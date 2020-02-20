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限時1杯1元！鹿角巷全新酸奶飲品 2月24日限3門市開賣
台灣手搖飲品牌鹿角巷推出新品YOGURT輕酸奶，包含原味酸奶（優格）為基底，搭配紫米、抹茶或白桃等口味，也可以選擇自由配自己喜歡的料，預計2月24日起在3門市限定開賣。為了慶祝新口味上市，開賣首日還有限時2小時優惠，新品每杯只要1元。
看準現代人注重身材，但又希望能夠喝手搖飲，鹿角巷推出YOGURT輕酸奶，酸甜又解膩。而此次共有4種口味提供消費者選擇，皆是以酸奶（優格）打成綿密冰沙為基底，再搭配紫米，口味上除了原味紫米外，有抹茶紫米、白桃烏龍紫米等選擇，也可以自選任2種配料的酸奶自由配，每杯85元。
鹿角巷YOGURT輕酸奶預計2月24日正式開賣，目前將在台北大安、新竹巨城、台中老虎城等門市可買得到，開賣首日的中午12點到下午2點新品限時1元，而且限時期間凡是購買任一新品，加1元就可獲得原味紫米酸奶，每人限購1杯。另2月24日到26日間限時3日有新品任選第2杯半價優惠，2月27日起有新品任選2杯150元優惠。
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