空間仍由AMO設計團隊打造，延續了男裝秀虛擬義式廣場的概念，看秀的人以俯瞰的視角觀賞虛擬廣場的伸展台，廣場中央的抽象雕塑，呼應希臘神話裡擎天神阿特拉斯（Atlas）的雕像，以此為中心投影出波紋、交錯的平面，模特兒在空間中徘徊、出現與消失，宛如行走在虛與實交界的超現實空間，服裝也以「魅力的工具，美麗的制服」展現PRADA為人熟知的輪廓。