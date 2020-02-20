HTC VIVE Cosmos新系列VR裝置亮相 模組化面板輕鬆升級

今年MWC雖然停辦，但預計發表的新品大多還是會按照計畫登場。近年致力於開發VR虛擬實境系統的HTC就率先宣布推出完整的VIVE Cosmos系列，包括三款全新的VIVE Cosmos系列頭戴式顯示器，與三款可換式面板模組，讓原本就是以「模組化」為設計概念的VIVE Cosmos系列產品，能夠依照使用者需求，變化出更多元的功能。

去年十月首度登場的VIVE Cosmos頭戴式顯示器，具備了可更換前置面板，讓功能與等級不斷提升、創新100度上掀式設計，讓使用者快速虛實轉換，以及採用2880 x 1700高畫質顯示畫面，相較於第一代VIVE提升88%的多種優勢。而這次新發表的VIVE Cosmos Elite、VIVE Cosmos XR、VIVE Cosmos Play，則透過規格配置上的不同，滿足了不同預算別的用戶。

這次推出最高階的VIVE Cosmos Elite，整套包含預先裝設的外部追蹤器面板，兩顆SteamVR基地台，兩只VIVE控制器，具備基地台精準追蹤技術，讓使用者可享受SteamVR追蹤器更流暢操控，也能透過增設SteamVR基地台享受更大範圍的遊玩空間，特別適合精準度極高的遊戲使用。可與第一代以及第二代的基地台搭配使用，也能夠配合第一代VIVE與VIVE PRO控制器。VIVE Cosmos Play則適合入門玩家使用，同樣具備Inside-out追蹤技術，但不需架設基地台，可更輕鬆開始虛擬實境探索體驗，並且隨著消費者需求升級。

而第二季才會發表開發者版本的VIVE Cosmos XR，是一款VIVE Cosmos的獨立式替代面板，具備高解析度的透視鏡頭，將透過VR顯示器提供幾近穿透性的視野，並讓VR顯示畫面更寬闊，將現實世界與虛擬內容更完整結合。例如：VR多人協作工作和遠端會議軟體VIVE Sync將集結VIVE Cosmos XR功能，將虛擬對象帶入現實環境中，進行虛擬實境會議。