ARTEX平安富貴鋼珠筆禮盒 當經典藝術浸潤生活

《李察朱威爾事件》是部超過兩小時的劇情片，講的是炸彈事件，但事件只有一下下，主角「英雄」的功績也只是發現炸彈，而不是什麼追查恐怖份子的查案故事，後續被抹黑之後，雖然找了律師，也不是上法庭你來我往的脣槍舌戰。它講的是這個小人物在這段期間的生活。聽起來很悶嗎？很妙的是一點也不，看到後段我還掉了眼淚。克林伊斯威特〔Clint Eastwood〕並沒有用什麼複雜的說故事方式，他沒有比如先講某一段故事，再回頭說背後的背景等等，就只是照著時間順序，順順的把故事講清楚。從主角和他的律師相識（順便帶出兩人的一些特質），講到主角怎麼會在現場，發現炸彈，成為英雄，再怎麼成為眾矢之的，之後生活變得如何…就這麼一直講下去。

2020-02-21 12:48