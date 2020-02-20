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JW Anderson加入！Moncler Genius企劃變更威

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
威爾史密斯。圖／Moncler提供
威爾史密斯。圖／Moncler提供

羽絨之王Moncler在秋冬米蘭時裝周發表2020 Moncler Genius企劃系列，今年這場活動又較去年更為盛大，推出12間風格強烈的裝置藝術展間，展示來自12組設計師的合作作品，再次呼應此系列「一屋·眾聲」（ One House, Different Voices）的核心理念。品牌主席兼執行長Remo Ruffini、好萊塢巨星威爾史密斯、美國女演員雪琳伍德莉、韓國男星黃旼炫、日本男星山下智久、超模Coco Rocha等人也都出席，一起欣賞眾位設計師的傑作。

2020 Moncler Genius企劃特別迎來新加入的JW Anderson，他的作品聚焦「非二元化的優雅風格」，打破性別界線之外更把自己的經典設計以羽絨填充，搭配圓點和鍋釘裝飾，融合啞光和亮澤的雙重質感，並以他標誌性的暖色調呈現慣有的簡約直白抽象風格。其他像是老班底Simone Rocha、Craig Green、藤原浩、Richard Quinn等人也都帶來非常有設計師與品牌識別度的創作。費里尼（Fellini）電影、舞蹈和對時裝的幻想是Simone Rocha的靈感來源，她使用了輕巧的薄紗面料配上花朵刺繡、印花等來呈現Moncler的戶外運動精神。Richard Quinn則是帶來1960太空時代的摩登活力，同樣也使用了印花與珠寶、刺繡裝飾細節。

另一方面，專為毛小孩打造的Poldo Dog Couture合作系列一直是Moncler Genius企劃中備受矚目的主題，多種顏色漆面尼龍製成的經典羽絨背心以附有100％銀膜的反光外套結合尼龍平紋針織網眼設計，適用於各種體型的寵物。

此外，有別於去年在米蘭舉辦的發表會只網羅了服裝作品，這次Moncler與旅行箱品牌RIMOWA合作的Reflection系列也創造了不少話題，將LED螢幕結合行李箱，讓使用者們可以利用訂制app程式把各種心情與想法呈透過螢幕呈現，非常有趣。與哥本哈根電動車先驅品牌MATE.BIKE的合作，則是帶來專為山區和雪地等極端地形打造的獨特電動自行車，還配備了可折疊羽絨被，兼顧實用度。

Moncler Genius企劃Poldo Dog Couture愛寵系列。圖／Moncler提供
Moncler Genius企劃Poldo Dog Couture愛寵系列。圖／Moncler提供
Moncler Genius企劃Craig Green合作系列-透明感和防護性。圖／Moncler提供
Moncler Genius企劃Craig Green合作系列-透明感和防護性。圖／Moncler提供
山下智久。圖／Moncler提供
山下智久。圖／Moncler提供
羽絨之王Moncler在秋冬米蘭時裝周發表2020 Moncler Genius企劃系列，今年這場活動又較去年更為盛大，推出12間風格強烈的裝置藝術展間。圖／Moncler提供
羽絨之王Moncler在秋冬米蘭時裝周發表2020 Moncler Genius企劃系列，今年這場活動又較去年更為盛大，推出12間風格強烈的裝置藝術展間。圖／Moncler提供
Moncler Genius企劃與旅行箱品牌RIMOWA合作的Reflection系列。圖／Moncler提供
Moncler Genius企劃與旅行箱品牌RIMOWA合作的Reflection系列。圖／Moncler提供
Moncler Genius企劃與電動車先驅品牌MATE.BIKE的合作系列。圖／Moncler提供
Moncler Genius企劃與電動車先驅品牌MATE.BIKE的合作系列。圖／Moncler提供
Moncler Genius企劃藤原浩合作系列-持續的文化漸進。圖／Moncler提供
Moncler Genius企劃藤原浩合作系列-持續的文化漸進。圖／Moncler提供
Moncler Genius企劃1017 ALYX 9SM合作系列-山野的城市探究。圖／Moncler提供
Moncler Genius企劃1017 ALYX 9SM合作系列-山野的城市探究。圖／Moncler提供
3 MONCLER GRENOBLE滑雪系列-色彩狂歡。圖／Moncler提供
3 MONCLER GRENOBLE滑雪系列-色彩狂歡。圖／Moncler提供
Moncler Genius企劃Simone Rocha合作系列-現代浪漫主義之舞。圖／Moncler提供
Moncler Genius企劃Simone Rocha合作系列-現代浪漫主義之舞。圖／Moncler提供
Moncler Genius企劃Richard Quinn合作系列-大膽奢華。圖／Moncler提供
Moncler Genius企劃Richard Quinn合作系列-大膽奢華。圖／Moncler提供
羽絨之王Moncler在秋冬米蘭時裝周發表2020 Moncler Genius企劃系列，今年這場活動又較去年更為盛大，推出12間風格強烈的裝置藝術展間。圖／Moncler提供
羽絨之王Moncler在秋冬米蘭時裝周發表2020 Moncler Genius企劃系列，今年這場活動又較去年更為盛大，推出12間風格強烈的裝置藝術展間。圖／Moncler提供
Coco Rocha。圖／Moncler提供
Coco Rocha。圖／Moncler提供
Moncler Genius企劃JW Anderson合作系列-非二元化的優雅風格。圖／Moncler提供
Moncler Genius企劃JW Anderson合作系列-非二元化的優雅風格。圖／Moncler提供
Moncler Genius企劃2 MONCLER 1952系列（女裝）-女性氣質的精緻力量。圖／Moncler提供
Moncler Genius企劃2 MONCLER 1952系列（女裝）-女性氣質的精緻力量。圖／Moncler提供
Moncler Genius企劃2 MONCLER 1952系列（男裝）-攜手洛杉磯。圖／Moncler提供
Moncler Genius企劃2 MONCLER 1952系列（男裝）-攜手洛杉磯。圖／Moncler提供
Moncler Genius企劃Poldo Dog Couture愛寵系列。圖／Moncler提供
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品牌 米蘭

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