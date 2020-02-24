貓奴們必收！Queen Shop與貓小姐 Ms. Cat首次聯名新登場
貓奴們集合！Queen Shop年度首波與台灣人氣插畫家「貓小姐 Ms.Cat」聯名合作，以著名插畫作品「浮世貓繪」、「台灣貓日子」為主題，將貓貓們的生活融入日常衣著中，就是要讓每個貓奴穿出屬於自己時尚貓態度，現在就讓「貓小姐Ms.Cat」來融化你的每一天吧！
聯合數位文創旗下貓系療癒圖文作家「貓小姐 Ms.Cat」，以溫柔又不失幽默的獨特創作風格，在現今眾多圖文創作者中開疆闢土，累積了一批死忠粉絲，每每推出聯名限量商品，必定會造成搶購熱潮，首次服裝聯名就獻給網路超高人氣的服裝品牌Queen Shop，滿足廣大貓迷每天都想跟「貓」出門的願望。
Queen Shop特別找來貓咪一起進行拍攝，不只讓拍攝過程中多了些歡樂聲，也讓此次新品拍攝成品更吸睛，貓咪與生俱來的傲嬌氣息，加上無法捉摸的特格，拍攝時也多了份自然，在現場更是融化了一票眾人。
此次推出了21款聯名服飾，以襯衫、帽T、長短T四種舒適好穿著的版型來迎接即將到來的春夏季，再搭配「貓小姐Ms.Cat」的插畫作品，將原本簡約的服飾多了造型，活潑的配色與百搭的造型，讓不同風格都能輕鬆駕馭。
2020春夏季「貓小姐 Ms.Cat」與Queen Shop首次聯名系列將於2/21上市，絕對不能錯過。此次新品中還有更多衣服的小細節等著你來發現！即日起就跟著喵星人的步伐踏入喵星球，穿上Queen Shop超萌話題聯名新品，療癒你的每一天吧！更多「貓小姐Ms.Cat」最新動態可於Facebook搜尋「貓小姐 Ms.Cat」。
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