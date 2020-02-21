新冠肺炎另類影響！台灣想吃「7kg挪威鮭魚」變容易了

新冠肺炎（COVID-19）竟然也會影響台灣的鮭魚市場？根據挪威海產推廣協會分析師Paul Aandahl表示，由於現在中國大陸因疫情影響餐飲產業，降低鮭魚使用需求，因此同樣喜歡7公斤級以上鮭魚的台灣市場，就更有機會買到所需要的鮭魚、價格更佳。

鮭魚是挪威重要的水產養殖經濟。2019年，挪威共出口約118萬公噸的鮭魚至世界各地。台灣所食用的鮭魚，絕大部份都來自於挪威，2019年共計進口1.26萬公噸，而且整體市場仍在持續增長。相較於亞洲市場喜愛鮭魚肥潤的油脂感，挪威當地多喜歡食用約3～5公斤大小的鮭魚，口感清爽不油，飼養時間約18～24個月。而中國大陸、台灣等地，則是偏好7公斤以上的大小，肉量、油脂更為豐富。