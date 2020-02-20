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全聯8款kiri法式乳酪新品 法式乳酪栗子蒙布朗必吃

聯合報 / 記者何雅玲╱即時報導
全聯「We Sweet X kiri法式乳酪饗宴」新品之法式乳酪栗子蒙布朗(135g/盒)89元。圖╱全聯福利中心提供
全聯「We Sweet X kiri法式乳酪饗宴」新品之法式乳酪栗子蒙布朗(135g/盒)89元。圖╱全聯福利中心提供

喜愛乳酪甜點的朋友，近來又有嘗鮮新選！聯名主題不間斷、檔檔吸睛創話題的全聯福利中心We Sweet甜點系列，觀察消費者對於乳酪、起司風味甜點的高接受度，將於明(21)日開賣2020年首檔歐洲系聯名甜點「We Sweet X kiri法式乳酪饗宴」系列新品，首度與法國頂級鮮奶油乳酪品牌kiri合作，並力邀2007年西點世界盃日本冠軍隊團長柳正司技術指導，打造8款奶香濃醇、質地細緻、熱量每人份250大卡以下的療癒系乳酪甜點，2月21日起至3月19日期間販售。

全聯表示，We Sweet X kiri聯名甜點首推「法式乳酪栗子蒙布朗」，這是由日國寶級大師柳正司特調配方、為全聯獨家精選，唯一取得海外授權的零售通路品項，使用kiri乳酪濃郁奶香味引導出栗子的香氣與甜味，輕甜不膩。而好吃的秘訣是從冰箱取出後，先泡杯烏龍茶或普洱茶，讓蒙布朗稍微退冰，達到最佳賞味溫度10~15度，讓栗子的香氣及乳酪的奶香味完整散發，享用時湯匙從中間一次切到底，一口嘗遍所有滋味！

至於著名的西班牙甜點「焦糖巴斯克乳酪」則是嚴選法國kiri鮮奶油乳酪製出，塗上細火慢焙的手作焦糖醬二次烘烤，呈現焦黑色澤，風味輕柔濃郁。「法式雙重乳酪燒」使用kiri乳酪醬配上奶香味十足的乳酪布蕾液，口感相當滑順。而「法式經典原味千層」選用日本配方製成奶香濃醇、口感滑嫩的餅皮層層堆疊，餅皮之間鋪上法國kiri乳酪製成的鮮奶油，入口滑順，質地綿密是浪漫下午茶的首選。

另外，去年在台中市政店獨家推出的「法式流芯乳酪塔」，現在全聯千間門市都買得到；塔皮酥脆、內夾奶黃流沙及kiri乳酪餡。同步推薦「法式生乳酪蛋糕」、「法式乳酪布丁」及「法式輕乳酪蛋糕」，絲綢般的滑順口感，入口即化的新體驗。

法國頂級kiri鮮奶油乳酪，最初以適合孩童直接食用的乾酪為宗旨，精選來自法國羅亞爾河地區的薩爾特省150km以內契約農場的新鮮乳源，農場距離工廠只有兩小時車程，加上豐富的土壤及得天獨厚的氣候，孕育出獨特香氣的濃郁生乳，在乳源採集後，歷經十五道製作工序和十餘次品質檢驗把關，保證在72小時內新鮮生產，風味清爽。

全聯「We Sweet X kiri法式乳酪饗宴」新品之法式生乳酪蛋糕(2入/約130g/盒)129元。圖╱全聯福利中心提供
全聯「We Sweet X kiri法式乳酪饗宴」新品之法式生乳酪蛋糕(2入/約130g/盒)129元。圖╱全聯福利中心提供
全聯「We Sweet X kiri法式乳酪饗宴」新品之法式流芯乳酪塔(2入/約112g/盒)79元。圖╱全聯福利中心提供
全聯「We Sweet X kiri法式乳酪饗宴」新品之法式流芯乳酪塔(2入/約112g/盒)79元。圖╱全聯福利中心提供
全聯「We Sweet X kiri法式乳酪饗宴」新品之法式經典原味千層(2入/約150g/盒)99元。圖╱全聯福利中心提供
全聯「We Sweet X kiri法式乳酪饗宴」新品之法式經典原味千層(2入/約150g/盒)99元。圖╱全聯福利中心提供
全聯「We Sweet X kiri法式乳酪饗宴」新品之法式雙重乳酪燒(約160g/盒)119元。圖╱全聯福利中心提供
全聯「We Sweet X kiri法式乳酪饗宴」新品之法式雙重乳酪燒(約160g/盒)119元。圖╱全聯福利中心提供
全聯「We Sweet X kiri法式乳酪饗宴」新品之法式輕乳酪蛋糕(2入/約90g/盒)95元。圖╱全聯福利中心提供
全聯「We Sweet X kiri法式乳酪饗宴」新品之法式輕乳酪蛋糕(2入/約90g/盒)95元。圖╱全聯福利中心提供
全聯「We Sweet X kiri法式乳酪饗宴」新品之法式乳酪布丁(約90g/個)55元、焦糖巴斯克乳酪(2入/約96g/盒)79元。圖╱全聯福利中心提供
全聯「We Sweet X kiri法式乳酪饗宴」新品之法式乳酪布丁(約90g/個)55元、焦糖巴斯克乳酪(2入/約96g/盒)79元。圖╱全聯福利中心提供

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