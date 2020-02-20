新光三越搶進宅商機 美麗台擴增六大商城今起全站免運

受到疫情影響，新光三越加速數位佈局，讓民眾就算宅在家也能隨時購物。除了在APP推出宅配服務，即將啟動美食外送外，旗下電商平台beauty STAGE美麗台陣容再擴大，從原有的美妝保養領域，一口氣再擴張3C家電館、運動休閒館、超市保健館、兒童婦嬰館、女仕專區館，共匯集六大商城今日起正式上線， 2/20至3/18推出全站免運費宅配到家，周周再抽iPhone 11。

為了提供會員更多元的購物選擇，新光三越除了在APP推出宅配專區之外，進而擴張新光三越電商平台beauty STAGE美麗台的商品陣容，六大精選商城、匯聚逾3,000項人氣夯品，打造線上微型百貨。更把美麗台串連至新光三越APP，打開手機就能選購。

beauty STAGE美麗台擴大規模上線，價格當然有誘因，AirPods Pro現貨、比周年慶更便宜的PHILIPS新一代AF氣炸鍋（67折，再加贈多樣配件）、下殺25折的adidas Originals 5923經典鞋、品牌推出首度7折價的TUMI ALPHA BRAVO ROBINS後背包、行李箱品牌CENTURION克魯斯29吋西雅圖綠胖胖箱推出33折價等。