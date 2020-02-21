新店人準備打卡！京站小碧潭3月3日試營運餐飲陣容曝光

讓新店人等待許久的京站小碧潭店見客時間確定，新店小碧潭站美河市共構商場繼新店IKEA開幕後，位於5樓、共4,500坪的京站小碧潭店「森林食光」將於3/3試營運。45個品牌高達9成為餐飲，還有8家獨家餐飲品牌進駐，讓新店人的美食版圖又多了一個新去處。

新店住宅區密集卻缺乏百貨商場，京站小碧潭店便以美食切入新店市場，主打「新店最大最強美食商場」，用吃搶攻在地家庭客。店內品牌以「主題餐廳」、「美食市集」、「生活選物」三大區域為劃分。

消費者最好奇的餐飲陣容包括8家百貨獨家品牌，分別有來自台北大安區主打泰北菜的「心泰」、台灣首家港式茶餐廳「維記茶餐廳 」、木柵在地的「江記水盆羊肉」、三商行旗下有機生鮮超市「心樸市集」，以及「TASTY PASTA」義大利麵、主打新鮮蔬果現打果汁冰品「Ice Hej Hej你好冰庫」、茶飲品牌「茶遊問屋」、來自新竹的餅舖「金月笈食」。

10家主題餐廳，除了首度進駐百貨的「心泰」、「維記」，還包括樂軒旗下燒肉品牌「YKNK club」、平價牛排「鉄火牛排」、最下飯的川菜「開飯川食堂」、韓式料理「豆腐村」、義式料理「樂尼尼」、「杏子日式豬排」、「Woosa屋莎鬆餅屋」。