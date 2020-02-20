防疫新商機 新北星級飯店推美食免費外送服務

新冠肺炎疫情影響餐飲業生意，新北市的星級餐廳推出外送服務打造新商機，汐止的富信大飯店從百元港式點心到西餐，甚至萬元宴客桌菜，只要滿額且距飯店5公里內，都能免費外送，板橋大遠百頂樓Asia 49亞洲料理、望月樓等星級料理，也推出滿額且距餐廳500公尺內免費外送的服務。

外送商機大，尤其是防疫期間，Ubed Eats、foodpanda等外送美食平台生意更夯，星級飯店看到新商機，近來也挾著大廚手藝和品牌等優勢，投入外送領域，且從百元點心到萬元宴席都可服務。

汐止的富信飯店主打「好厝邊」口號，旗下的中、西餐都能外送，由港籍師傅掌杓的鼎園中餐廳，從百元的港點魚子燒賣、翡翠餃等，主食的乾炒牛河、鹹魚雞粒炒飯，到功夫菜鼎園脆皮雞、川味乾鍋雞等，滿1500元且距飯店5公里內，都能免費外送。

若想吃西餐，汎塔莎西餐廳的法式紅酒燉牛腩、BBQ燒烤豬腱骨等無國界料理，或是焦糖洋蔥黑椒牛肉堡、嫩雞乳酪三明治，一樣滿1500元且距富信5公里內免費外送。想聚餐喝春酒，富信也推桌菜外送，只要下訂2桌且距富信5公里內，一樣免費外送。鼎園中餐廳（02）26416422轉5232、汎塔莎西餐廳（02）26416422轉5214。富信大飯店網址：fushin-hotel.com.tw/taipei/tw/。

位於新板特區大遠百最高樓層的Mega 50餐飲，旗下的餐廳也投入外送領域，Asia 49亞洲料理及酒廊的主廚王鐘賢，從西餐起家又嫻熟南洋料理，從2月24日起推出12款全新的平日商業午餐，葷素都有，如泰式香辣打拋豬燴飯、椰汁花生醬燉咖哩雞肉飯、日式炸牛排飯佐金桔蘿蔔泥、黑松露醬堅果時蔬炒飯等，售價從199元起，只要單筆訂餐滿2千元且距餐廳500公尺內，可免費送餐到府，電洽（02）77059717。