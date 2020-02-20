致敬黛安娜王妃 Tory Burch「天空藍」包款浪漫優雅

在2020年度色經典藍（Classic Blue）的影響下，今年也有許多不同深淺的藍色商品備受矚目，其中粉嫩的天空藍帶點浪漫天真的質感，更是讓夢幻系女還無法抗拒！

Tory Burch春夏系列靈感來自黛安娜王妃，設計師感懷她的溫暖與勇氣，在創作中匯集了英國花園花卉、對八○年代的想法等等。其中在包包、鞋款單品使用了清爽的天空藍色調，宛如湛藍的天空般溫暖人心，呼應黛妃的精神，而且其實天空藍也是黛妃以前很常穿的服裝色系。Fleming肩背包、Perry托特包、可摺疊平底鞋，以及外罩透明材質的Lee經典包還有各式小皮件，都換上天空藍外衣，更顯清新甜美。