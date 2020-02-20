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致敬黛安娜王妃 Tory Burch「天空藍」包款浪漫優雅

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Fleming風靡系列天空藍格紋縫線翻蓋肩背包(大) ，22,900元。圖／Tory Burch提供
Fleming風靡系列天空藍格紋縫線翻蓋肩背包(大) ，22,900元。圖／Tory Burch提供

在2020年度色經典藍（Classic Blue）的影響下，今年也有許多不同深淺的藍色商品備受矚目，其中粉嫩的天空藍帶點浪漫天真的質感，更是讓夢幻系女還無法抗拒！

Tory Burch春夏系列靈感來自黛安娜王妃，設計師感懷她的溫暖與勇氣，在創作中匯集了英國花園花卉、對八○年代的想法等等。其中在包包、鞋款單品使用了清爽的天空藍色調，宛如湛藍的天空般溫暖人心，呼應黛妃的精神，而且其實天空藍也是黛妃以前很常穿的服裝色系。Fleming肩背包、Perry托特包、可摺疊平底鞋，以及外罩透明材質的Lee經典包還有各式小皮件，都換上天空藍外衣，更顯清新甜美。

Marc Jacobs今年春夏同樣也掀起了天空藍熱潮，多款人氣包款像是午餐盒造型的The Box、包身更柔軟的雙J金屬扣環The Softshot等等，也在天空藍的裝飾下，增添了不同以往的柔和氣質，另外也有混合一點綠色的粉藍款，都是很適合用來搭配春夏淺色系的服裝的包款。

Perry系列托特包，15,900元。圖／Tory Burch提供
Perry系列托特包，15,900元。圖／Tory Burch提供
Robinson系列天空藍名片夾，2,990元。圖／Tory Burch提供
Robinson系列天空藍名片夾，2,990元。圖／Tory Burch提供
Robinson系列天空藍信封肩背包，16,900元。圖／Tory Burch提供
Robinson系列天空藍信封肩背包，16,900元。圖／Tory Burch提供
天空藍The Box包款，16,900元。圖／Marc Jacobs提供
天空藍The Box包款，16,900元。圖／Marc Jacobs提供
天空藍菱格壓紋長夾，10,900元。圖／Marc Jacobs提供
天空藍菱格壓紋長夾，10,900元。圖／Marc Jacobs提供
黛安娜王妃以前經常穿天空藍色調的服裝。圖／摘自Pinterest
黛安娜王妃以前經常穿天空藍色調的服裝。圖／摘自Pinterest
黛安娜王妃以前經常穿天空藍色調的服裝。圖／達志影像
黛安娜王妃以前經常穿天空藍色調的服裝。圖／達志影像
天空藍摺疊娃娃鞋，9,990元。圖／Tory Burch提供
天空藍摺疊娃娃鞋，9,990元。圖／Tory Burch提供
Fleming風靡系列天空藍格紋縫線相機包，16,900元。圖／Tory Burch提供
Fleming風靡系列天空藍格紋縫線相機包，16,900元。圖／Tory Burch提供
黛安娜王妃以前經常穿天空藍色調的服裝。圖／摘自Housekeeping.com
黛安娜王妃以前經常穿天空藍色調的服裝。圖／摘自Housekeeping.com
混合些許綠色的粉藍款The Softshot包款，15,900元。圖／Marc Jacobs提供
混合些許綠色的粉藍款The Softshot包款，15,900元。圖／Marc Jacobs提供
天空藍菱格壓紋The Softshot包款，21,900元。圖／Marc Jacobs提供
天空藍菱格壓紋The Softshot包款，21,900元。圖／Marc Jacobs提供
黛安娜王妃以前經常穿天空藍色調的服裝。圖／摘自Redbookmag
黛安娜王妃以前經常穿天空藍色調的服裝。圖／摘自Redbookmag
Lee經典包(附透明包款雨衣) ，33,900元。圖／Tory Burch提供
Lee經典包(附透明包款雨衣) ，33,900元。圖／Tory Burch提供

黛安娜

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