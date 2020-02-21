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米蘭時裝周／木村光希、韓藝瑟花裙競艷 看FENDI蛇蠍美人的閨房蜜語

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
凱亞葛柏壓軸走秀，展現FENDI刺繡的精湛工藝與各式迷你包款的搭配。圖／FENDI提供
凱亞葛柏壓軸走秀，展現FENDI刺繡的精湛工藝與各式迷你包款的搭配。圖／FENDI提供

FENEDI的秋冬女裝，仍然散發著高雅華麗的氣場，在皮草、喀什米爾羊毛等面料和精緻的剪裁中，展現當代女性的貴族姿態，在善變的雙重性格中，呈現「蛇蠍美人」的女性化特質，卻也促狹地帶著一點點閨房的細節，例如內衣式樣的刺繡薄衫、吊帶高跟鞋或是網襪靴，手寫筆耳環則是FENDI令人熟悉的幽默感。

「最美麗的外表下潛藏著最深遠的真理，FENDI創意總監Silvia Venturini Fendi藉由秋冬女裝，探討FENDI女子的善變雙重性格，從女孩的房間到會議室，以豐富的細節、層次描摹出當代女子的濃烈女人味，是端莊、卻也俏皮的，在簡約結構與感官放縱之間取得曖昧平衡，可以奢華也無懼戲謔。

柔和的米、棕、混凝土灰等溫暖的中性色彩，和飽和輕盈的明亮色系，演繹著FENDI核心的二元對立精神，喀什米爾羊絨、皮草、皮革和蕾絲等交織出令人驚豔的52款造型。顯出女性曲線的收腰裁剪，性感迷人；鮮亮的機車夾克，搭配平肩上衣或羊腿袖上衣，展現高調自信；皮革百褶裙、蟬翼紗上衣則有撩人的姿態，與護士領的硬挺線條、男裝襯衫的條紋圖案形成巧妙對比。

讓人抿嘴淺笑的，是配件類的小玩意兒，有著閨房的趣味，例如包款的軟墊羊皮背帶，有著皮鞭的趣味聯想；緞面吊帶高跟鞋，或是靴上的網襪，都散發旖旎遐想的風情。新款手風琴褶Peekaboo包款共有3種尺寸，袋口露出大大的微笑，將襯裡的光面、珍稀皮革成為表現的一部份，Baguette則推出手工編織羊毛材質包款，當然迷你小手袋仍是FENDI讓人傾心的淘氣單品，並且可收納耳機等物件，即使手寫筆耳環，也可以在紙張及平板電腦上真實使用。飾品則和英倫品牌Chaos合作，以高科技珠寶（tech jewellery）和小配飾，帶來新鮮樣貌。包括木村光希（Kōki,）、韓藝瑟和日本名模森星、網紅Chiara Ferragni & Fedez夫婦檔以及Caro Deur都出席大秀，是米蘭時裝周星光燦爛的一天。

秋冬季的手袋在尺寸大小的極端化之下，有著新穎的款式。圖／FENDI提供
秋冬季的手袋在尺寸大小的極端化之下，有著新穎的款式。圖／FENDI提供
大秀嘉賓Caro Daur將FENDI穿得青春亮麗。圖／FENDI提供
大秀嘉賓Caro Daur將FENDI穿得青春亮麗。圖／FENDI提供
FENDI 2020秋冬大秀，展現女性的雙重性格與善變。圖／FENDI提供
FENDI 2020秋冬大秀，展現女性的雙重性格與善變。圖／FENDI提供
韓國女星韓藝瑟出席FENDI秋冬女裝秀。圖／FENDI提供
韓國女星韓藝瑟出席FENDI秋冬女裝秀。圖／FENDI提供
Chiara Ferragni和先生Fedez甜蜜出席FENDI大秀。圖／FENDI提供
Chiara Ferragni和先生Fedez甜蜜出席FENDI大秀。圖／FENDI提供
木村光希再度以她招牌的妝髮風格出席FENDI 2020秋冬女裝秀。圖／FENDI提供
木村光希再度以她招牌的妝髮風格出席FENDI 2020秋冬女裝秀。圖／FENDI提供
Chiara Ferragni和先生Fedez甜蜜出席FENDI大秀。圖／FENDI提供
Chiara Ferragni和先生Fedez甜蜜出席FENDI大秀。圖／FENDI提供
森星以網紗雙排釦棕色外套出席FENDI秋冬女裝秀。圖／FENDI提供
森星以網紗雙排釦棕色外套出席FENDI秋冬女裝秀。圖／FENDI提供
手寫筆耳環，也可以拿下在紙張、平板電腦上真實使用。圖／FENDI提供
手寫筆耳環，也可以拿下在紙張、平板電腦上真實使用。圖／FENDI提供
木村光希再度以她招牌的妝髮風格出席FENDI 2020秋冬女裝秀。圖／FENDI提供
木村光希再度以她招牌的妝髮風格出席FENDI 2020秋冬女裝秀。圖／FENDI提供
斜紋連身褲的燈籠袖剪裁相當別緻，方盒手拿包則是秋冬新款。圖／FENDI提供
斜紋連身褲的燈籠袖剪裁相當別緻，方盒手拿包則是秋冬新款。圖／FENDI提供
Baguette秋冬季推出手工編織羊毛材質包款。圖／FENDI提供
Baguette秋冬季推出手工編織羊毛材質包款。圖／FENDI提供
玫瑰橙色皮革光澤質感上衣、杏黃色裙裝，在當代輪廓中展現典雅風韻。圖／FENDI提供
玫瑰橙色皮革光澤質感上衣、杏黃色裙裝，在當代輪廓中展現典雅風韻。圖／FENDI提供
透露著閨房風韻的剪裁或細節，是2020秋冬看點。圖／FENDI提供
透露著閨房風韻的剪裁或細節，是2020秋冬看點。圖／FENDI提供
Bella Hadid演繹2020秋冬FENDI蛇蠍美人的妖嬈迷人。圖／FENDI提供
Bella Hadid演繹2020秋冬FENDI蛇蠍美人的妖嬈迷人。圖／FENDI提供
木村光希和創意總監Silvia Venturini Fendi在秀上合影。圖／FENDI提供
木村光希和創意總監Silvia Venturini Fendi在秀上合影。圖／FENDI提供

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