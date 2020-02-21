RIMOWA再推話題聯名系列 攜手Moncler打造限量鏡面行李箱

在米蘭時尚周時，Moncler展示了RIMOWA概念登機箱。圖／Moncler提供

沒有人可以阻止RIMOWA了，繼與DIOR、Supreme等精品、潮牌推出聯名款之後，近期又在米蘭時尚周時，宣布再與Moncler攜手，打造全新的Reflection登機箱，甫曝光在社群平台上就掀起討論熱潮！

RIMOWA將與Moncler合作，推出聯名限量登機箱。圖／摘自RIMOWA instagram

以高級羽絨衣服裝聞名的Moncler近年推動了GENIUS企劃，因此陸續邀請了不同的知名設計師來操刀跨界合作，像是名單中就包括了Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli、Craig Green，以及連蔡依林都愛不釋手的Richard Quinn系列，徹底顛覆消費者對於品牌的想像。而日前Moncler在米蘭時尚周，則是以辦展覽的形式呈現與不同設計師、品牌的聯名系列概念，讓人有如置身時尚嘉年華般的熱鬧。不過，時尚迷們還會發現，今年Moncler更是找來德國奢華行李箱品牌RIMOWA加入GENIUS企劃，預計在6月時推出全新登機箱。

在米蘭時尚周的現場，Moncler展出了一個特別版的RIMOWA登機箱，融入科技創新功能，邀請使用者們隨時地使用專屬App程式，把旅行中的感觸化成文字，可投射到鑲嵌了LED燈板的箱體上，概念十分吸睛。Moncler希望當社交媒體的流行詞彙化為觸手可及的實體時，能給予大眾更多機會與世界交流和聯繫。不過，實際上限量銷售的版本可不會有LED燈版，而是採用了鏡面拋光的鋁合金為本體，加上尼龍材質的內裝，消息才剛露出，就已經有不少網友詢問「要價多少？」是否會在自己所在區域販售，話題性十足。

在米蘭時尚周時，Moncler展示了RIMOWA概念登機箱。圖／Moncler提供