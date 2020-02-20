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以體育力量改善世界 勞倫斯體育公益基金會精品齊撐場
第二十屆的「勞倫斯世界體育獎（Laureus World Sports Awards）」日前於德國柏林舉行，並頒發了年度最佳運動員、年度最佳新人獎、年度最佳復出運動員獎、年度最佳殘疾運動員獎與終身成就獎等多個獎項。這項從2000年發起的體育盛會，每年皆表彰前一年度表現優異的體育運動員、無分性別。而2020的典禮則以「體育將我們團結到一起」（Sport Unites Us）為主軸，並由英國男演員休葛蘭（Hugh Grant）主持，此外擅長製造皮件、鋼筆與腕表的萬寶龍則（Montblanc）從2018開始、連續三年成為官方合作夥伴之一。
事實上，勞倫斯世界體育獎是由慈善組織「勞倫斯體育公益基金會（Laureus Sport for Good Foundation）」所主辦，今年萬寶龍並為出席的運動員準備了特製的限量款皮件與銀手鍊，以彰顯品牌持續資助「勞倫斯體育公益計劃（Laureus Sport For Good）」的連結；這項計畫在過去20年已資助40多個國家的超過200項社區運動，並希望推廣透過體育活動，協助青少年對抗並終結所處環境中的暴力、歧視，康健長成。
而身為體育獎的另一重要贊助商，萬國表（IWC）過去已推出超過十款以上的勞倫斯體育公益基金會特別版腕表，今年除有品牌大使、F1一級方程式賽車的六度冠軍車手Lewis Hamilton獲頒「年度最佳運動員」，品牌也推出一款限量500只的葡萄牙系列手上鏈單按鈕計時腕表「勞倫斯體育公益基金會」特別版。面對嚴峻的青少年成長環境，從體育的力量出發，勇敢面對世界，或許正是這項獎項與公益基金會所帶來的重大意義。
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