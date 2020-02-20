聽新聞
test
0:00 / 0:00
孫芸芸仙級長腿BURBERRY手袋 周冬雨、坎達爾珍娜撞包
標語時尚反映到包款上，讓BURBERRY Lola手袋成為名人手上炫目的焦點，孫芸芸仙級長腿配襯一身小性感的黑背心和短褲，搭襯的Horseferry印花絎縫格款式為黑白配色，展現她酷炫個性。
坎達爾珍娜（Kendall Jenner）則是以短鍊帶的佩戴方式，呈現Lola包款的俐落帥氣；周冬雨曾在上海的街拍選用了黃色Lola手袋，成為全身造型的亮眼點綴。以年輕顛覆、柔軟率性定位而誕生的Lola，延續TB Bag的方正包型，延展出青春叛逆的姿態，命名為Lola是來自六○年代英國奇想樂團（The Kinks）所發表的歌曲同名，以俏皮又搖滾的輕快感，展現新包款的態度。
柔軟隨性的Lola手袋飾有創辦人THOMAS BURBERRY的花押字金屬配件和亮澤鍊帶，運用絎縫設計、標誌印花、塗鴉或雙色細節，呈現多元豐富的調性；包款可調整長、短肩背，或斜背以及當作手拿包使用，在最新一季也推出時髦的迷你尺寸。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言