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致敬黛安娜王妃 Tory Burch「天空藍」包款浪漫優雅
在2020年度色經典藍（Classic Blue）的影響下，今年也有許多不同深淺的藍色商品備受矚目，其中粉嫩的天空藍帶點浪漫天真的質感，更是讓夢幻系女還無法抗拒！
Tory Burch春夏系列靈感來自黛安娜王妃，設計師感懷她的溫暖與勇氣，在創作中匯集了英國花園花卉、對八○年代的想法等等。其中在包包、鞋款單品使用了清爽的天空藍色調，宛如湛藍的天空般溫暖人心，呼應黛妃的精神，而且其實天空藍也是黛妃以前很常穿的服裝色系。Fleming肩背包、Perry托特包、可摺疊平底鞋，以及外罩透明材質的Lee經典包還有各式小皮件，都換上天空藍外衣，更顯清新甜美。
Marc Jacobs今年春夏同樣也掀起了天空藍熱潮，多款人氣包款像是午餐盒造型的The Box、包身更柔軟的雙J金屬扣環The Softshot等等，也在天空藍的裝飾下，增添了不同以往的柔和氣質，另外也有混合一點綠色的粉藍款，都是很適合用來搭配春夏淺色系的服裝的包款。
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