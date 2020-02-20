「哆啦a夢」現身侏儸紀世界！日本環球影城限時聯名

日本環球影城，又有新明星啦！日本環球影城宣佈，哆啦a夢的電影「哆啦a夢 大雄的新恐龍」和知名電影「侏儸紀世界」，將自3月6日起，展開期間限定的合作活動。哆啦a夢將會進入侏儸紀世界的茂密森林中探險，同時還有一系列相關週邊商品。

哆啦a夢50週年的紀念電影「哆啦a夢 大雄的新恐龍」預計將於3月6日在日本上映，電影敘述大雄因使用道具，創造出一對新品種的雙胞胎恐龍，而大雄帶著恐龍返回6600萬年前的白堊紀，沿途面臨各種冒險的故事。

此次推出的合作企劃，活動時間自3月6日至5月10日限定登場。活動完整重現「侏儸紀世界」中的恐龍世界，包括茂密的熱帶雨林以及恐龍漫步其中的侏儸紀公園區域，身懷各種祕密道具的哆啦a夢也在此登場，讓恐龍與哆啦a夢的電影版劇情相互連結，也讓小孩與大人都可以體驗電影中的世界，

在活動期間，紀念品店將販售哆啦a夢在恐龍世界探險、受驚嚇等等不同表情的限定紀念照片與原創商品；「新發現餐廳」內，也會供應以哆啦a夢為主題、奶油燉菜口味的「哆啦a夢饅頭」夏威夷風套餐，還有以電影場景為靈感的甜點。