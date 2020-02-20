籃球之神降臨NBA全明星賽 喬丹手上500萬怪家私是這枚

NBA超級運動明星們的財力驚人，連帶其腕表也常讓人感受到籃球天王的富可敵國。根據專業鐘表網站Hodinkee報導，被譽為「籃球之神」的麥可喬丹（Michael Jordan），日前在NBA全明星賽場上配戴了一款Urwerk的UR-202S腕表，瞬時成為場外焦點。

有別於充滿陽剛氣息的運動風格主流之選，麥可喬丹早在多年前就被目擊配戴過雅典（Ulysse Nardin）的白金版Sonata鬧鈴腕表，展現籃球之神品味的獨到眼光。他手上配戴的Urwerk UR-202S腕表是以特殊的衛星式時間顯示機制，但極其複雜的專利機械結構，訂價約500萬新台幣。表廠每年產量僅在數千只以內，難怪受到籃球之神的青睞，同時「鋼鐵人」小勞勃道尼也在公開場合配戴過Urwerk的不同款式。

新一代籃球天王「小皇帝」則情有獨鍾勞力士（Rolex）或愛彼（Audemars Piguet），不時會出現在小皇帝官方instagram帳號，較近一點則是他在iG上慶賀球員吉爾伯特·亞瑞納斯（Gilbert Arenas）生日時的兩人合照，其手上明顯配戴了愛彼得皇家橡樹腕表系列。