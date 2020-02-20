不畏疫情！日本純熟男劇團來台演出港邊大叔生存之道

深受台灣觀眾喜愛的日本熟男團體「52PRO!」劇團又來了！繼2018「第三弦」、2019「阿波之音」的爆棚盛況之後，52PRO!三度來台巡演，攜手台灣躍演劇團及華山烏梅劇院，共同推出新作「夾縫轍痕」。該劇透過日本北海道民謠，高歌港邊男兒的生存之道。在新冠肺炎疫情肆虐之際來台，他們希望用充滿歡樂與溫暖的劇場，帶給民眾希望。

2015年，資深劇場工作者塚原大助號召多位在小劇場界活躍10到20年、仍保有熱血精神的男演員們，共同創立的純男子劇團「52PRO!」。這群活躍且富有魅力的大叔們擅長深掘日本傳統文化，以現代劇場的方式呈現，作品充滿歡樂與溫暖，加上團員們所散發的舞台魅力，2016年首次公演之後吸引許多粉絲，人氣旺盛，以每年一檔公演的穩定步伐實踐著他們的劇場人生與哲學。

52PRO! 新作「夾縫轍痕」，以日本北海道民謠融入劇場，唱出漁港男兒們的生存之歌。負責劇本創作的竹田新，擅長刻畫描寫濃厚人情味的喜劇。在家庭、親子、夫婦、兄弟、朋友、戀人之間，獨特且敏銳的感性觀察寫出獨具匠心的世界觀，笑中帶淚、淚中帶笑。

故事講述明治36年（1903年），一個位於北海道西南方的邊陲漁港，男人們以捕獵春天的鯡魚維生，他們把日常與勞動哼成歌，尋找與大自然的律動和共鳴。在那裡有著被稱為「波聲船頭」的船夫，他們會一同乘著漁船出海，為保持漁夫們的工作節奏而高歌。

「夾縫轍痕」的故事圍繞著高唱著傳統捕魚歌曲「索朗節」的兩人開始，描繪在瞬息萬變的時代潮流中，一群與自然共存且熱愛歌唱的男人們，真誠而率性的姿態。值得注意的是，1950年代台語歌曲〈素蘭小姐要出嫁〉曲調，便是改編自這首傳統捕魚歌「索朗節」。

●「夾縫轍痕」明起於華山1914文創園區烏梅劇院登場，演至3月1日（日）共九場，購票請上兩廳院售票系統。