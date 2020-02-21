快訊

北海道新增3例新冠肺炎確診 2人為未成年

劉真教室群組傳喜訊 傳劉媽透露她平安甦醒中

LV把超迷你Monogram帆布後背包變成手鐲 手刀衝去買！

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
ABC方巾，售價17,000元。圖／LV提供
ABC方巾，售價17,000元。圖／LV提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表春夏系列的配件，包括絲巾、手環等，其中一款將迷你Monogram帆布後背包變成手鐲的設計真是可愛極了，完全是當前的潮流迷你包，還可以裝下隨身小物，眼看著又是一個斷貨款。

這只Party Palm Springs手鐲取名為棕櫚泉派對，點題玩趣之心，配備可調節長度的小牛皮帶，運用迷你Monogram帆布帶來高度辨識，可以承裝小型隨身物件，黑色吊牌綴以Louis Vuitton Paris標誌，時髦有型。此外，Nanogram手鐲、耳環或髮飾也綴有Monogram圖案，LV PLANÈTE首飾套組的靈感則延續2019秋冬時裝秀，展現鮮明的潮流風格，LV Circle標誌球狀耳環由閃亮金屬所製。

本季配件還有一個亮點，就是長絲巾，造型方式包括綁在腰際、做為髮帶、纏繞於手臂或手腕上，或是當做圍巾、披巾以及手袋的把手裝飾。印花運用經典的Monogram圖案，或是將Dauphine手袋的圓形LV Circle展現其上。

Monogram Confidential印花圖紋有奢華的鍊帶、皮帶、鎖扣圖紋，以及Essential V的V字金色圖騰；浪漫的Tree of Louis系列以樹型圖案，將1854年創立以來的各款手袋、鞋履等都變成絲巾上的可愛設計；ABC長絲巾系列則有多變的藝術風格。此外，延伸LV兩個字母的意涵可轉變為權力象徵的豹（Leopard）和路易威登吉祥物Vivienne，因此這兩款圖樣也成為披肩或絲巾的圖案細節。迎合配件的年輕活潑感，形象廣告邀請社群意見領袖Aimee Song、Marie Von Behrens、Devon Carlson、Aleali May拍攝，以她們的獨特個性呈現路易威登的創意風格。

Monogram Confidential Garden長絲巾，售價7,300元。圖／LV提供
Monogram Confidential Garden長絲巾，售價7,300元。圖／LV提供
Aimee Song將路易威登絲巾作為髮帶。圖／LV提供
Aimee Song將路易威登絲巾作為髮帶。圖／LV提供
Devon Carlson詮釋2020春夏配件系列配件形象圖。圖／LV提供
Devon Carlson詮釋2020春夏配件系列配件形象圖。圖／LV提供
Party Palm Springs手鐲，售價24,400元。圖／LV提供
Party Palm Springs手鐲，售價24,400元。圖／LV提供
Minigram Egg trunk手環，售價19,600元。圖／LV提供
Minigram Egg trunk手環，售價19,600元。圖／LV提供
Nanogram夾式耳環銀，售價14,500元。圖／LV提供
Nanogram夾式耳環銀，售價14,500元。圖／LV提供
Aleali May演繹Party Palm Springs手鐲和絲巾的搭配運用。圖／LV提供
Aleali May演繹Party Palm Springs手鐲和絲巾的搭配運用。圖／LV提供
LV PLANÈTE耳環，售價19,600元。圖／LV提供
LV PLANÈTE耳環，售價19,600元。圖／LV提供
Tree of Louis方巾，售價17,000元。圖／LV提供
Tree of Louis方巾，售價17,000元。圖／LV提供
Party Palm Springs手鐲，售價24,400元。圖／取自LV官網
Party Palm Springs手鐲，售價24,400元。圖／取自LV官網
Aleali May演繹Party Palm Springs手鐲和絲巾的搭配運用。圖／LV提供
Aleali May演繹Party Palm Springs手鐲和絲巾的搭配運用。圖／LV提供
Marie Von Behrens詮釋2020春夏配件系列ABC Monogram絲巾。圖／LV提供
Marie Von Behrens詮釋2020春夏配件系列ABC Monogram絲巾。圖／LV提供

LV

延伸閱讀

LV邀請富比士推薦「男性絕緣體」部落客演繹春夏新鞋款 時髦又有趣

性感女神莎莉賽隆穿搭功力強 女總裁秒變帥氣小男孩

LV拍猛鬼驚悚片？2020早秋形象片 復古怪誕玩很大

LV全球首家咖啡館2/1開幕！不是很難訂是根本訂不到

相關新聞

LV把超迷你Monogram帆布後背包變成手鐲 手刀衝去買！

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表春夏系列的配件，包括絲巾、手環等，其中一款將迷你Monogram帆布...

RIMOWA再推話題聯名系列 攜手Moncler打造限量鏡面行李箱

沒有人可以阻止RIMOWA了，繼與DIOR、Supreme等精品、潮牌推出聯名款之後，近期又在米蘭時尚周時，宣布再與Mo...

萊爾富開放icash支付 成為首家可使用4大票證的超商

近期受防疫影響，許多人減少使用紙鈔、銅板消費而改用電子支付，萊爾富宣布2月起開放愛金卡（icash）支付，成為首家可使用...

JW Anderson加入！Moncler Genius企劃變更威

羽絨之王Moncler在秋冬米蘭時裝周發表2020 Moncler Genius企劃系列，今年這場活動又較去年更為盛大，...

不畏疫情！日本純熟男劇團來台演出港邊大叔生存之道

深受台灣觀眾喜愛的日本熟男團體「52PRO!」劇團又來了！繼2018「第三弦」、2019「阿波之音」的爆棚盛況之後，52...

實體展會因疫情取消 亞洲第一大藝博會啟動線上展廳

盛大的藝術博覽會往往人山人海，在疫情緊張時刻憂心群聚感染，只能取消。那麼，改成線上展會如何?不必人擠人，藏家便可透過網路...

綻放金色光彩！香奈兒「嘉柏麗琉金香水」花香彰顯活力

香水的精神，就像是人生漫長道路上的標點符號，時刻提醒我們，是該停下腳步，看看自己，面對時間不停息，更要展現自我耀眼特質，...

不限金額、次數！Yahoo奇摩拍賣、萊爾富3月底前推無門檻「0元免運」

近期宅商機湧現，許多人為了避免去人潮多的賣場，網購消費比例攀升，因應大眾網購偏好超商取貨，Yahoo奇摩拍賣與萊爾富攜手...

家樂福開賣清潔用75%酒精 產銷履歷金鑽鳳梨甜美14度

繼藥局、超商之後，量販店也開賣限量的防疫期間清潔用75%酒精。家樂福將於明天2月21日下午2時，於全台136家分店(量販...

致敬黛安娜王妃 Tory Burch「天空藍」包款浪漫優雅

在2020年度色經典藍（Classic Blue）的影響下，今年也有許多不同深淺的藍色商品備受矚目，其中粉嫩的天空藍帶點...

新冠肺炎疫情持續延燒 UNIQLO首度推遲聯名潮牌AMBUSH上市時間

潮流迷以及UNIQLO的粉絲可能要傷心了，由於受到新冠肺炎疫情影響，品牌原訂在2月底要上市的聯名潮牌AMBUSH系列，確...

全聯8款kiri法式乳酪新品 法式乳酪栗子蒙布朗必吃

喜愛乳酪甜點的朋友，近來又有嘗鮮新選！聯名主題不間斷、檔檔吸睛創話題的全聯福利中心We Sweet甜點系列，觀察消費者對...

熱門新聞

好市多推新款「滅菌神水」沒人搶？ 網：這價格買不下手

按電梯犯大錯 小心讓病毒秒擴散

7-11「迪士尼櫻花季集點」奇奇蒂蒂、小鹿斑比陪你野餐！限量30萬杯「櫻花風美苺拿鐵」喝起來

實名制口罩販賣機替代實體購買 網打臉：賠慘

「口罩販賣機」寧夏夜市上線了！憑身分證免費領2片口罩 1999被打爆

1天投遞2000戶 郵差剉咧等 「口罩每天少1萬片」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。