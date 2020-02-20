沖繩也能用悠遊卡！7月起可小額支付 嗶一下省換匯手續

未來去沖繩玩，只要拿悠遊卡嗶一下就能付款！台灣悠遊卡與日本琉球銀行合作，7月起，台灣旅客到沖繩就可以用悠遊卡消費，不僅多了新的支付方式，也可以省去出國前一定要換匯的手續。

台灣旅客喜歡到日本旅遊，尤其是前往距離台灣航程僅1個半小時左右的沖繩，最受到台灣旅客青睞。根據日本沖繩縣政府去（2019）年統計，沖繩2018年接待遊客人數為984.24萬人次，其中，光是台灣前往旅遊的旅客就高達88.97萬人，由此可見台灣人有多愛到日本玩。

過去到日本旅遊，大多數還是必須換匯使用現金支付為主，但現在前往旅遊，尤其是到沖繩，比以前變得更便利。日本琉球銀行與萬事達卡、Visa卡在2017年以後便積極開發行動支付服務，已經有5,000多家餐廳、店家使用銀行開發支付系統，支援23種支付方式，未來將提升到7,000家店以上、支援超過30種支付方式。而台灣悠遊卡公司也與琉球銀行合作，讓台灣遊客7月以後到沖繩旅遊也可以刷悠遊卡消費。