太顛覆！香奈兒J12 不對稱雙色陶瓷 全通透夜光超酷

誕生於2000年的香奈兒J12腕表，以顛覆當時主流的抗磨精密陶瓷為主要材質，揉合運動感的流暢外觀，引領21世紀鐘表潮流至今20載。香奈兒今天率先發布兩款創意十足的J12新作，其中包含一枚鏤空透明機芯Caliber 3.1，為今年4月底即將登場的巴塞爾珠寶鐘表展（BASELWORLD）暖身。繼去年為香奈兒J12改款以更容易配戴的當代設計搭載自製12.1機芯登場，今年的新作J12 Paradoxe與J12 X-RAY分別以黑白雙色抗磨精密陶瓷和通透的藍寶石水晶打造，其中J12 X-RAY更是首創連整個鍊帶都是藍寶石水晶，再度以時尚美學引領鐘表科技前進。

2000年時首度面世的J12為黑色，至2003年推出白色款，將品牌純粹的DNA美學延伸到鐘表上，成為最具代表性的特色。不過也直到今日J12 Paradoxe現身，這黑與白才首度合體同時出現在一枚腕表上，而且巧妙地讓黑白雙色的分隔以不對稱的位置接合，若隱若現於外套接縫處、襯衫褶皺和腕際線條之間，大玩「看似是黑表其實拉開袖子不是黑表」的視覺遊戲。

為什麼到現在在才有像經典雙色鞋一樣的雙色表款？原來抗磨精密陶瓷的結合其實相當有難度，為此香奈兒表廠需要獨家的專業技術，以確保硬度極高的陶瓷能完美切割而不受損，並且必須同時將雙色零件、表盤、表圈等毫無差池地完美組合，最後再繪上相呼應的表圈色彩。為了呈現整體美學，J12 Paradoxe的表圈是不能轉動的。另有更顯奢華的鑲嵌梯鑽款。看起來簡單的優雅，永遠最不簡單。

而J12 X-RAY則是首次出現連鍊結也都是藍寶石水晶切割成的全透視表款。隨著藍寶石水晶技術的發展，讓人可以直接欣賞機芯運作之美的通透表殼，近年來開始出現在高級製表領域，少量出現在頂級表款零件上。藍寶石水晶本身硬度極高僅次於鑽石（摩氏硬度高達9），光是切割打磨就非常不容易；因為通透，所以機芯的結構設計需考量視覺美感，打磨製作也必須高水準，才有欣賞的價值，是專業製表的大挑戰。