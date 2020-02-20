梵克雅寶Frivole花朵 玫瑰金新登場

四季遞嬗大自然的變化，一直是梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）創作的素材。春天的腳步一近，梵克雅寶也迎來全新的Frivole系列珠寶。Frivole燦爛盛放的花朵由三枚立體的愛心形狀花瓣組成，今年8款新作包括全新的手鐲及兩款神秘腕表，並有首次採用玫瑰金和粉紅剛玉等全新材質組成的花朵，將在春日陽光下溫暖盛開的大自然戴在身上。

Frivole系列中，鏡面拋光的黃金花瓣組成的立體花朵一直是最受歡迎的圖騰，全新的手鐲綴上七朵大小不一的花，花瓣圍繞一或三顆鑽石悠然綻放。神秘表則以互相交疊的拋光黃K金花瓣組成組成一整束的花束，將鋪鑲鑽石的表盤藏匿其下。

除了黃K金的神秘手鐲表，Frivole系列也首度推出全新的神秘腕表手鍊。承襲品牌著名的可轉換式珠寶概念，數朵璀璨的鑲鑽花朵彷彿花束般，組成一簇可旋轉的花冠，時間在永恆的花朵下流轉。花冠既可化身項鍊的吊墜，也可鑲嵌於珠寶底盤上成為胸針。

今年Frivole系列也首度迎來玫瑰金的作品，鋪鑲鑽石的玫瑰金花瓣中央點綴的是粉色剛玉花蕊，整體色調溫暖柔美，和既有作品展現不同的視覺效果。備有小型耳環和吊墜兩種款式。