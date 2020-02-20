聽新聞
test
0:00 / 0:00
新光三越搶進宅商機 美麗台擴增六大商城今起全站免運
受到疫情影響，新光三越加速數位佈局，讓民眾就算宅在家也能隨時購物。除了在APP推出宅配服務，即將啟動美食外送外，旗下電商平台beauty STAGE美麗台陣容再擴大，從原有的美妝保養領域，一口氣再擴張3C家電館、運動休閒館、超市保健館、兒童婦嬰館、女仕專區館，共匯集六大商城今日起正式上線， 2/20至3/18推出全站免運費宅配到家，周周再抽iPhone 11。
為了提供會員更多元的購物選擇，新光三越除了在APP推出宅配專區之外，進而擴張新光三越電商平台beauty STAGE美麗台的商品陣容，六大精選商城、匯聚逾3,000項人氣夯品，打造線上微型百貨。更把美麗台串連至新光三越APP，打開手機就能選購。
beauty STAGE美麗台擴大規模上線，價格當然有誘因，AirPods Pro現貨、比周年慶更便宜的PHILIPS新一代AF氣炸鍋（67折，再加贈多樣配件）、下殺25折的adidas Originals 5923經典鞋、品牌推出首度7折價的TUMI ALPHA BRAVO ROBINS後背包、行李箱品牌CENTURION克魯斯29吋西雅圖綠胖胖箱推出33折價等。
另外，現在正值春季新品上市，2/21起APP同步推出春季新品線上購物，用手機就可買到最新上市的春季彩妝、保養組合、香氛及服飾等趨勢單品，並可以選擇到店取貨或宅配到府服務。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言