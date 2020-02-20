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沖繩也能用悠遊卡！7月起可小額支付 嗶一下省換匯手續
未來去沖繩玩，只要拿悠遊卡嗶一下就能付款！台灣悠遊卡與日本琉球銀行合作，7月起，台灣旅客到沖繩就可以用悠遊卡消費，不僅多了新的支付方式，也可以省去出國前一定要換匯的手續。
台灣旅客喜歡到日本旅遊，尤其是前往距離台灣航程僅1個半小時左右的沖繩，最受到台灣旅客青睞。根據日本沖繩縣政府去（2019）年統計，沖繩2018年接待遊客人數為984.24萬人次，其中，光是台灣前往旅遊的旅客就高達88.97萬人，由此可見台灣人有多愛到日本玩。
過去到日本旅遊，大多數還是必須換匯使用現金支付為主，但現在前往旅遊，尤其是到沖繩，比以前變得更便利。日本琉球銀行與萬事達卡、Visa卡在2017年以後便積極開發行動支付服務，已經有5,000多家餐廳、店家使用銀行開發支付系統，支援23種支付方式，未來將提升到7,000家店以上、支援超過30種支付方式。而台灣悠遊卡公司也與琉球銀行合作，讓台灣遊客7月以後到沖繩旅遊也可以刷悠遊卡消費。
不過，雖然可以在沖繩使用悠遊卡消費，但目前匯率清算方式尚未確認由悠遊卡公司或委託台灣本地銀行進行，但確定的是，台灣旅客未來前往旅遊，可以省下換匯手續。
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