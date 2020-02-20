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林哲熹自招超怕鬼 要粉絲戴墨鏡看新作《女鬼橋》

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
男星林哲熹詮釋Armani Exchange春夏墨鏡。記者邱德祥／攝影
男星林哲熹詮釋Armani Exchange春夏墨鏡。記者邱德祥／攝影

林哲熹自曝最怕鬼，以為拍了恐怖片就可以擺脫夢魘，結果新作《女鬼橋》反而更讓他害怕。去年入圍金鐘獎最佳男配角的林哲熹，演技和外型都深受影迷的喜愛，因此Armani Exchange與小林眼鏡合作記者會，就邀請了他來演繹品牌春夏的新品，展現潮流時尚的穿搭魅力。

新生代男星林哲熹在活動上表示自己根本是「墨鏡控」，每年手邊都至少會維持近20副的數量來汰換，他說「像是旅行的時候，至少都會帶3到4副來做搭配」。甚至認為墨鏡是每天的生活必備品之一，如果少了就會不知道該怎麼出門，林哲熹還分享了怎麼利用這項單品來做搭配。他提到「因為室、內外的光線強弱不同，所以鏡片顏色也要分深淺，不然在室內戴太深的很奇怪」。另外，2月底林哲熹有新作《女鬼橋》電影將上映，卻意外透露「我其實很怕鬼」，以為演了之後就不怕，沒想到導演運用了大量特殊化妝，反而讓他更怕，更打趣的說「如果觀眾也怕的話，可以戴Armani Exchange的墨鏡去看」。

男星林哲熹詮釋Armani Exchange春夏光學眼鏡。記者邱德祥／攝影
男星林哲熹詮釋Armani Exchange春夏光學眼鏡。記者邱德祥／攝影

屬於LUXOTTICA集團下的Armani Exchange眼鏡系列，今年春季改由老字號的「小林眼鏡」做獨家代理，未來消費者就能直接在全台的小林眼鏡通路，選購完整的系列產品。而隨著兩造宣布合作的活動，品牌也曝光了全新的春夏作品，包括主打春日粉嫩色系鏡架、以及大膽撞色鏡臂Logo設計的光學眼鏡。而墨鏡則推出青春童話系列、都市風尚系列，分別強調金屬框以及大面積豔彩鏡面特色。

Armani Exchange都市風尚系列墨鏡5,100元。圖／LUXOTTICA提供
Armani Exchange都市風尚系列墨鏡5,100元。圖／LUXOTTICA提供

Armani Exchange青春童話系列鏡框4,450元。圖／LUXOTTICA提供
Armani Exchange青春童話系列鏡框4,450元。圖／LUXOTTICA提供

Armani Exchange青春童話系列墨鏡5,550元。圖／LUXOTTICA提供
Armani Exchange青春童話系列墨鏡5,550元。圖／LUXOTTICA提供

Armani 品牌

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