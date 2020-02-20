快訊

「兩年沒出國」案24症狀最嚴重 醫護接觸者111人皆陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

以體育力量改善世界 勞倫斯體育公益基金會精品齊撐場

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
萬寶龍為2020勞倫斯世界體育獎所打造的限量款皮件與銀手鍊，贈予現場的運動員與貴賓配戴。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍為2020勞倫斯世界體育獎所打造的限量款皮件與銀手鍊，贈予現場的運動員與貴賓配戴。圖 / Montblanc提供。

第二十屆的「勞倫斯世界體育獎（Laureus World Sports Awards）」日前於德國柏林舉行，並頒發了年度最佳運動員、年度最佳新人獎、年度最佳復出運動員獎、年度最佳殘疾運動員獎與終身成就獎等多個獎項。這項從2000年發起的體育盛會，每年皆表彰前一年度表現優異的體育運動員、無分性別。而2020的典禮則以「體育將我們團結到一起」（Sport Unites Us）為主軸，並由英國男演員休葛蘭（Hugh Grant）主持，此外擅長製造皮件、鋼筆與腕表的萬寶龍則（Montblanc）從2018開始、連續三年成為官方合作夥伴之一。

事實上，勞倫斯世界體育獎是由慈善組織「勞倫斯體育公益基金會（Laureus Sport for Good Foundation）」所主辦，今年萬寶龍並為出席的運動員準備了特製的限量款皮件與銀手鍊，以彰顯品牌持續資助「勞倫斯體育公益計劃（Laureus Sport For Good）」的連結；這項計畫在過去20年已資助40多個國家的超過200項社區運動，並希望推廣透過體育活動，協助青少年對抗並終結所處環境中的暴力、歧視，康健長成。

而身為體育獎的另一重要贊助商，萬國表（IWC）過去已推出超過十款以上的勞倫斯體育公益基金會特別版腕表，今年除有品牌大使、F1一級方程式賽車的六度冠軍車手Lewis Hamilton獲頒「年度最佳運動員」，品牌也推出一款限量500只的葡萄牙系列手上鏈單按鈕計時腕表「勞倫斯體育公益基金會」特別版。面對嚴峻的青少年成長環境，從體育的力量出發，勇敢面對世界，或許正是這項獎項與公益基金會所帶來的重大意義。

六屆的F1世界冠軍車手Lewis Hamilton，於今年獲得年度最佳運動員獎。圖 / Montblanc提供。
六屆的F1世界冠軍車手Lewis Hamilton，於今年獲得年度最佳運動員獎。圖 / Montblanc提供。
IWC今年推出第十四款與勞倫斯體育公益基金會聯名的限量腕表，限量500只、也是葡萄牙系列首款具有單按鈕計時碼表功能的款式，頗具收藏意義。圖 / IWC提供。
IWC今年推出第十四款與勞倫斯體育公益基金會聯名的限量腕表，限量500只、也是葡萄牙系列首款具有單按鈕計時碼表功能的款式，頗具收藏意義。圖 / IWC提供。
英國名演員休葛蘭擔任今年的頒獎主持人，並於背板前以萬寶龍筆具留下簽名。圖 / Montblanc。
英國名演員休葛蘭擔任今年的頒獎主持人，並於背板前以萬寶龍筆具留下簽名。圖 / Montblanc。
IWC勞倫斯體育公益基金會特別版腕表的背面刻有多只愛心小手，像是呼籲公眾凝聚愛心、眾志成城。圖 / IWC提供。
IWC勞倫斯體育公益基金會特別版腕表的背面刻有多只愛心小手，像是呼籲公眾凝聚愛心、眾志成城。圖 / IWC提供。

體育 品牌 腕表

延伸閱讀

運動員推特價值榜 詹姆斯居NBA之冠

中國駐日使館：捐助日方一批新冠病毒檢測試劑

新北第3處運動聚點 27日起試營運

勞倫斯體育獎╱梅西、漢米爾頓共享最佳男運動員

相關新聞

沖繩也能用悠遊卡！7月起可小額支付 嗶一下省換匯手續

未來去沖繩玩，只要拿悠遊卡嗶一下就能付款！台灣悠遊卡與日本琉球銀行合作，7月起，台灣旅客到沖繩就可以用悠遊卡消費，不僅多...

致敬黛安娜王妃 Tory Burch「天空藍」包款浪漫優雅

在2020年度色經典藍（Classic Blue）的影響下，今年也有許多不同深淺的藍色商品備受矚目，其中粉嫩的天空藍帶點...

新冠肺炎疫情持續延燒 UNIQLO首度推遲聯名潮牌AMBUSH上市時間

潮流迷以及UNIQLO的粉絲可能要傷心了，由於受到新冠肺炎疫情影響，品牌原訂在2月底要上市的聯名潮牌AMBUSH系列，確...

全聯8款kiri法式乳酪新品 法式乳酪栗子蒙布朗必吃

喜愛乳酪甜點的朋友，近來又有嘗鮮新選！聯名主題不間斷、檔檔吸睛創話題的全聯福利中心We Sweet甜點系列，觀察消費者對...

防疫家電熱賣！高壓蒸汽熨燙秒殺菌 搭空氣清淨機更安心

防疫要做，生活還是要過，除了外出要做好防護、勤洗手之外，返家之後當然也要做好居家防疫，避免把細菌、病毒帶回家。冬季外出厚...

防疫新商機 新北星級飯店推美食免費外送服務

新冠肺炎疫情影響餐飲業生意，新北市的星級餐廳推出外送服務打造新商機，汐止的富信大飯店從百元港式點心到西餐，甚至萬元宴客桌...

林哲熹自招超怕鬼 要粉絲戴墨鏡看新作《女鬼橋》

林哲熹自曝最怕鬼，以為拍了恐怖片就可以擺脫夢魘，結果新作《女鬼橋》反而更讓他害怕。去年入圍金鐘獎最佳男配角的林哲熹，演技...

「哆啦a夢」現身侏儸紀世界！日本環球影城限時聯名

日本環球影城，又有新明星啦！日本環球影城宣佈，哆啦a夢的電影「哆啦a夢 大雄的新恐龍」和知名電影「侏儸紀世界」，將自3月...

7-11「迪士尼櫻花季集點」奇奇蒂蒂、小鹿斑比陪你野餐！限量30萬杯「櫻花風美苺拿鐵」喝起來

繼甜美的草莓季之後，粉嫩的櫻花季更正式宣告春天的到來！7－ELEVEN將於2月26日起展開櫻花季，推出一系列夢幻季節限定...

太顛覆！香奈兒J12 不對稱雙色陶瓷 全通透夜光超酷

誕生於2000年的香奈兒J12腕表，以顛覆當時主流的抗磨精密陶瓷為主要材質，揉合運動感的流暢外觀，引領21世紀鐘表潮流至...

新光三越搶進宅商機 美麗台擴增六大商城今起全站免運

受到疫情影響，新光三越加速數位佈局，讓民眾就算宅在家也能隨時購物。除了在APP推出宅配服務，即將啟動美食外送外，旗下電商...

籃球之神降臨NBA全明星賽 喬丹手上500萬怪家私是這枚

NBA超級運動明星們的財力驚人，連帶其腕表也常讓人感受到籃球天王的富可敵國。根據專業鐘表網站Hodinkee報導，被譽為...

熱門新聞

劉真證實入住台北榮總 裝上葉克膜治療中

劉真傳出裝葉克膜 心臟權威：爭取時間 為病人祈福

明天起藥局賣加倍口罩 基層藥師罵翻

防疫！公總加強取締白牌車 民眾檢舉最高可獲30萬獎金

買到「全白口罩」疑惑該戴哪面？ 網曝正解：不看鬆緊帶

反制？我宣布義大利非洲豬瘟疫情升溫 禁輸豬肉來台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。