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新光三越搶進宅商機 美麗台擴增六大商城今起全站免運

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
beauty STAGE美麗台擴大營運，匯集六大商城，2/20至3/18推出全站免運費宅配到家。圖／新光三越提供
beauty STAGE美麗台擴大營運，匯集六大商城，2/20至3/18推出全站免運費宅配到家。圖／新光三越提供

受到疫情影響，新光三越加速數位佈局，讓民眾就算宅在家也能隨時購物。除了在APP推出宅配服務，即將啟動美食外送外，旗下電商平台beauty STAGE美麗台陣容再擴大，從原有的美妝保養領域，一口氣再擴張3C家電館、運動休閒館、超市保健館、兒童婦嬰館、女仕專區館，共匯集六大商城今日起正式上線， 2/20至3/18推出全站免運費宅配到家，周周再抽iPhone 11。

為了提供會員更多元的購物選擇，新光三越除了在APP推出宅配專區之外，進而擴張新光三越電商平台beauty STAGE美麗台的商品陣容，六大精選商城、匯聚逾3,000項人氣夯品，打造線上微型百貨。更把美麗台串連至新光三越APP，打開手機就能選購。

beauty STAGE美麗台擴大規模上線，價格當然有誘因，AirPods Pro現貨、比周年慶更便宜的PHILIPS新一代AF氣炸鍋（67折，再加贈多樣配件）、下殺25折的adidas Originals 5923經典鞋、品牌推出首度7折價的TUMI ALPHA BRAVO ROBINS後背包、行李箱品牌CENTURION克魯斯29吋西雅圖綠胖胖箱推出33折價等。

另外，現在正值春季新品上市，2/21起APP同步推出春季新品線上購物，用手機就可買到最新上市的春季彩妝、保養組合、香氛及服飾等趨勢單品，並可以選擇到店取貨或宅配到府服務。

AirPods Pro價格7,990元，獨家現貨、限量。圖／新光三越提供
AirPods Pro價格7,990元，獨家現貨、限量。圖／新光三越提供
adidas Originals 5923經典鞋原價4,490元，25折特價1,099元。圖／新光三越提供
adidas Originals 5923經典鞋原價4,490元，25折特價1,099元。圖／新光三越提供
CENTURION克魯斯29吋西雅圖綠胖胖箱原價18,800元，33折特價6,380元。圖／新光三越提供
CENTURION克魯斯29吋西雅圖綠胖胖箱原價18,800元，33折特價6,380元。圖／新光三越提供
2/21起新光三越APP推出春季新品線上購物。圖／新光三越提供
2/21起新光三越APP推出春季新品線上購物。圖／新光三越提供
PHILIPS新一代AF氣炸鍋HD9642原價12,900元，特價8,690元（67折，加贈3配件煎烤盤+烘烤鍋+不沾烘烤鍋2入組）。圖／新光三越提供
PHILIPS新一代AF氣炸鍋HD9642原價12,900元，特價8,690元（67折，加贈3配件煎烤盤+烘烤鍋+不沾烘烤鍋2入組）。圖／新光三越提供
草繹herb maze茶樹抑菌洗手露500ml原價450元，特價390元。圖／新光三越提供
草繹herb maze茶樹抑菌洗手露500ml原價450元，特價390元。圖／新光三越提供

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