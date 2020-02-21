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她的簡單生活讓人怦然心動 找出「淘汰衣服」5特色 減量超有感！

聯合報 / 文／柯意如整理、幸福文化提供
《簡單生活的選物提案》作者繪里沙分享如何判斷應淘汰衣物。圖／幸福文化提供
《簡單生活的選物提案》作者繪里沙分享如何判斷應淘汰衣物。圖／幸福文化提供

只留下真心喜歡的物品，就是「幸福」。

隨著年齡漸長，屋內東西越積越多更多，原本珍藏竟變成了收納負擔，使用不便也容易堆積灰塵，這種被大量物品包圍的日子，讓你累積了不少壓力嗎。

新書《簡單生活的選物提案》日本作者繪里沙，開始進行物品減量後，一開始房間逐漸變乾淨，進階到精挑細選所需物品階段時，從選物的心情轉變上，進而了解什麼是「重要的」，便能挑選出「不重要的」，簡單生活輕鬆達成。她也寫下自己的選物心情，藉由此書鼓勵讀者在日常選務過程中磨練自己的選物雷達，認真挑選身邊需要的物品，一步步慢慢讓自己的生活變得更自由。

許多愛美的女性，櫃子擠爆了衣服，繪里沙分享自己總共只有18件衣服，但仍能時時融入潮流，極簡主義不代表都不能逛街買衣服了，日常穿搭基本款也要經常更新，她提出如何找出「該淘汰衣服」的5個特色，讓衣櫃徹底減量，只留下最舒適時尚的衣服。

繪里沙淘汰衣服案例：穿了10 年的泛黃高領白襯衫。圖／幸福文化提供
繪里沙淘汰衣服案例：穿了10 年的泛黃高領白襯衫。圖／幸福文化提供

【就算是基本款 ，也要逐年更新】

※繪里沙の選物提案：「不變」有時會造成不便，最棒、最適合的基本款，未必會一直都適合你。

●「更新派」的極簡主義者

我曾經在大量淘汰衣物的時期，完全不管當下的流行元素，只穿所謂的基本款，結果發現，我還是很喜歡挑衣服、找衣服。

有些極簡主義者為了省下挑選衣服的時間，選好固定的基本款後，接下來十年就會只穿這些款式。

但是，我並不是總喜歡穿同樣的白襯衫，會實際試穿之後，決定自己適合哪一種白。這種尋找更好選擇的工夫與時間，對我來說是一種享受。

●定期更新自己的「基本款」

擁有自己的基本款，可以有效地將每天挑選衣服的壓力降到最低，又能穿得自在。但是想法、體型、時代與環境都會改變，這時候，「不變」就可能變成「不便」。擁有最佳防寒功能的材質，並非永遠都是最好的，足以代表自己的事物，也會隨著自己的改變產生變化。

曾經最喜歡的剪裁，隨著體型改變，也會逐漸不那麼適合自己。因此，即使找出了專屬自己的基本款，我仍會時時更新款式。我會更新的不只有衣物，還包括髮型與想法。常聽人家說，年紀愈大愈頑固，所以我想常常「更新」自己的腦袋，一直保持成長。

●最近更新的針織外套

經過體型診斷後，發現以前愛穿的針織外套其實不太適合我。

所以就把金色換成銀色、圓領換成V 領、短版換成長版。

繪里沙選物，即使「基本款」也要經常更新，才能適度符合潮流。圖／幸福文化提供
繪里沙選物，即使「基本款」也要經常更新，才能適度符合潮流。圖／幸福文化提供

【找出「淘汰衣服」的5個特色】

※繪里沙の選物提案：仔細檢視丟棄的物品，就能更清楚自己的選物條件。

●五個思考丟掉的理由

我把全部衣服拍照建檔在電腦裡面，還為已經丟掉的衣物設置專用資料夾，從中找出丟掉的五大理由：

1.顏色不適合

2.剪裁不適合

3.難以派上用場

4.不符合我的年紀

5.太舊了

知道丟棄的理由，就能知道自己執著的理由；知道淘汰的理由，就能夠知道自己重視什麼樣的衣物特質。

●繪里沙分享淘汰的衣物款式案例

繪里沙淘汰衣服案例：穿完後一定得燙的百褶裙。圖／幸福文化提供
繪里沙淘汰衣服案例：穿完後一定得燙的百褶裙。圖／幸福文化提供
繪里沙淘汰衣服案例：太硬的厚重丹寧外套。圖／幸福文化提供
繪里沙淘汰衣服案例：太硬的厚重丹寧外套。圖／幸福文化提供

金色的針織外套：發現了色彩與剪裁更適合自己的款式。

丹寧外套：太硬、太重。

小鹿圖案的T 恤：穿太多次，鬆掉了。

白色高領襯衫：穿了10 年，泛黃清不掉。

荷葉邊袖襯衫：讓手臂顯粗。

春季風衣：只有春天能穿，剪裁也不合身。

綠松色百褶裙：以現在的年齡，不適合穿膝蓋以上的短裙。

黑色工作褲：喜歡剪裁，但是不合目前的體型。

黑色修身褲：顏色太黑了。

牛仔褲：坐下時，膝蓋部位布料會凸出一塊。

植物圖案的洋裝：讓手臂顯粗。

紫色百褶裙：穿完後一定得燙。

繪里沙淘汰衣服案例：不再穿的裙子。圖／幸福文化提供
繪里沙淘汰衣服案例：不再穿的裙子。圖／幸福文化提供
繪里沙會依個人體型選擇衣服，手臂顯粗的小洋裝不適合。圖／幸福文化提供
繪里沙會依個人體型選擇衣服，手臂顯粗的小洋裝不適合。圖／幸福文化提供
繪里沙淘汰衣服案例：牛仔褲，坐下時膝蓋部位布料凸出一塊。圖／幸福文化提供
繪里沙淘汰衣服案例：牛仔褲，坐下時膝蓋部位布料凸出一塊。圖／幸福文化提供

【摘文選自《簡單生活的選物提案》作者／繪里沙、譯者／黃筱涵、圖文／幸福文化提供】

書名：《簡單生活的選物提案：物品立刻減量30%！43則怦然心動的選擇練習，改變超有感！》、作者／繪里沙、譯者／黃筱涵、圖文／幸福文化提供
書名：《簡單生活的選物提案：物品立刻減量30%！43則怦然心動的選擇練習，改變超有感！》、作者／繪里沙、譯者／黃筱涵、圖文／幸福文化提供

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