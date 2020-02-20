粉紅浪漫來襲！泡泡糖粉色、草莓奶昔色穿出甜蜜女人味

來把最甜蜜的色彩都穿上身吧！為了迎接春季的到來，各個鞋履品牌也為了呼應這樣的氛圍，主打粉紅色系，就是希望女生們能夠穿出最耀眼的造型。

像是Ecco在這季的SOFT 7 RUNNER柔酷7號路跑系列，就把復古休閒鞋升級進化成跑鞋，鞋面結合了牛皮及絨面革，不過最受到女孩們關注的還是品牌利用白色鞋底來陪襯，搭配了泡泡糖粉色的鞋身。同時，還採用了Ecco著名的 FLUIDFORM一體成型科技，提升穿著的緩衝與彈力。一樣是泡泡糖粉色運用在MULTI-VENT翱翔系列鞋款，則展現出甜美中帶有個性的設計，Ecco於鞋面巧妙拼接灰色調來凸顯對比，而且還具備EXHAUST GRID透氣系統，有助於排溼散熱。以及GORE-TEX SURROUND®防水科技加持，讓雙腳隨時都能保持乾爽。

無獨有偶，法國軍靴品牌PALLADIUM去年與KENZO聯名推出鞋款，而今年則以相同鞋型打造全新「PALLASHOCK巧克力鞋」系列，讓每位時尚迷都能輕鬆入手。最大特色就是雙倍厚度，形狀有如巧克力片的大底搭配側踝低筒剪裁設計，能修飾腿型比例之外，還能有視覺增高效果，滿足女孩瘦腿小心機。而其中全台限量又熱門的草莓奶昔配色，則是可以穿出裸粉色系的柔和甜美氣息，不管是喜愛甜美或是潮流感的女生都能輕鬆駕馭。

Ecco MULTI-VENT翱翔系列鞋款8,380元。圖／Ecco提供

Ecco SOFT 7 RUNNER柔酷7號路跑系列泡泡搪色鞋款，5,980元。圖／Ecco提供