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巴塞爾鐘表展宣布2020如期舉行 鐘表產業似見春日曙光
由於疫情延燒全球，連帶讓鐘表產業上半年兩項國際性大展：「巴塞爾鐘表展（Baselworld）」與「鐘錶與奇蹟展（Watches & Wonders」也持觀望態度。巴塞爾展方於剛才於台灣晚上時間六點發出聲明，2020年度展覽將如期在今年四月30至展出至五月五日，也為貌似混沌的鐘表局勢，撥雲見日。
在官方新聞稿中，Baselworld董事總經理Michel Loris-Melikoff表示，基於團隊所蒐集的各方可靠資訊，展方將按原定計畫進行展出的準備工作。為了今年的展覽，展方已完成多項創新、並帶來新穎的參展體驗；同時參展廠商數量也有所增加，例如珠寶類別就有50%的成長。基於目前疫情的影響，展方將與當地衛生機關保持聯繫、但尊重官方程序與建議，以確保訪客和工作人員的安全。
由於自2009年開始，原本接續展出的巴塞爾鐘表展（baselworld）與日內瓦高級鐘表沙龍（SIHH），分別將展期調整為三月與一月，分道揚鑣、一別十載。雖然日內瓦高級鐘表沙龍今年已改名為「鐘表與奇蹟展」，但2020堪稱兩大展會睽違十年的再合體，但仍令消費者、媒體與展方多所期待。年初因疫情影響帶來的諸多觀望、揣測，在今日巴塞爾鐘表展官方聲明中的如期舉行，無疑為相對低迷的整體信心，帶來一絲乍現的春日曙光。
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