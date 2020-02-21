LV把超迷你Monogram帆布後背包變成手鐲 手刀衝去買！

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表春夏系列的配件，包括絲巾、手環等，其中一款將迷你Monogram帆布後背包變成手鐲的設計真是可愛極了，完全是當前的潮流迷你包，還可以裝下隨身小物，眼看著又是一個斷貨款。

這只Party Palm Springs手鐲取名為棕櫚泉派對，點題玩趣之心，配備可調節長度的小牛皮帶，運用迷你Monogram帆布帶來高度辨識，可以承裝小型隨身物件，黑色吊牌綴以Louis Vuitton Paris標誌，時髦有型。此外，Nanogram手鐲、耳環或髮飾也綴有Monogram圖案，LV PLANÈTE首飾套組的靈感則延續2019秋冬時裝秀，展現鮮明的潮流風格，LV Circle標誌球狀耳環由閃亮金屬所製。

本季配件還有一個亮點，就是長絲巾，造型方式包括綁在腰際、做為髮帶、纏繞於手臂或手腕上，或是當做圍巾、披巾以及手袋的把手裝飾。印花運用經典的Monogram圖案，或是將Dauphine手袋的圓形LV Circle展現其上。