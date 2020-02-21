日天皇投降詔書「被失蹤」一天 台灣差點有獨立機會

眾所皆知，第二次世界大戰日本戰敗後，昭和天皇在1945年8月15日當天發表詔書宣布日本投降。但此一牽動台灣命運的重大事件，台灣卻比日本晚了一天才登上媒體。這一天的遲延，背後隱藏的是台灣的獨立機會。

駐日資深記者張茂森最近出版新書「採訪者之眼：目擊台日近代關係史」。他駐日超過40年，經歷昭和到令和、蔣介石到蔡英文等五任總統、12位駐日代表，書中記錄許多鮮為人知的台日秘辛。

2006年，張茂森採訪一位研究昭和天皇投降詔書的日本學者日比恒明。他秀出台灣和朝鮮(韓國)兩份報紙。1945年8月15日朝鮮「京城日報」頭版，登著日本昭和天皇發表詔書宣布日本投降的新聞；但同屬日本殖民地的台灣，「台灣新報」卻遲到8月16日才登出此一重大新聞。研究這遲到的一天，日比告訴張茂森：「很可能關係到台灣的命運」。

根據日比的研究，日本內閣在1945年8月14日決定，由昭和天皇在隔天8月15日發表投降詔書，並在14日當天透過日本的「同盟通訊社」，向朝鮮、台灣等其他日本殖民的當地媒體通達，隔天、也就是8月15日必須刊登昭和天皇的詔書。

朝鮮朝鮮「京城日報」如期刊出，「台灣新報」卻隔了一天才刊出。15日的報面依然照常刊登日軍戰況，也沒看到日軍篤定敗戰的消息。也就是，在8月15日當天，台灣人還不知道日本已投降，台灣已經回到台灣人手中。

為什麼「台灣新報」要違逆日本意思、延遲發表投降詔書一天?日比恒明告訴張茂森，他曾訪問一位當年的同盟通訊社職員下地惠教。負責接收日本無線電信文的下地透露，14日當晚兩位資深同事告訴他，上級指示必須等候接受重要的特別新聞值夜勤，要求他先回家。日後得知此一「重要的特別新聞」便是日本投降詔書，但顯然同盟通訊社並未發給「台灣新報」。

扣留天皇詔書屬重罪，當時只有一人有權隱蔽詔書，此人便是最後一任台灣總督安藤利吉。日比曾詢問當時的台灣軍情報班班長遠山毅，遠山回信告知，「詔書的延後發表是總督府的指示」。

安藤為什麼要扣留日皇投降的詔書?日比認為有兩大可能，一是安藤想爭取時間，在台灣人知道日本投降前，把台灣交給台灣獨立派，不讓國民黨軍隊接收。一是他想以自己現有的勢力在台灣建國。

爪哇(印尼)和台灣情況類似，爪哇的日本軍官拒絕接受投降事實，積極策畫在當地獨自建國，天皇詔書遲至18日才發布。在發布前一天，蘇卡諾便對外發表獨立宣言，成為第一任印尼總統。

然而以安藤的勢力，也僅能讓詔書「被失蹤」一天。之後安藤成為戰犯移送上海，1946年在上海拘留所服毒身亡。如果天皇詔書能再多隱蔽幾天，台灣是否可以如印尼般獨立？這是永遠也無法解答的歷史之謎。