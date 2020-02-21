東京咖哩冠軍店MAJI CURRY登台 插旗信義商圈3月10日開幕

台北信義商圈又有全新美食進駐，與捷運市政府站連通的統一時代百貨B2更是餐飲必爭之地，3月初即將迎來5家全新美食，當中包括全台首店、來自日本東京，曾拿下日本咖哩盛事「神田咖哩大賽」冠軍的「MAJI CURRY」，另外還有甜點、烘焙、湯專門店等四家信義首發美食新櫃。

「MAJI CURRY」是日本最近崛起的咖哩名店，位於文青必訪之地、東京以古書街聞名的「神保町」，而神保町所在的神田區更是東京咖哩一級戰區，在這區就匯聚了超過400家以上的咖哩店，而「MAJI CURRY」就曾獲得年度咖哩盛事「神田咖哩大賽」2018年的冠軍店，也是這場賽事中，創業時間最短就拿下冠軍的店家。MAJI CURRY以加入10種以上的獨家香辛料與經過100個小時以上的熬煮為招牌。台灣首店將於3月10日開幕。

另外，四家信義首店包括「法國的秘密甜點」3月1日開幕，當天推出「限定1元」的諾曼地牛奶蛋糕切片，當天12:00、18:00現場排隊，兩時段各限量30份，每人限購一份。

另有「MyCroissant by Guillaume吉可頌丹麥專門店」3月1日開幕，3月1日至3月3日開幕期間，購買「就是可頌」一個送招牌吉可頌一個，每日限量50組，每人限購一組。

高湯燉肉專門店「家溫度湯專門店」3月1日開幕，3月1日至3月3日點購套餐可享85折優惠。