快訊

外傳白牌車司機妹公司明天停工 莊人祥：4人採檢

《1947之後》：生之陌異 二二八的日常與非日常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不畏疫情！日本純熟男劇團來台演出港邊大叔生存之道

聯合報 / 記者陳宛茜／即時報導
「夾縫轍痕」透過日本北海道民謠，高歌港邊男兒的生存之道。圖/52PRO!提供
「夾縫轍痕」透過日本北海道民謠，高歌港邊男兒的生存之道。圖/52PRO!提供

深受台灣觀眾喜愛的日本熟男團體「52PRO!」劇團又來了！繼2018「第三弦」、2019「阿波之音」的爆棚盛況之後，52PRO!三度來台巡演，攜手台灣躍演劇團及華山烏梅劇院，共同推出新作「夾縫轍痕」。該劇透過日本北海道民謠，高歌港邊男兒的生存之道。在新冠肺炎疫情肆虐之際來台，他們希望用充滿歡樂與溫暖的劇場，帶給民眾希望。

2015年，資深劇場工作者塚原大助號召多位在小劇場界活躍10到20年、仍保有熱血精神的男演員們，共同創立的純男子劇團「52PRO!」。這群活躍且富有魅力的大叔們擅長深掘日本傳統文化，以現代劇場的方式呈現，作品充滿歡樂與溫暖，加上團員們所散發的舞台魅力，2016年首次公演之後吸引許多粉絲，人氣旺盛，以每年一檔公演的穩定步伐實踐著他們的劇場人生與哲學。

52PRO! 新作「夾縫轍痕」，以日本北海道民謠融入劇場，唱出漁港男兒們的生存之歌。負責劇本創作的竹田新，擅長刻畫描寫濃厚人情味的喜劇。在家庭、親子、夫婦、兄弟、朋友、戀人之間，獨特且敏銳的感性觀察寫出獨具匠心的世界觀，笑中帶淚、淚中帶笑。

故事講述明治36年（1903年），一個位於北海道西南方的邊陲漁港，男人們以捕獵春天的鯡魚維生，他們把日常與勞動哼成歌，尋找與大自然的律動和共鳴。在那裡有著被稱為「波聲船頭」的船夫，他們會一同乘著漁船出海，為保持漁夫們的工作節奏而高歌。

「夾縫轍痕」的故事圍繞著高唱著傳統捕魚歌曲「索朗節」的兩人開始，描繪在瞬息萬變的時代潮流中，一群與自然共存且熱愛歌唱的男人們，真誠而率性的姿態。值得注意的是，1950年代台語歌曲〈素蘭小姐要出嫁〉曲調，便是改編自這首傳統捕魚歌「索朗節」。

●「夾縫轍痕」明起於華山1914文創園區烏梅劇院登場，演至3月1日（日）共九場，購票請上兩廳院售票系統。

劇場 北海道

延伸閱讀

日本橫濱添一例新冠肺炎確診 為病患親密接觸者

斯里蘭卡主要機場新航廈找建商 日企雀屏中選

日本福岡再增一例新冠肺炎確診 九州第二例

山川異域防疫同心 中日齟齬多年意外融冰

相關新聞

不限金額、次數！Yahoo奇摩拍賣、萊爾富3月底前推無門檻「0元免運」

近期宅商機湧現，許多人為了避免去人潮多的賣場，網購消費比例攀升，因應大眾網購偏好超商取貨，Yahoo奇摩拍賣與萊爾富攜手...

JW Anderson加入！Moncler Genius企劃變更威

羽絨之王Moncler在秋冬米蘭時裝周發表2020 Moncler Genius企劃系列，今年這場活動又較去年更為盛大，...

不畏疫情！日本純熟男劇團來台演出港邊大叔生存之道

深受台灣觀眾喜愛的日本熟男團體「52PRO!」劇團又來了！繼2018「第三弦」、2019「阿波之音」的爆棚盛況之後，52...

實體展會因疫情取消 亞洲第一大藝博會啟動線上展廳

盛大的藝術博覽會往往人山人海，在疫情緊張時刻憂心群聚感染，只能取消。那麼，改成線上展會如何?不必人擠人，藏家便可透過網路...

綻放金色光彩！香奈兒「嘉柏麗琉金香水」花香彰顯活力

香水的精神，就像是人生漫長道路上的標點符號，時刻提醒我們，是該停下腳步，看看自己，面對時間不停息，更要展現自我耀眼特質，...

家樂福開賣清潔用75%酒精 產銷履歷金鑽鳳梨甜美14度

繼藥局、超商之後，量販店也開賣限量的防疫期間清潔用75%酒精。家樂福將於明天2月21日下午2時，於全台136家分店(量販...

致敬黛安娜王妃 Tory Burch「天空藍」包款浪漫優雅

在2020年度色經典藍（Classic Blue）的影響下，今年也有許多不同深淺的藍色商品備受矚目，其中粉嫩的天空藍帶點...

新冠肺炎疫情持續延燒 UNIQLO首度推遲聯名潮牌AMBUSH上市時間

潮流迷以及UNIQLO的粉絲可能要傷心了，由於受到新冠肺炎疫情影響，品牌原訂在2月底要上市的聯名潮牌AMBUSH系列，確...

全聯8款kiri法式乳酪新品 法式乳酪栗子蒙布朗必吃

喜愛乳酪甜點的朋友，近來又有嘗鮮新選！聯名主題不間斷、檔檔吸睛創話題的全聯福利中心We Sweet甜點系列，觀察消費者對...

防疫家電熱賣！高壓蒸汽熨燙秒殺菌 搭空氣清淨機更安心

防疫要做，生活還是要過，除了外出要做好防護、勤洗手之外，返家之後當然也要做好居家防疫，避免把細菌、病毒帶回家。冬季外出厚...

防疫新商機 新北星級飯店推美食免費外送服務

新冠肺炎疫情影響餐飲業生意，新北市的星級餐廳推出外送服務打造新商機，汐止的富信大飯店從百元港式點心到西餐，甚至萬元宴客桌...

林哲熹自招超怕鬼 要粉絲戴墨鏡看新作《女鬼橋》

林哲熹自曝最怕鬼，以為拍了恐怖片就可以擺脫夢魘，結果新作《女鬼橋》反而更讓他害怕。去年入圍金鐘獎最佳男配角的林哲熹，演技...

熱門新聞

買到「全白口罩」疑惑該戴哪面？ 網曝正解：不看鬆緊帶

好市多推新款「滅菌神水」沒人搶？ 網：這價格買不下手

三月財運最好五大星座：牡羊跨國合作 金牛得意外之財

GUCCI端出透明旋轉舞台 IU穿粉紅透膚裝現身看秀

按電梯犯大錯 小心讓病毒秒擴散

連續6天晴朗溫暖 吳德榮：下周三迎風面水氣增

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。