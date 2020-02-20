新冠肺炎疫情持續延燒 UNIQLO首度推遲聯名潮牌AMBUSH上市時間

潮流迷以及UNIQLO的粉絲可能要傷心了，由於受到新冠肺炎疫情影響，品牌原訂在2月底要上市的聯名潮牌AMBUSH系列，確定要推遲到3月才有機會問世，而這也是首度因為人為因素而延後生產計畫。

UNIQLO日前曾預告將攜手當紅日系潮牌AMBUSH創意總監YOON，以「米妮＆LOVE」為主題推出全新聯名UT系列，三方聯名吸引不少粉絲引頸期盼。由於AMBUSH的創意總監YOON還是DIOR男裝專屬飾品設計師，這幾年在潮流與時裝界聲勢水漲船高，所以還沒開賣，網路討論聲量就不小。而此次聯名系列，YOON以手繪愛心、雙色大蝴蝶結等元素，翻玩經典角色，也表達她對米妮的喜愛。此系列也順應運動熱潮順勢推出別具風格的機能單品，像是連帽外套、輕便九分褲、以及大衣等；原訂2月28日於UNIQLO明曜百貨旗艦店、西門店、ATT 4 FUN信義店及網路商店販售。

不過根據外媒報導，UNIQLO表示因為新冠肺炎在中國的肆虐情況嚴重，所以包括生產、物流的時間都被延遲了，所以聯名潮牌AMBUSH系列無法在原訂時間出貨，最快可能要到3月20日才又機會正式上市。另外，報導中也提到目前UNIQLO在中國暫時關閉了多達約370家門市，占總數的一半以上，顯見疫情嚴峻。