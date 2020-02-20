孫芸芸仙級長腿BURBERRY手袋 周冬雨、坎達爾珍娜撞包

標語時尚反映到包款上，讓BURBERRY Lola手袋成為名人手上炫目的焦點，孫芸芸仙級長腿配襯一身小性感的黑背心和短褲，搭襯的Horseferry印花絎縫格款式為黑白配色，展現她酷炫個性。

坎達爾珍娜（Kendall Jenner）則是以短鍊帶的佩戴方式，呈現Lola包款的俐落帥氣；周冬雨曾在上海的街拍選用了黃色Lola手袋，成為全身造型的亮眼點綴。以年輕顛覆、柔軟率性定位而誕生的Lola，延續TB Bag的方正包型，延展出青春叛逆的姿態，命名為Lola是來自六○年代英國奇想樂團（The Kinks）所發表的歌曲同名，以俏皮又搖滾的輕快感，展現新包款的態度。