天王嫂昆凌開示心靈雞湯 搭配Lady Dior藏了愛的密語

昆凌的IG果然備受期待,只是一週沒更新都讓粉絲望穿秋水,一貼文就有「大嫂好」的愉快回應,這次她身穿自家品牌服裝,搭配經典的Lady Dior手袋,並且寫下自己的暖心體會,簡直是一篇可人的心靈雞湯文。

昆凌提到射箭都需要將胳膊往後拉,就像蹲低是為了跳高而準備,來形容當前困頓,並自我勉勵這將是更棒未來的開端,勇往直前就對了!(An arrow can only be shot by pulling it backward. When life is dragging your back with difficulties, it means it’s going to launch you into something great. So just focus, and keep aiming)她身上背的是DIOR的經典Lady Dior手袋,搭配My ABCDior客製化掛飾背帶,上面是J❤HR,分別是周董Jay和女兒Hathaway、兒子Romeo。