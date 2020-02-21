影／前往日本接運鑽石公主號旅客的撤僑專機啟程
準備前往日本接運鑽石公主號旅客的中華航空公司撤僑專機，21日下午12時50分從桃園機場601接駁機坪後推，準時於下午1時起飛前往日本東京羽田機場。
這架中華航空公司波音737-800型客機，21日中午先拖到601機坪展開整備作業，桃園航勤的地勤人員分別替航機加油，以及把防護衣、口罩、飛機備用零件等備品裝上飛機客艙及腹艙。
12時10分2位機師、4位後艙空服組員、1位醫師搭車抵達停機坪，走上扶梯接續展開整備作業，稍後12時40分其他3位疾病管制署檢疫官由華航地勤人員陪同抵達，隨即登機。撤僑包機12時50分後推，下午1時準時起飛。
華航波音737-800型客機有161個座位，載運鑽石公主號旅客將採每人坐1排的方式，另外設有備用的隔離區，萬一飛行途中旅客出現症狀，可以暫時與主要乘客區隔離。
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