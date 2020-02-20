梵克雅寶Frivole花朵 玫瑰金新登場
四季遞嬗大自然的變化，一直是梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）創作的素材。春天的腳步一近，梵克雅寶也迎來全新的Frivole系列珠寶。Frivole燦爛盛放的花朵由三枚立體的愛心形狀花瓣組成，今年8款新作包括全新的手鐲及兩款神秘腕表，並有首次採用玫瑰金和粉紅剛玉等全新材質組成的花朵，將在春日陽光下溫暖盛開的大自然戴在身上。
Frivole系列中，鏡面拋光的黃金花瓣組成的立體花朵一直是最受歡迎的圖騰，全新的手鐲綴上七朵大小不一的花，花瓣圍繞一或三顆鑽石悠然綻放。神秘表則以互相交疊的拋光黃K金花瓣組成組成一整束的花束，將鋪鑲鑽石的表盤藏匿其下。
除了黃K金的神秘手鐲表，Frivole系列也首度推出全新的神秘腕表手鍊。承襲品牌著名的可轉換式珠寶概念，數朵璀璨的鑲鑽花朵彷彿花束般，組成一簇可旋轉的花冠，時間在永恆的花朵下流轉。花冠既可化身項鍊的吊墜，也可鑲嵌於珠寶底盤上成為胸針。
今年Frivole系列也首度迎來玫瑰金的作品，鋪鑲鑽石的玫瑰金花瓣中央點綴的是粉色剛玉花蕊，整體色調溫暖柔美，和既有作品展現不同的視覺效果。備有小型耳環和吊墜兩種款式。
許多款深受歡迎的既有作品則以不同材質重新詮釋，提供更豐富的搭配選擇。例如去年登場的三朵鏡面拋光小花與單朵鑲鑽小花相對望的黃K金指間戒，今年推出白K金款。而5花手環、可拆做胸針或髮飾配戴的大型吊墜，則都有全鋪鑲鑽石的白K金璀璨新作。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言