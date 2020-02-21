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正面樂觀心穩當 三枚潛水表預約夏日清涼

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
MIDO，Ocean Star Diver 600，精鋼，自動上鍊機芯，防水600米，經瑞士天文台（COSC）認證，54,800元。圖 / MIDO提供。
MIDO，Ocean Star Diver 600，精鋼，自動上鍊機芯，防水600米，經瑞士天文台（COSC）認證，54,800元。圖 / MIDO提供。

大環境低迷，詞人黃偉前日在臉書發文並附標籤：在最壞時代、懂得吃、捨得穿、不會亂，是過往曾填入歌詞的暖心，也有恰到喉頭心靈的雞湯療效。雖然春日的計畫可能已被打亂節奏，但夏季的海灘出遊、或還在可計畫範圍之內。而海邊嬉戲，一只有型、具足夠防水強度的潛水表，肯定會是實用配備。

去海灘浮潛，珊瑚礁是保育類生物、更是水中美景。豪利時（ORIS）的卡里斯福特礁限量表則與珊瑚復育基金會（Coral Restoration Foundation）合作聯名，由前者負責募集一定數量的金額以協助基金會在卡里斯福特礁（Carysfort Reef）培育超過三萬株珊瑚。但由何處募得？原來限量50只編號的02、03、04這三只腕表，將分別在2020春季美國的數場拍賣會中進行競標，為籌得更多金額，這也是該系列首度以純金打造，表背並刻上珊瑚圖樣與「30,000 Corals Planted」字樣以為紀錄，讓潛水玩樂、同時也為海洋保育盡份心。

美度（Mido）的Ocean Star Diver 600腕表則鎖定專業潛水使用者，蔚藍迷人的金屬光澤，加上600米防水性能，內外兼修。機芯還經瑞士天文台認證，精準、品質皆在水準之上，訂價則約五萬多元，屬美度的高價款式；德系簡約風格的NOMOS，其Tangente系列Neomatik 42 Date腕表，有旋入式表冠與300米的防水性能，也是品牌少見的金屬鍊帶款式。產地雖非瑞士，但出自德國製表重鎮格拉蘇蒂（Glashutte）並於表面刻印字樣，誰說潛水表一定運動風格？簡單、其實就很迷人。

NOMOS，Tangente Neomatik 42 Date腕表，精鋼，時間顯示，防水300米，價格店洽。圖 / NOMOS提供。
NOMOS，Tangente Neomatik 42 Date腕表，精鋼，時間顯示，防水300米，價格店洽。圖 / NOMOS提供。
特製的表盒內側，印有Carysfort Reef Limited Edition One of Fifty的限量字樣，同時強調限量與珊瑚保育的意念。圖 / ORIS提供。
特製的表盒內側，印有Carysfort Reef Limited Edition One of Fifty的限量字樣，同時強調限量與珊瑚保育的意念。圖 / ORIS提供。
ORIS，卡里斯福特礁限量潛水腕表，18K黃金，43.5毫米，時間顯示，兩地時間顯示，防水300米，全球限量50只，50萬元。圖 / ORIS提供。
ORIS，卡里斯福特礁限量潛水腕表，18K黃金，43.5毫米，時間顯示，兩地時間顯示，防水300米，全球限量50只，50萬元。圖 / ORIS提供。
18K黃金的旋入式底蓋，強化了防水性能，並刻有珊瑚保育圖樣。圖 / ORIS提供。
18K黃金的旋入式底蓋，強化了防水性能，並刻有珊瑚保育圖樣。圖 / ORIS提供。

珊瑚 腕表 瑞士

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