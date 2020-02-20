7-11「迪士尼櫻花季集點」奇奇蒂蒂、小鹿斑比陪你野餐！限量30萬杯「櫻花風美苺拿鐵」喝起來

繼甜美的草莓季之後，粉嫩的櫻花季更正式宣告春天的到來！7－ELEVEN將於2月26日起展開櫻花季，推出一系列夢幻季節限定商品，其中迪士尼櫻花季集點由奇奇蒂蒂、小鹿斑比、小飛象領軍，推出野餐墊、冰桶、多功能大提袋、保溫杯等適合野餐的限量商品；門市則有20款獨家櫻花零食、飲料及櫻花卡通肖像新品，CITY CAFE將於2月24日起推出全國限量30萬杯的「櫻花風美苺拿鐵」。

7-ELEVEN「迪士尼櫻花季系列集點」自2月26日下午3點起開放限量預購，使用先前的利曼8大車隊點數就可集點加價購，迪士尼櫻花季限定款的膳魔師不銹鋼保溫瓶500ml共有4款設計，集滿6點加699元可加價購一款，限量共1.6萬個；限量膳魔師真空食物罐300ml也有4款，集滿6點加599元可加價購一款，限量1.2萬個；限量奇奇蒂蒂抱樹玩偶可拆成兩個絨毛小吊飾，集滿6點加449元可擁有，限量6,000個；9公升大容量與8格外袋設計的限量多功能大提袋集滿6點加299元可加價購一款，共2款、限量1.5萬個；限量大野餐墊有奇奇蒂蒂、小鹿斑比等2款，集滿6點加399元可加價購一款，限量1.1萬個；限量7.6L大冰桶有奇奇蒂蒂、小鹿斑比等2款，集滿6點加699元可加價購一款，限量1.2萬個。

OPEN POINT會員專屬點數加購的包括奇奇款櫻花季無線光學滑鼠3,000點＋699元、奇奇蒂蒂櫻花季電紙繪板3,000點＋699元、奇奇蒂蒂櫻花季智慧感應泡泡洗手機3,000點＋990元。

2月27日起7－ELEVEN門市獨家首賣的迪士尼櫻花季商品包括小飛象、奇奇蒂蒂、瑪麗貓、小鹿斑比等4款櫻花矽藻土杯墊，售價皆為139元，可調整內部空間的櫻花斜型桌上收納盒售價350元，可變身為收納盒的櫻花摺疊兩用面紙盒售價299元。

7－ELEVEN CITY CAFE將於2月24日起推出「櫻花風美苺拿鐵」，使用美國品種草莓－甜心查理及全明星品種製作成草莓濃縮原汁，融合CITY CAFE拿鐵，並撒上草莓果乾，表面呈現櫻花花瓣的視覺感，是少女心噴發的網美咖啡，大杯冰飲售價65元、中杯熱飲售價60元，全台限量30萬杯。「OPEN小將櫻花粉娃娃」2月24日上午11點起開放限量預購，7－ELEVEN線上購物中心也將同步開賣，售價499元。