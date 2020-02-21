米蘭時裝周／木村光希、韓藝瑟花裙競艷 看FENDI蛇蠍美人的閨房蜜語

FENEDI的秋冬女裝，仍然散發著高雅華麗的氣場，在皮草、喀什米爾羊毛等面料和精緻的剪裁中，展現當代女性的貴族姿態，在善變的雙重性格中，呈現「蛇蠍美人」的女性化特質，卻也促狹地帶著一點點閨房的細節，例如內衣式樣的刺繡薄衫、吊帶高跟鞋或是網襪靴，手寫筆耳環則是FENDI令人熟悉的幽默感。

「最美麗的外表下潛藏著最深遠的真理，FENDI創意總監Silvia Venturini Fendi藉由秋冬女裝，探討FENDI女子的善變雙重性格，從女孩的房間到會議室，以豐富的細節、層次描摹出當代女子的濃烈女人味，是端莊、卻也俏皮的，在簡約結構與感官放縱之間取得曖昧平衡，可以奢華也無懼戲謔。

柔和的米、棕、混凝土灰等溫暖的中性色彩，和飽和輕盈的明亮色系，演繹著FENDI核心的二元對立精神，喀什米爾羊絨、皮草、皮革和蕾絲等交織出令人驚豔的52款造型。顯出女性曲線的收腰裁剪，性感迷人；鮮亮的機車夾克，搭配平肩上衣或羊腿袖上衣，展現高調自信；皮革百褶裙、蟬翼紗上衣則有撩人的姿態，與護士領的硬挺線條、男裝襯衫的條紋圖案形成巧妙對比。