聽新聞
test
0:00 / 0:00
LINE電腦版5.22.0更新搶先看 視訊通話不怕背景太亂
因應疫情，最近有些公司都減少實體會議，甚至讓員工可以在家遠距工作，減少員工因為在外移動、群聚在密閉空間的風險。但這也帶來了另類的困擾，像是線上開會時不容易筆記畫重點，或是視訊通話的時候家裡背景實在太亂。如果你是經常使用LINE電腦版的重度使用者，以下新功能一定要趕快試用看看。
LINE不只在手機上於公於私都已經成為不可少的工具，根據LINE的觀察，LINE電腦版也是許多重度使用者上每天工作不可或缺。根據統計，LINE電腦版目前在台灣有超過400萬月活躍用戶，而這次LINE電腦版5.22.0更新，除了針對視訊通話加入了實用新功能，也將部分先前已經推出的功能再更進化，讓大家不管用哪種裝置都可以靈活使用LINE，讓更工作更有效率。
首先，先前在電腦版上可以顯示不同字體的「訊息強調」功能，現在也可以套用在大家常拿來做筆記的記事本中，再也不用怕重點內容被大量的文字淹沒。在記事本中同樣透過選取文字，就能選擇粗體、斜體等字體。
另外，還有個超貼心的視訊通話新功能，不管在聊天室中的一對一視訊通話、群組視訊通話，或是LIVE直播中，都可以一鍵模糊背景，或是套用多種濾鏡，只要在聊天室點選畫面左下角的「...」圖示開啟，背景再亂都可以安心用視訊通話開會，來不及化妝也可以先用濾鏡帶來好氣色。但很可惜這個功能目前只會在Mac版中先行。
LINE電腦版5.22.0更新，Windows版最快將於今日下午上線、Mac版則要再稍等幾天，將在近期上線。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言