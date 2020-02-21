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天王嫂昆凌開示心靈雞湯 搭配Lady Dior藏了愛的密語
昆凌的IG果然備受期待，只是一週沒更新都讓粉絲望穿秋水，一貼文就有「大嫂好」的愉快回應，這次她身穿自家品牌服裝，搭配經典的Lady Dior手袋，並且寫下自己的暖心體會，簡直是一篇可人的心靈雞湯文。
昆凌提到射箭都需要將胳膊往後拉，就像蹲低是為了跳高而準備，來形容當前困頓，並自我勉勵這將是更棒未來的開端，勇往直前就對了！（An arrow can only be shot by pulling it backward. When life is dragging your back with difficulties, it means it’s going to launch you into something great. So just focus, and keep aiming）她身上背的是DIOR的經典Lady Dior手袋，搭配My ABCDior客製化掛飾背帶，上面是J❤HR，分別是周董Jay和女兒Hathaway、兒子Romeo。
Lady Dior是DIOR 最具代表性的經典包款，建築感的包身結構、源自拿破崙三世椅的籐格紋，還有迪奧先生鍾愛的幸運符金屬吊飾，問世25年來仍不退流行，也在細節或設計上與時俱進，任家萱Selina、吳卓源也都曾po出選搭Lady Dior的造型，Selina還放上「每張美照的背後都有NG照」的畫面，幽默搞笑。近期推出的My ABCDior客製化掛飾背帶，可以搭配自選英文字母或幸運符碼徽章，只要購買My ABCDior提包款式即可附贈3個自選掛飾，另可加購，背帶最多可掛上7個掛飾。
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