巴塞爾鐘表展宣布2020如期舉行 鐘表產業似見春日曙光

由於疫情延燒全球，連帶讓鐘表產業上半年兩項國際性大展：「巴塞爾鐘表展（Baselworld）」與「鐘錶與奇蹟展（Watches & Wonders」也持觀望態度。巴塞爾展方於剛才於台灣晚上時間六點發出聲明，2020年度展覽將如期在今年四月30至展出至五月五日，也為貌似混沌的鐘表局勢，撥雲見日。

在官方新聞稿中，Baselworld董事總經理Michel Loris-Melikoff表示，基於團隊所蒐集的各方可靠資訊，展方將按原定計畫進行展出的準備工作。為了今年的展覽，展方已完成多項創新、並帶來新穎的參展體驗；同時參展廠商數量也有所增加，例如珠寶類別就有50%的成長。基於目前疫情的影響，展方將與當地衛生機關保持聯繫、但尊重官方程序與建議，以確保訪客和工作人員的安全。