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宅經濟夯！亞洲最潮「瓶裝雞尾酒」WAT 買4送2回家喝

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台灣首間瓶裝雞尾酒複合概念店WAT。圖／WAT提供
台灣首間瓶裝雞尾酒複合概念店WAT。圖／WAT提供

亞洲首間瓶裝雞尾酒複合概念店WAT，去年底進駐台北信義商圈旋即造成轟動。隨著「宅經濟」再發燒，WAT即日起至3月底推出「WAT抵家」活動，凡到WAT複合概念店外帶4瓶瓶裝雞尾酒，即加送2瓶。

「WAT抵家」還發起「在家當個乖乖牌也能創意無限」，不論以照片或影片形式，在家跟WAT瓶裝雞尾酒合影後，發佈在個人Facebook或Instagram社群平台，並標記WAT官方帳號並於文中加入指定hashtag，將由王牌製作人陳鎮川親選出最瘋狂、最有趣的得獎作品，得獎者將獲得WAT免費一個月的雞尾酒 (1杯/每天)。

2019年底進駐台北信義商圈的WAT，是亞洲首家瓶裝雞尾酒複合概念店，品牌名稱源自「WHAT!」的諧音，象徵打破調酒規則的新嘗試，挑戰任何地點、任何時間，都能夠輕鬆享用WAT調酒。

店內打造兩大空間「WAT Super」及「WAT Bar」。「WAT Super」以銀色未來感空間規劃，刻意營造便利商店的陳設，提供多種口味瓶裝雞尾酒，另設置DIY調酒區域，備有冰塊和蘇打水自助機台，可依喜好搭配出屬於自己的雞尾酒。「WAT Bar」則是一個無吧檯酒吧，採取近距離桌邊調酒服務，華麗古典風格，挑高設計讓長型空間視覺開闊，摩登時髦色調的絨布半圓桌椅圈出隱蔽感。

WAT兩位創辦人分別是擁有豐富餐飲資歷的趙欣榮 Royal，他也是協助香港檀島咖啡代理來台、同時是欣葉台菜進軍中國的推手；另一位則是王牌娛樂製作人、天王天后操盤手陳鎮川，並請來新生代冠軍超模調酒師邱文駿Jun擔任品牌創意長，以便利商店結合無吧檯酒吧，碰撞出全新的飲酒體驗。

WAT

地址 : 台北市信義區信義路五段16號1樓

電話 : 02-2720-5161

營業時間 : 每天下午6:00PM~2:00AM

瓶裝雞尾酒售價：180~250元間

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「WAT抵家」耍廢無極限，打電動喝WAT雞尾酒也可以。圖／WAT提供
「WAT抵家」耍廢無極限，打電動喝WAT雞尾酒也可以。圖／WAT提供
「WAT抵家」追劇，來杯WAT雞尾酒配泡麵也很可以。圖／WAT提供
「WAT抵家」追劇，來杯WAT雞尾酒配泡麵也很可以。圖／WAT提供
亞洲首間瓶裝雞尾酒複合概念店WAT，去年底進駐台北信義商圈。圖／WAT提供
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