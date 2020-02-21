米蘭時裝周／木村光希、韓藝瑟花裙競艷 看FENDI蛇蠍美人的閨房蜜語
FENEDI的秋冬女裝，仍然散發著高雅華麗的氣場，在皮草、喀什米爾羊毛等面料和精緻的剪裁中，展現當代女性的貴族姿態，在善變的雙重性格中，呈現「蛇蠍美人」的女性化特質，卻也促狹地帶著一點點閨房的細節，例如內衣式樣的刺繡薄衫、吊帶高跟鞋或是網襪靴，手寫筆耳環則是FENDI令人熟悉的幽默感。
「最美麗的外表下潛藏著最深遠的真理，FENDI創意總監Silvia Venturini Fendi藉由秋冬女裝，探討FENDI女子的善變雙重性格，從女孩的房間到會議室，以豐富的細節、層次描摹出當代女子的濃烈女人味，是端莊、卻也俏皮的，在簡約結構與感官放縱之間取得曖昧平衡，可以奢華也無懼戲謔。
柔和的米、棕、混凝土灰等溫暖的中性色彩，和飽和輕盈的明亮色系，演繹著FENDI核心的二元對立精神，喀什米爾羊絨、皮草、皮革和蕾絲等交織出令人驚豔的52款造型。顯出女性曲線的收腰裁剪，性感迷人；鮮亮的機車夾克，搭配平肩上衣或羊腿袖上衣，展現高調自信；皮革百褶裙、蟬翼紗上衣則有撩人的姿態，與護士領的硬挺線條、男裝襯衫的條紋圖案形成巧妙對比。
讓人抿嘴淺笑的，是配件類的小玩意兒，有著閨房的趣味，例如包款的軟墊羊皮背帶，有著皮鞭的趣味聯想；緞面吊帶高跟鞋，或是靴上的網襪，都散發旖旎遐想的風情。新款手風琴褶Peekaboo包款共有3種尺寸，袋口露出大大的微笑，將襯裡的光面、珍稀皮革成為表現的一部份，Baguette則推出手工編織羊毛材質包款，當然迷你小手袋仍是FENDI讓人傾心的淘氣單品，並且可收納耳機等物件，即使手寫筆耳環，也可以在紙張及平板電腦上真實使用。飾品則和英倫品牌Chaos合作，以高科技珠寶（tech jewellery）和小配飾，帶來新鮮樣貌。包括木村光希（Kōki,）、韓藝瑟和日本名模森星、網紅Chiara Ferragni & Fedez夫婦檔以及Caro Deur都出席大秀，是米蘭時裝周星光燦爛的一天。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言