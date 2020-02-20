不限金額、次數！Yahoo奇摩拍賣、萊爾富3月底前推無門檻「0元免運」

近期宅商機湧現，許多人為了避免去人潮多的賣場，網購消費比例攀升，因應大眾網購偏好超商取貨，Yahoo奇摩拍賣與萊爾富攜手推出平台史上首次不限消費金額、不限次數的無門檻免運好康，即日起至3月31日首波「0元免運」活動登場，賣家開通免運服務之後，至萊爾富門市交寄貨品不用付運費；買家結帳輸入「萊爾富免運」即可享免運。

Yahoo奇摩拍賣事業群業務總經理林燕表示，去年Yahoo奇摩拍賣賣家數年成長3成、商品量翻倍成長，行動用戶與業績占比超過7成；以往推出波段性免運活動約可帶動訂單量增長2成。

根據資策會MIC調查數據顯示 ，高達63.5%的網友選擇「超商貨到付款」做為最習慣使用的網購支付工具；Yahoo奇摩拍賣近一年使用超商取貨的訂單占比近7成，其中台北市、新北市、台中市等都會區25～44歲上班族更蟬聯近兩年最愛超商取貨的族群；而近一年喜愛超商取貨的族群平均購買金額多半落在千元左右，品類前三名為依序為居家、流行美妝、女裝。