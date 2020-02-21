萊爾富開放icash支付 成為首家可使用4大票證的超商
近期受防疫影響，許多人減少使用紙鈔、銅板消費而改用電子支付，萊爾富宣布2月起開放愛金卡（icash）支付，成為首家可使用4大票證的超商，即日起至3月10日到全台萊爾富門市單筆消費滿200元，使用愛金卡並同時出示萊爾富Hi-Life VIP App會員條碼或報會員手機號碼，就可獲得義美巧克球兌換券一張，限量6,000名，每位Hi-Life VIP會員限贈2次。
萊爾富近年來積極推動數位創新服務，2007年率先導入電子錢包支付工具，2016年率先成為超商擁有境內外行動支付機制，2017年再開放VISA、MasterCard、JCB與銀聯任一家銀行信用卡或簽帳金融卡刷卡消費，門市可刷卡的銀行是所有超商最多，同年更推出自有會員支付「HiPay」；即日起全台1,450家門市全面開通愛金卡（icash）電子票證服務，提供非現金支付多達64種選擇，更首度讓悠遊卡（easy card）、一卡通（iPASS）、愛金卡（icash）、有錢卡（Happy Cash）4大票證齊聚萊爾富。
根據金管會統計，截至去年11月底4家專營電子票證機構的總流通卡數約12,478萬張，當月消費卡數約1,505萬張，當月消費金額約70.6億元，其中愛金卡（icash）消費金額占比位居第二，僅次於悠遊卡，因此萊爾富看準市場需求，於全台門市開放愛金卡（icash）支付。
目前台灣通行的電子票證包括悠遊卡（easy card）、一卡通（iPASS）、愛金卡（icash）、有錢卡（Happy Cash）等4種系統，是國人最常使用的支付工具之一，不僅能搭公車、火車、捷運等大眾運輸，還可到加油站、便利商店、百貨商場、美食餐飲等指定商店進行小額消費。根據萊爾富統計，在所有支付方式中現金支付占85%、非現金支付占15%，而在非現金支付中電子票證就占超過5成。
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