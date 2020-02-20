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太顛覆！香奈兒J12 不對稱雙色陶瓷 全通透夜光超酷

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
組裝J12 Paradoxe腕表雙色的抗磨精密陶瓷。圖／香奈兒提供
組裝J12 Paradoxe腕表雙色的抗磨精密陶瓷。圖／香奈兒提供

誕生於2000年的香奈兒J12腕表，以顛覆當時主流的抗磨精密陶瓷為主要材質，揉合運動感的流暢外觀，引領21世紀鐘表潮流至今20載。香奈兒今天率先發布兩款創意十足的J12新作，其中包含一枚鏤空透明機芯Caliber 3.1，為今年4月底即將登場的巴塞爾珠寶鐘表展（BASELWORLD）暖身。繼去年為香奈兒J12改款以更容易配戴的當代設計搭載自製12.1機芯登場，今年的新作J12 Paradoxe與J12 X-RAY分別以黑白雙色抗磨精密陶瓷和通透的藍寶石水晶打造，其中J12 X-RAY更是首創連整個鍊帶都是藍寶石水晶，再度以時尚美學引領鐘表科技前進。

2000年時首度面世的J12為黑色，至2003年推出白色款，將品牌純粹的DNA美學延伸到鐘表上，成為最具代表性的特色。不過也直到今日J12 Paradoxe現身，這黑與白才首度合體同時出現在一枚腕表上，而且巧妙地讓黑白雙色的分隔以不對稱的位置接合，若隱若現於外套接縫處、襯衫褶皺和腕際線條之間，大玩「看似是黑表其實拉開袖子不是黑表」的視覺遊戲。

為什麼到現在在才有像經典雙色鞋一樣的雙色表款？原來抗磨精密陶瓷的結合其實相當有難度，為此香奈兒表廠需要獨家的專業技術，以確保硬度極高的陶瓷能完美切割而不受損，並且必須同時將雙色零件、表盤、表圈等毫無差池地完美組合，最後再繪上相呼應的表圈色彩。為了呈現整體美學，J12 Paradoxe的表圈是不能轉動的。另有更顯奢華的鑲嵌梯鑽款。看起來簡單的優雅，永遠最不簡單。

而J12 X-RAY則是首次出現連鍊結也都是藍寶石水晶切割成的全透視表款。隨著藍寶石水晶技術的發展，讓人可以直接欣賞機芯運作之美的通透表殼，近年來開始出現在高級製表領域，少量出現在頂級表款零件上。藍寶石水晶本身硬度極高僅次於鑽石（摩氏硬度高達9），光是切割打磨就非常不容易；因為通透，所以機芯的結構設計需考量視覺美感，打磨製作也必須高水準，才有欣賞的價值，是專業製表的大挑戰。

為此，香奈兒以之前出現在BOY FRIEND鏤空表上的Caliber 3為藍本，Caliber 3.1包括底板、計時表橋及齒輪橋等多個零組件皆採藍寶石水晶製成，厚度都在1毫米之下，光是組裝便需整整一周時間。搭配藍寶石水晶表盤，使光線能完全穿透，12枚長梯型鑽石時標彷彿飄浮在齒輪繡製而成的蕾絲花紋上，而鑲滿長階梯形切割鑽石的表圈還具有夜光，整體視覺效果相當驚人。J12 X-RAY腕表限量發行12枚，定價1995萬2,000元。

J12 Paradoxe腕表，搭載Caliber 12.1自動上鍊機芯。圖／香奈兒提供
J12 Paradoxe腕表，搭載Caliber 12.1自動上鍊機芯。圖／香奈兒提供
J12 Paradoxe鑽石腕表，黑色抗磨精密陶瓷及18K白金鑲嵌鑽石、Caliber 12.1自動上鍊機芯，限量編號發行20枚，613萬9,000元。圖／香奈兒提供
J12 Paradoxe鑽石腕表，黑色抗磨精密陶瓷及18K白金鑲嵌鑽石、Caliber 12.1自動上鍊機芯，限量編號發行20枚，613萬9,000元。圖／香奈兒提供
J12 X-RAY腕表，藍寶石水晶表殼與鍊帶、Caliber 3.1手上鍊鏤空機芯，限量發行12枚，定價1995萬2,000元。圖／香奈兒提供
J12 X-RAY腕表，藍寶石水晶表殼與鍊帶、Caliber 3.1手上鍊鏤空機芯，限量發行12枚，定價1995萬2,000元。圖／香奈兒提供
J12 Paradoxe鑽石腕表，黑色抗磨精密陶瓷及18K白金鑲嵌鑽石、Caliber 12.1自動上鍊機芯，限量編號發行20枚，613萬9,000元。圖／香奈兒提供
J12 Paradoxe鑽石腕表，黑色抗磨精密陶瓷及18K白金鑲嵌鑽石、Caliber 12.1自動上鍊機芯，限量編號發行20枚，613萬9,000元。圖／香奈兒提供
J12 Paradoxe腕表，白色與黑色抗磨精密陶瓷、Caliber 12.1自動上鍊機芯，價格未定。圖／香奈兒提供
J12 Paradoxe腕表，白色與黑色抗磨精密陶瓷、Caliber 12.1自動上鍊機芯，價格未定。圖／香奈兒提供
J12 Paradoxe腕表，白色與黑色抗磨精密陶瓷、Caliber 12.1自動上鍊機芯，價格未定。圖／香奈兒提供
J12 Paradoxe腕表，白色與黑色抗磨精密陶瓷、Caliber 12.1自動上鍊機芯，價格未定。圖／香奈兒提供
J12 Paradoxe腕表，白色與黑色抗磨精密陶瓷、Caliber 12.1自動上鍊機芯，價格未定。圖／香奈兒提供
J12 Paradoxe腕表，白色與黑色抗磨精密陶瓷、Caliber 12.1自動上鍊機芯，價格未定。圖／香奈兒提供
J12 X-RAY腕表，藍寶石水晶表殼與鍊帶、Caliber 3.1手上鍊鏤空機芯，限量發行12枚，定價1995萬2,000元。圖／香奈兒提供
J12 X-RAY腕表，藍寶石水晶表殼與鍊帶、Caliber 3.1手上鍊鏤空機芯，限量發行12枚，定價1995萬2,000元。圖／香奈兒提供
J12 X-RAY腕表，藍寶石水晶表殼與鍊帶、Caliber 3.1手上鍊鏤空機芯，限量發行12枚，定價1995萬2,000元。圖／香奈兒提供
J12 X-RAY腕表，藍寶石水晶表殼與鍊帶、Caliber 3.1手上鍊鏤空機芯，限量發行12枚，定價1995萬2,000元。圖／香奈兒提供
J12 Paradoxe腕表抗磨精密陶瓷須經專業技術切割才不會破裂。圖／香奈兒提供
J12 Paradoxe腕表抗磨精密陶瓷須經專業技術切割才不會破裂。圖／香奈兒提供
J12 Paradoxe鑽石腕表，黑色抗磨精密陶瓷及18K白金鑲嵌鑽石、Caliber 12.1自動上鍊機芯，限量編號發行20枚，613萬9,000元。圖／香奈兒提供
J12 Paradoxe鑽石腕表，黑色抗磨精密陶瓷及18K白金鑲嵌鑽石、Caliber 12.1自動上鍊機芯，限量編號發行20枚，613萬9,000元。圖／香奈兒提供
J12 X-RAY腕表，藍寶石水晶表殼與鍊帶、Caliber 3.1手上鍊鏤空機芯，限量發行12枚，定價1995萬2,000元。圖／香奈兒提供
J12 X-RAY腕表，藍寶石水晶表殼與鍊帶、Caliber 3.1手上鍊鏤空機芯，限量發行12枚，定價1995萬2,000元。圖／香奈兒提供
J12 X-RAY腕表，搭載Caliber 3.1手上鍊鏤空機芯，表盤也以通透的藍寶石水晶製作，鑽石時標彷彿飄浮其上。圖／香奈兒提供
J12 X-RAY腕表，搭載Caliber 3.1手上鍊鏤空機芯，表盤也以通透的藍寶石水晶製作，鑽石時標彷彿飄浮其上。圖／香奈兒提供

香奈兒 腕表
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