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梵克雅寶Frivole花朵 玫瑰金新登場

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
梵克雅寶Frivole Secrète黃K金鑲鑽神秘腕表，134萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole Secrète黃K金鑲鑽神秘腕表，134萬元。圖／梵克雅寶提供

四季遞嬗大自然的變化，一直是梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）創作的素材。春天的腳步一近，梵克雅寶也迎來全新的Frivole系列珠寶。Frivole燦爛盛放的花朵由三枚立體的愛心形狀花瓣組成，今年8款新作包括全新的手鐲及兩款神秘腕表，並有首次採用玫瑰金和粉紅剛玉等全新材質組成的花朵，將在春日陽光下溫暖盛開的大自然戴在身上。

Frivole系列中，鏡面拋光的黃金花瓣組成的立體花朵一直是最受歡迎的圖騰，全新的手鐲綴上七朵大小不一的花，花瓣圍繞一或三顆鑽石悠然綻放。神秘表則以互相交疊的拋光黃K金花瓣組成組成一整束的花束，將鋪鑲鑽石的表盤藏匿其下。

除了黃K金的神秘手鐲表，Frivole系列也首度推出全新的神秘腕表手鍊。承襲品牌著名的可轉換式珠寶概念，數朵璀璨的鑲鑽花朵彷彿花束般，組成一簇可旋轉的花冠，時間在永恆的花朵下流轉。花冠既可化身項鍊的吊墜，也可鑲嵌於珠寶底盤上成為胸針。

今年Frivole系列也首度迎來玫瑰金的作品，鋪鑲鑽石的玫瑰金花瓣中央點綴的是粉色剛玉花蕊，整體色調溫暖柔美，和既有作品展現不同的視覺效果。備有小型耳環和吊墜兩種款式。

許多款深受歡迎的既有作品則以不同材質重新詮釋，提供更豐富的搭配選擇。例如去年登場的三朵鏡面拋光小花與單朵鑲鑽小花相對望的黃K金指間戒，今年推出白K金款。而5花手環、可拆做胸針或髮飾配戴的大型吊墜，則都有全鋪鑲鑽石的白K金璀璨新作。

梵克雅寶Frivole玫瑰金粉紅剛玉鑲鑽吊墜，小號，22萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole玫瑰金粉紅剛玉鑲鑽吊墜，小號，22萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole Secrète白K金鑲鑽神秘腕表轉換成胸針，亦可轉換為吊墜，394萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole Secrète白K金鑲鑽神秘腕表轉換成胸針，亦可轉換為吊墜，394萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole玫瑰金粉紅剛玉鑲鑽耳環，小型款，43萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole玫瑰金粉紅剛玉鑲鑽耳環，小型款，43萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole系列花蕊中間鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole系列花蕊中間鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole白K金鑲鑽胸針吊墜，特大號，84萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole白K金鑲鑽胸針吊墜，特大號，84萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole白K金鑲鑽5花手鍊，95萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole白K金鑲鑽5花手鍊，95萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole黃K金鑲鑽7花手鐲，45萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole黃K金鑲鑽7花手鐲，45萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole Between the Finger Ring白K金鑲鑽指間戒，31萬7,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole Between the Finger Ring白K金鑲鑽指間戒，31萬7,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole白K金鑲鑽胸針吊墜，特大號，84萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole白K金鑲鑽胸針吊墜，特大號，84萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole系列的金質花瓣以鏡面拋光閃耀璀璨光芒。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole系列的金質花瓣以鏡面拋光閃耀璀璨光芒。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole Secrète白K金鑲鑽神秘腕表轉換為吊墜，亦可轉換成胸針，394萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole Secrète白K金鑲鑽神秘腕表轉換為吊墜，亦可轉換成胸針，394萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole系列推出2020年新作共8款。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole系列推出2020年新作共8款。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole Secrète白K金鑲鑽神秘腕表，可轉換成胸針及吊墜，394萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Frivole Secrète白K金鑲鑽神秘腕表，可轉換成胸針及吊墜，394萬元。圖／梵克雅寶提供

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