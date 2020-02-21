外出勤洗手的好幫手！網購「紙肥皂、香皂棒」買氣飆漲27倍

新冠肺炎疫情持續延燒，不僅外出時口罩已成為標準配備，保持勤洗手、不觸摸眼口鼻的衛生習慣更重要，但出門在外不見得處處都有洗手乳，又擔心公用的肥皂、洗手乳不乾淨，除了75％酒精、乾洗手之外，輕巧、攜帶方便、價格親民的紙肥皂、香皂棒也成為網購熱賣選項。Yahoo奇摩超級商城2月至今紙香皂、紙肥皂業績飆漲27倍，Yahoo奇摩拍賣訂單也成長16倍；台灣樂天市場的紙肥皂詢問度自2月起節節攀升，平均每日關鍵字搜尋量上升8成，訂單量增加3倍。

採用小巧外盒與片裝設計的紙肥皂、紙香皂，可以輕鬆放入包包或口袋內，使用時只要乾手抽取一張，放在掌心加水摩擦起泡就能洗手，記得收放時都要保持乾燥，避免濕手接觸；香皂棒則是方便攜帶的棒狀設計，先把手沖濕再將香皂棒旋出塗抹於手上搓揉起泡，使用後甩乾水分並蓋上蓋子。

Yahoo奇摩超級商城的熱銷TOP 3為便攜式迷你洗手肥皂紙、韓國便攜式洗手香皂棒、Purity隨身香氛皂；Yahoo奇摩拍賣最熱賣款為日本CHARLEY paper soap紙香皂及角落生物、Hello Kitty、Melody紙肥皂，除了高CP值之外，可愛的包裝也是賣點之一。

Yahoo奇摩購物中心的消費者偏好有質感、知名旅行品牌的皂紙，其中又以美國專業旅遊配件品牌TRAVELON最受歡迎，平均客單價約落在250元左右，包括洗手、衣物、洗髮、刮鬍等不同用途的皂紙皆可輕便帶上路。

台灣樂天市場指出，由於一般洗手乳與肥皂不易隨身攜帶，體積輕巧、使用方便、價格低、顏色粉嫩多變的紙香皂、紙肥皂異軍突起，成為防疫、開學必備小物，銷售量緊追抗菌洗手乳，詢問度最高的3款為日本品牌的角落生物攜帶式紙肥皂，淺藍色外盒加上超可愛圖案深受粉絲喜愛；CHARLEY paper soap擁有草莓、薰衣草、薄荷、檸檬、蘋果等5款香味，大人小孩都適合；便攜式迷你洗手肥皂紙採用abs材質的小巧盒裝計，50張只重15公克。另外還有可愛青蛙造型的攜帶式青蛙肥皂紙、將香皂製作成擬真玫瑰花瓣的Kelee玫瑰花香皂花禮盒組等。

蝦皮購物自1月起肥皂紙關鍵字搜尋成長近7成、隨身肥皂棒關鍵字搜尋成長8成，以訴求天然、輕巧的商品最受青睞，像是可更換補充紙包的便攜肥皂紙、FaSoLa旅行肥皂紙、韓國Jong Ie Nar攜帶式洗手香皂棒等。