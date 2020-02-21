正面樂觀心穩當 三枚潛水表預約夏日清涼

大環境低迷，詞人黃偉前日在臉書發文並附標籤：在最壞時代、懂得吃、捨得穿、不會亂，是過往曾填入歌詞的暖心，也有恰到喉頭心靈的雞湯療效。雖然春日的計畫可能已被打亂節奏，但夏季的海灘出遊、或還在可計畫範圍之內。而海邊嬉戲，一只有型、具足夠防水強度的潛水表，肯定會是實用配備。

去海灘浮潛，珊瑚礁是保育類生物、更是水中美景。豪利時（ORIS）的卡里斯福特礁限量表則與珊瑚復育基金會（Coral Restoration Foundation）合作聯名，由前者負責募集一定數量的金額以協助基金會在卡里斯福特礁（Carysfort Reef）培育超過三萬株珊瑚。但由何處募得？原來限量50只編號的02、03、04這三只腕表，將分別在2020春季美國的數場拍賣會中進行競標，為籌得更多金額，這也是該系列首度以純金打造，表背並刻上珊瑚圖樣與「30,000 Corals Planted」字樣以為紀錄，讓潛水玩樂、同時也為海洋保育盡份心。