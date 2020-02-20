限時1杯1元！鹿角巷全新酸奶飲品 2月24日限3門市開賣

台灣手搖飲品牌鹿角巷推出新品YOGURT輕酸奶，包含原味酸奶（優格）為基底，搭配紫米、抹茶或白桃等口味，也可以選擇自由配自己喜歡的料，預計2月24日起在3門市限定開賣。為了慶祝新口味上市，開賣首日還有限時2小時優惠，新品每杯只要1元。

看準現代人注重身材，但又希望能夠喝手搖飲，鹿角巷推出YOGURT輕酸奶，酸甜又解膩。而此次共有4種口味提供消費者選擇，皆是以酸奶（優格）打成綿密冰沙為基底，再搭配紫米，口味上除了原味紫米外，有抹茶紫米、白桃烏龍紫米等選擇，也可以自選任2種配料的酸奶自由配，每杯85元。