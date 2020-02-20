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綻放金色光彩！香奈兒「嘉柏麗琉金香水」花香彰顯活力

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒嘉柏麗琉金香水，以晚香玉，喚醒女性的自信與美麗。圖／香奈兒提供
香奈兒嘉柏麗琉金香水，以晚香玉，喚醒女性的自信與美麗。圖／香奈兒提供

香水的精神，就像是人生漫長道路上的標點符號，時刻提醒我們，是該停下腳步，看看自己，面對時間不停息，更要展現自我耀眼特質，也是嘉柏麗．香奈兒大膽且獨立的性格。2017年，香奈兒為了紀念香奈兒女士勇於突破、自命不凡的精神，推出「嘉柏麗香水」，從香調到瓶身設計皆是全新打造，2020年，由調香師奧利維耶·波巨（Olivier Polge）操刀，推出全新「香奈兒嘉柏麗琉金香水」。

身為時尚先鋒的香奈兒女士，嘉柏麗憑藉與生俱來的堅毅精神，勇於挑戰傳統規矩，為女性發聲，散發如陽光般的璀璨氣息，使女性風采更顯溫暖，燦爛奪目。

全新的香奈兒嘉柏麗琉金香水更彰顯活力性格，以花香調為主，聞過嘉柏麗香水，再聞嘉柏麗琉金香水，會覺得似曾相識，但又多了些許不同，奧利維耶·波巨也提到：「面對香奈兒嘉柏麗琉金香水，我只想保留本質、直搗香氛核心並重新確立其性感迷人的形象。」

嘉柏麗琉金香水，以花香調展開一座花園，讓人聞之一亮，共有4種白色花卉堆疊打造，格拉斯晚香玉，就如同這座落於花園之中的噴泉，帶著衝擊嗅覺感撲鼻而來。茉莉、依蘭依蘭、突尼西亞橙花的濃郁芬芳與清新，更如同這優美柔和的破曉陽光，灑落在身上，淨化了嗅覺的感官。前調添加柔和的柑橘與馥郁的紅莓，並運用檀香、香草與白麝香為後調添增性感氣質。

奧利維耶·波巨與香奈兒香水創作發展實驗室攜手合作，重新審視香氛結構，令明亮輕盈的香奈兒嘉柏麗琉金香水，更為溫暖、香氣縈繞悠長。

嘉柏麗琉金香水的瓶身設計，也更有學問，金色香水彷彿懸浮於瓶中，搭配著透明的斜角方瓶，綻放出金燦色澤。

香奈兒嘉柏麗琉金香水 （由左至右）35ml／3,270元、50ml／4,360元、100ml／6,270元。圖／香奈兒提供
香奈兒嘉柏麗琉金香水 （由左至右）35ml／3,270元、50ml／4,360元、100ml／6,270元。圖／香奈兒提供
香奈兒嘉柏麗琉金香水，精緻薄透的玻璃工法與斜角方瓶、琥珀般的溫暖色調，令香水彷彿懸浮於瓶中，不為重力所掌控。圖／香奈兒提供
香奈兒嘉柏麗琉金香水，精緻薄透的玻璃工法與斜角方瓶、琥珀般的溫暖色調，令香水彷彿懸浮於瓶中，不為重力所掌控。圖／香奈兒提供
香奈兒專屬調香師奧利維耶·波巨，重新審視香氛結構，讓嘉柏麗香氣縈繞悠長。圖／香奈兒提供
香奈兒專屬調香師奧利維耶·波巨，重新審視香氛結構，讓嘉柏麗香氣縈繞悠長。圖／香奈兒提供

香奈兒 突尼西亞

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