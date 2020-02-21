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戴上星星的男人 艾迪瑞德曼優雅演繹全新OMEGA星座系列
星星何其遙遠，星星的存在：提醒我們理想與志向之必要，雖然更多感受時候、我們感知的可能是艱辛。歐米茄（OMEGA）星座系列（Constellation）最早問世於1952年，推出以來曾歷經不同版本的重新設計。2020年歐米茄則推出第五代全新小改版，並找來英國男星艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne），拍攝一展灑落男士風範的優雅視覺。
艾迪瑞德曼在2015年以「愛的萬物論（Travelling to Infinity：My Life with Stephen）」一舉拿下奧斯卡金像獎、美國演員工會獎、英國影藝學會電影獎的多項最佳男主角獎，此後並在多部電影中如「怪獸與牠們的產地」、「丹麥女孩」展現細膩的演技層次，更以憂鬱氣質，晉身當代影壇的人氣男星。
而這次他所配戴的歐米茄星座男表系列，39毫米的尺寸具備18K黃金、18K Sedna™金、半金與精鋼等不同材質，再加上無鑽或鑲鑽、表帶材質變化後，全系列具備26個不同組合，動力來源也悉數使用大師天文台同軸擒縱機芯，在抗磁、精準、防水、穩定度上，同步升等。
另外如果追求相似的簡約與高級感，韓劇「愛的迫降」中、蕭邦（Chopard）的Alpine Eagle腕表也能擔此造型大任。表款採用經瑞士天文台認證的Chopard 01.01-C自動上鍊機芯，表殼材質Lucent Steel A223也非一般鋼材，是耗時四年研發的特殊合金，並具耐磨特性，與可比貴金屬的閃亮光澤與親膚性。精確、可靠、好相處，原來一款好表與紳士的人格特質，或許殊途同歸。
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