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7-11「迪士尼櫻花季集點」奇奇蒂蒂、小鹿斑比陪你野餐！限量30萬杯「櫻花風美苺拿鐵」喝起來

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7－ELEVEN迪士尼櫻花季系列集點2月26日下午3點起開放限量預購，首度推出奇奇蒂蒂、小飛象、小鹿斑比等限量商品。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN迪士尼櫻花季系列集點2月26日下午3點起開放限量預購，首度推出奇奇蒂蒂、小飛象、小鹿斑比等限量商品。圖／7－ELEVEN提供

繼甜美的草莓季之後，粉嫩的櫻花季更正式宣告春天的到來！7－ELEVEN將於2月26日起展開櫻花季，推出一系列夢幻季節限定商品，其中迪士尼櫻花季集點由奇奇蒂蒂、小鹿斑比、小飛象領軍，推出野餐墊、冰桶、多功能大提袋、保溫杯等適合野餐的限量商品；門市則有20款獨家櫻花零食、飲料及櫻花卡通肖像新品，CITY CAFE將於2月24日起推出全國限量30萬杯的「櫻花風美苺拿鐵」。

7-ELEVEN「迪士尼櫻花季系列集點」自2月26日下午3點起開放限量預購，使用先前的利曼8大車隊點數就可集點加價購，迪士尼櫻花季限定款的膳魔師不銹鋼保溫瓶500ml共有4款設計，集滿6點加699元可加價購一款，限量共1.6萬個；限量膳魔師真空食物罐300ml也有4款，集滿6點加599元可加價購一款，限量1.2萬個；限量奇奇蒂蒂抱樹玩偶可拆成兩個絨毛小吊飾，集滿6點加449元可擁有，限量6,000個；9公升大容量與8格外袋設計的限量多功能大提袋集滿6點加299元可加價購一款，共2款、限量1.5萬個；限量大野餐墊有奇奇蒂蒂、小鹿斑比等2款，集滿6點加399元可加價購一款，限量1.1萬個；限量7.6L大冰桶有奇奇蒂蒂、小鹿斑比等2款，集滿6點加699元可加價購一款，限量1.2萬個。

OPEN POINT會員專屬點數加購的包括奇奇款櫻花季無線光學滑鼠3,000點＋699元、奇奇蒂蒂櫻花季電紙繪板3,000點＋699元、奇奇蒂蒂櫻花季智慧感應泡泡洗手機3,000點＋990元。

2月27日起7－ELEVEN門市獨家首賣的迪士尼櫻花季商品包括小飛象、奇奇蒂蒂、瑪麗貓、小鹿斑比等4款櫻花矽藻土杯墊，售價皆為139元，可調整內部空間的櫻花斜型桌上收納盒售價350元，可變身為收納盒的櫻花摺疊兩用面紙盒售價299元。

7－ELEVEN CITY CAFE將於2月24日起推出「櫻花風美苺拿鐵」，使用美國品種草莓－甜心查理及全明星品種製作成草莓濃縮原汁，融合CITY CAFE拿鐵，並撒上草莓果乾，表面呈現櫻花花瓣的視覺感，是少女心噴發的網美咖啡，大杯冰飲售價65元、中杯熱飲售價60元，全台限量30萬杯。「OPEN小將櫻花粉娃娃」2月24日上午11點起開放限量預購，7－ELEVEN線上購物中心也將同步開賣，售價499元。

在7－ELEVEN門市的「櫻花季」主題專案架有超過20款獨家櫻花零食、飲料及櫻花卡通肖像新品，像是樂天小熊、日本黑雷神巧克力、日本格力高百琪棒、樂事洋芋片、品客洋芋片等都推出季節限定口味與櫻花包裝，首推Hello Kitty和布丁狗造型的巧趣多三麗鷗代可可脂巧克力球、奇奇蒂蒂棉花糖、卡娜赫拉的小動物包裝的雀巢櫻花奇巧草莓起司蛋糕巧克力與雀巢櫻花奇巧提拉米蘇巧克力、內附濃厚草莓法國酥的Hello kitty櫻花收納球等。

奇奇蒂蒂抱樹玩偶，7－ELEVEN於2月26日下午3點起開放限量預購，集滿6點加449元，限量6,000個。圖／7－ELEVEN提供
奇奇蒂蒂抱樹玩偶，7－ELEVEN於2月26日下午3點起開放限量預購，集滿6點加449元，限量6,000個。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN於2月26日起獨家推出雀巢櫻花奇巧草莓起司蛋糕巧克力、雀巢櫻花奇巧提拉米蘇巧克力，售價皆為75元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN於2月26日起獨家推出雀巢櫻花奇巧草莓起司蛋糕巧克力、雀巢櫻花奇巧提拉米蘇巧克力，售價皆為75元。圖／7－ELEVEN提供
迪士尼櫻花季限定款的膳魔師不銹鋼保溫瓶500ml，7－ELEVEN於2月26日下午3點起開放限量預購，集滿6點加699元可加價購一款（可挑款），共4款、限量共1.6萬個。圖／7－ELEVEN提供
迪士尼櫻花季限定款的膳魔師不銹鋼保溫瓶500ml，7－ELEVEN於2月26日下午3點起開放限量預購，集滿6點加699元可加價購一款（可挑款），共4款、限量共1.6萬個。圖／7－ELEVEN提供
2月27日起7－ELEVEN獨家首賣的迪士尼櫻花矽藻土杯墊，售價139元，共4款。記者陳立儀／攝影
2月27日起7－ELEVEN獨家首賣的迪士尼櫻花矽藻土杯墊，售價139元，共4款。記者陳立儀／攝影
7－ELEVEN於2月26日起獨家推出樂天小熊櫻花限定組，售價199元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN於2月26日起獨家推出樂天小熊櫻花限定組，售價199元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「櫻花季」2月26日起登場，推出多款可愛粉嫩的季節限定商品。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「櫻花季」2月26日起登場，推出多款可愛粉嫩的季節限定商品。圖／7－ELEVEN提供
2月27日起7－ELEVEN獨家首賣的迪士尼櫻花摺疊兩用面紙盒，售價299元，共4款。圖／7－ELEVEN提供
2月27日起7－ELEVEN獨家首賣的迪士尼櫻花摺疊兩用面紙盒，售價299元，共4款。圖／7－ELEVEN提供
迪士尼櫻花季限定款的膳魔師真空食物罐300ml， 7－ELEVEN於2月26日下午3點起開放限量預購，集滿6點加599元可加價購一款（可挑款），共4款、限量1.2萬個。圖／7－ELEVEN提供
迪士尼櫻花季限定款的膳魔師真空食物罐300ml， 7－ELEVEN於2月26日下午3點起開放限量預購，集滿6點加599元可加價購一款（可挑款），共4款、限量1.2萬個。圖／7－ELEVEN提供
2月27日起7－ELEVEN獨家首賣的櫻花斜型桌上收納盒，售價350元，共4款。圖／7－ELEVEN提供
2月27日起7－ELEVEN獨家首賣的櫻花斜型桌上收納盒，售價350元，共4款。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN CITY CAFE將於2月24日起推出「櫻花風美苺拿鐵」，全台限量30萬杯。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN CITY CAFE將於2月24日起推出「櫻花風美苺拿鐵」，全台限量30萬杯。圖／7－ELEVEN提供
迪士尼櫻花季智慧感應泡泡洗手機， 2月26日起OPEN POINT會員專屬點數加購，3,000點＋990元。圖／7－ELEVEN提供
迪士尼櫻花季智慧感應泡泡洗手機， 2月26日起OPEN POINT會員專屬點數加購，3,000點＋990元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN於2月26日起展開「櫻花季」主題專案架，主打超過20款獨家櫻花零食、飲料及櫻花卡通肖像新品。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN於2月26日起展開「櫻花季」主題專案架，主打超過20款獨家櫻花零食、飲料及櫻花卡通肖像新品。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN迪士尼櫻花季系列集點2月26日下午3點起開放限量預購，包括野餐墊、冰桶、多功能大提袋等。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN迪士尼櫻花季系列集點2月26日下午3點起開放限量預購，包括野餐墊、冰桶、多功能大提袋等。圖／7－ELEVEN提供
OPEN小將櫻花粉娃娃，2月24日上午11點起開放預購，售價499元。記者陳立儀／攝影
OPEN小將櫻花粉娃娃，2月24日上午11點起開放預購，售價499元。記者陳立儀／攝影

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