ARTEX平安富貴鋼珠筆禮盒 當經典藝術浸潤生活
忙碌的生活中，總會有停下來紀錄一下生活的時候。深耕台灣十餘年的精筆品牌ARTEX，秉著「藝術不會只有一種樣貌」的原則，積極的創造風格文具的多元樣態。這一回與「國立故宮博物院」共同激盪，創造「平安富貴鋼珠筆禮盒」，將故宮精典文物揮毫於風格文具之上，讓經典不再只是一件展覽品，使藝術浸潤你的生活。
台灣精筆與歷史文物的火花，古典與創新的卓越美感
透過簡化的線條以及精湛的畫工，將清朝郎世寧大師的經典畫軸「畫瓶花」，巧妙的設計於精筆文具之上，打造足以匹配經典的卓越美感。
依舊不凡的書寫重量，高貴不貴的黃銅鋼珠筆
ARTEX經典的黃銅筆身，搭配電鍍於外層的玫瑰金，沉穩的手感，讓使用者在書寫的時候，更有份量。鑲著白鋯石筆夾，凸顯優雅且出眾的氣質。
小巧尺寸，高規質量，讓藝術隨行無負擔
當你要今天要大包小包出門，A6尺寸絲綢緞布筆記本的小巧方便，會讓你隨身攜帶毫無負擔。外層裱玫瑰金屬邊框，讓筆記本不怕碰撞折損，除了美觀之外，也進一步優化機能，提升高規質量。
三種配色，讓選擇更加多樣化
紫藍、灰綠、粉杏三種配色，讓你根據喜好及心情挑選，不讓單一顏色限制你的想法。如果你想搭配不同心情或主題，三種顏色全包，絕對是你最正確的決定，用品味，決定筆的價值。
限定聯名禮盒包裝，送禮／收藏絕佳選擇
首次聯名特別設計聯名禮盒，包裝印有「ARTEX」與「國立故宮博物院」的商標及院徽，讓你送禮有面子，收藏有價值，絕對是文具/文物控必收藏的一款經典禮盒。 ARTEX現正於有.設計uDesign平台推出集購優惠八折，不止全台首賣，還是獨家優惠最低價，且限定期間買就送經典浮雕龍筆，活動只到3/9，更多品牌優惠資訊可到uDesign官網查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言