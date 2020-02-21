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戴上星星的男人 艾迪瑞德曼優雅演繹全新OMEGA星座系列

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
英國男星艾迪瑞德曼為OMEGA拍攝了星座系列的形象視覺，一展憂鬱迷人風範。圖 / OMEGA提供。
英國男星艾迪瑞德曼為OMEGA拍攝了星座系列的形象視覺，一展憂鬱迷人風範。圖 / OMEGA提供。

星星何其遙遠，星星的存在：提醒我們理想與志向之必要，雖然更多感受時候、我們感知的可能是艱辛。歐米茄（OMEGA）星座系列（Constellation）最早問世於1952年，推出以來曾歷經不同版本的重新設計。2020年歐米茄則推出第五代全新小改版，並找來英國男星艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne），拍攝一展灑落男士風範的優雅視覺。

艾迪瑞德曼在2015年以「愛的萬物論（Travelling to Infinity：My Life with Stephen）」一舉拿下奧斯卡金像獎、美國演員工會獎、英國影藝學會電影獎的多項最佳男主角獎，此後並在多部電影中如「怪獸與牠們的產地」、「丹麥女孩」展現細膩的演技層次，更以憂鬱氣質，晉身當代影壇的人氣男星。

而這次他所配戴的歐米茄星座男表系列，39毫米的尺寸具備18K黃金、18K Sedna™金、半金與精鋼等不同材質，再加上無鑽或鑲鑽、表帶材質變化後，全系列具備26個不同組合，動力來源也悉數使用大師天文台同軸擒縱機芯，在抗磁、精準、防水、穩定度上，同步升等。

另外如果追求相似的簡約與高級感，韓劇「愛的迫降」中、蕭邦（Chopard）的Alpine Eagle腕表也能擔此造型大任。表款採用經瑞士天文台認證的Chopard 01.01-C自動上鍊機芯，表殼材質Lucent Steel A223也非一般鋼材，是耗時四年研發的特殊合金，並具耐磨特性，與可比貴金屬的閃亮光澤與親膚性。精確、可靠、好相處，原來一款好表與紳士的人格特質，或許殊途同歸。

具備瑞士天文台認證的Chopard 01.01-C自動上鍊機芯，可在透明的後底蓋欣賞細節修飾。圖 / Chopard提供。
具備瑞士天文台認證的Chopard 01.01-C自動上鍊機芯，可在透明的後底蓋欣賞細節修飾。圖 / Chopard提供。
OMEGA，Constellation星座系列，同軸擒縱39毫米大師天文台腕表，Sedna™金表殼搭配皮表帶，63萬9,500元。圖 / OMEGA提供。
OMEGA，Constellation星座系列，同軸擒縱39毫米大師天文台腕表，Sedna™金表殼搭配皮表帶，63萬9,500元。圖 / OMEGA提供。
蕭邦研發耗時四年的特殊精鋼材質Lucent Steel A223，具有耐磨、親膚、閃亮光澤的諸多特點。圖 / Chopard提供。
蕭邦研發耗時四年的特殊精鋼材質Lucent Steel A223，具有耐磨、親膚、閃亮光澤的諸多特點。圖 / Chopard提供。
歐米茄（OMEGA）全新第五代的星座系列（Constellatino）男表，除外觀細節的小改款，機芯也全面豪華升等為大師天文台同軸擒機芯。圖 / OMEGA提供。
歐米茄（OMEGA）全新第五代的星座系列（Constellatino）男表，除外觀細節的小改款，機芯也全面豪華升等為大師天文台同軸擒機芯。圖 / OMEGA提供。
Chopard，Alpine Eagle系列腕表。Lucent Steel A223精鋼，搭配貝爾尼納灰色表面，時間顯示功能，價格店洽。圖 / Chopard提供。
Chopard，Alpine Eagle系列腕表。Lucent Steel A223精鋼，搭配貝爾尼納灰色表面，時間顯示功能，價格店洽。圖 / Chopard提供。
OMEGA，Constellation星座系列，同軸擒縱39毫米大師天文台腕表，Sedna™金表殼搭配皮表帶，63萬9,500元。圖 / OMEGA提供。
OMEGA，Constellation星座系列，同軸擒縱39毫米大師天文台腕表，Sedna™金表殼搭配皮表帶，63萬9,500元。圖 / OMEGA提供。
OMEGA，Constellation星座系列，同軸擒縱39毫米大師天文台腕表，精鋼表殼與皮表帶，19萬800元。圖 / OMEGA提供。
OMEGA，Constellation星座系列，同軸擒縱39毫米大師天文台腕表，精鋼表殼與皮表帶，19萬800元。圖 / OMEGA提供。

電影 英國 艾迪瑞德曼 腕表

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