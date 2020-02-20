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EXCELSIOR餅乾鞋發布春夏系列 復古工裝風潮正流行！

聯合報 / 消費中心／即時報導
EXCELSIOR餅乾鞋全新系列WORKWEAR。(圖／EXCELSIOR提供)
EXCELSIOR餅乾鞋全新系列WORKWEAR。(圖／EXCELSIOR提供)

來自韓國的EXCELSIOR餅乾鞋，2020年推出春夏四大系列，作為經典硫化鞋的先趨，本次的設計軸心是以復古懷舊元素為靈感，推出懷舊意味濃厚又設計美學大膽的作品，準備要以新系列、新材質和新色彩，來重新詮釋復古流行浪潮，更值得注意的是鞋底的顏色變化，從低飽和到高彩度，讓硫化鞋底不只有基本色。 udnSTYLE與EXCELSIOR合作要送網友禮物啦！只要加入udnSTYLE粉絲團，留言回答問題並Tag朋友一起來參加活動，就有機會抽中經典熱銷款餅乾鞋！

近年來復古工裝風潮吹起，不論是日本還是韓國街頭型人也開始出現工裝風格穿搭，許多穿搭潮人也開始混搭復古的Oversize元素與工裝單品，打造出一條獨特工裝路線。在穿搭技巧其實很簡單，只要選擇好工裝背心、工作褲和帆布鞋，不見得一定要有工作靴，就能有日系工裝的俐落質感，甚至是女孩兒也能輕輕駕馭，展現有別於硬派的工裝女孩穿搭。本季全新工裝神器WORKWEAR系列，直接展現60年代經典輪胎印的硫化鞋樣貌，讓硫化鞋本身詮釋經典，鞋後跟特別設計專屬顏色後拉環，配上粗織白鞋帶，更凸顯鞋面的復古色彩魅力，顏色上從軍綠和卡其等充滿懷舊工裝印象的顏色下手，出乎意料地大膽採用甜點配色帶著工裝色彩，推出共四款配色：「奶油太妃」、「泰奶色」、「抹茶巧克」，和「經典黑」，營造強烈衝突感，讓工裝破除硬派想像，也能帶有可愛色彩

【活動說明】

◎活動時間：即日起至2月24日止。

◎得獎獎項： 經典熱銷款餅乾鞋(白色)  1雙

◎活動方式：

1.加入udn STYLE粉絲團

2.留言跟小編分享「你喜歡經典硫化鞋的哪款配色？為什麼？」並tag朋友來參加活動

◎得獎公布：2月25日14:00公布於粉絲團貼文

◎兌領方式：得獎名單將於粉絲團活動貼文上公布，得獎者請於3月6日 18:00前將領取的完整資料（臉書帳號、真實姓名、手機號碼與寄送地址）寄至活動小組E-mail信箱：udnimc@gmail.com。

◎主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱udnimc@gmail.com，我們將盡速為您解答。

EXCELSIOR餅乾鞋全新系列WORKWEAR。(圖／EXCELSIOR提供)
EXCELSIOR餅乾鞋全新系列WORKWEAR。(圖／EXCELSIOR提供)
udnSTYLE與EXCELSIOR合作要送經典熱銷款。(圖／EXCELSIOR提供)
udnSTYLE與EXCELSIOR合作要送經典熱銷款。(圖／EXCELSIOR提供)

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