快訊

美國CDC：新冠病毒在台、日、星、泰等國出現社區傳播

發明「複製貼上」的傳奇工程師Larry Tesler逝世 享壽74歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

粉紅浪漫來襲！泡泡糖粉色、草莓奶昔色穿出甜蜜女人味

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
為了迎接春季的到來，各個鞋履品牌也為了呼應這樣的氛圍，主打粉紅色系，就是希望女生們能夠穿出最耀眼的造型。圖／PALLADIUM提供
為了迎接春季的到來，各個鞋履品牌也為了呼應這樣的氛圍，主打粉紅色系，就是希望女生們能夠穿出最耀眼的造型。圖／PALLADIUM提供

來把最甜蜜的色彩都穿上身吧！為了迎接春季的到來，各個鞋履品牌也為了呼應這樣的氛圍，主打粉紅色系，就是希望女生們能夠穿出最耀眼的造型。

像是Ecco在這季的SOFT 7 RUNNER柔酷7號路跑系列，就把復古休閒鞋升級進化成跑鞋，鞋面結合了牛皮及絨面革，不過最受到女孩們關注的還是品牌利用白色鞋底來陪襯，搭配了泡泡糖粉色的鞋身。同時，還採用了Ecco著名的 FLUIDFORM一體成型科技，提升穿著的緩衝與彈力。一樣是泡泡糖粉色運用在MULTI-VENT翱翔系列鞋款，則展現出甜美中帶有個性的設計，Ecco於鞋面巧妙拼接灰色調來凸顯對比，而且還具備EXHAUST GRID透氣系統，有助於排溼散熱。以及GORE-TEX SURROUND®防水科技加持，讓雙腳隨時都能保持乾爽。

無獨有偶，法國軍靴品牌PALLADIUM去年與KENZO聯名推出鞋款，而今年則以相同鞋型打造全新「PALLASHOCK巧克力鞋」系列，讓每位時尚迷都能輕鬆入手。最大特色就是雙倍厚度，形狀有如巧克力片的大底搭配側踝低筒剪裁設計，能修飾腿型比例之外，還能有視覺增高效果，滿足女孩瘦腿小心機。而其中全台限量又熱門的草莓奶昔配色，則是可以穿出裸粉色系的柔和甜美氣息，不管是喜愛甜美或是潮流感的女生都能輕鬆駕馭。

Ecco MULTI-VENT翱翔系列鞋款8,380元。圖／Ecco提供
Ecco MULTI-VENT翱翔系列鞋款8,380元。圖／Ecco提供

Ecco SOFT 7 RUNNER柔酷7號路跑系列泡泡搪色鞋款，5,980元。圖／Ecco提供
Ecco SOFT 7 RUNNER柔酷7號路跑系列泡泡搪色鞋款，5,980元。圖／Ecco提供

PALLADIUM PALLASHOCK巧克力鞋，草莓奶昔配色2,480元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM PALLASHOCK巧克力鞋，草莓奶昔配色2,480元。圖／PALLADIUM提供

品牌 巧克力
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

櫻花季來了！蝦皮購物春季關鍵字熱搜成長五成

喝完秒脫單？！東區人氣手搖店「十三月」限定玫瑰拿鐵X莓果夢幻組合 芝士奶蓋加粉紅漸層好浪漫

好市多草莓怎麼買？大湖、韓國款比比看 網曝「關鍵選購秘訣」

內湖草莓季開跑 今年加碼草莓小公主/王子選拔至4/20

相關新聞

籃球之神降臨NBA全明星賽 喬丹手上500萬怪家私是這枚

NBA超級運動明星們的財力驚人，連帶其腕表也常讓人感受到籃球天王的富可敵國。根據專業鐘表網站Hodinkee報導，被譽為...

U值媒／音速小子 遺憾些許笑料中文消失了

我想，蠻大的一個因素是片中的對白和笑料有不少是給成人觀眾看的，所以即使劇情簡單，過程中還是可以笑得開心，娛樂效果還是有，不論是要陪小朋友去看或是自己看，都還可以接受，不要把故事複雜度設太高就好，看好玩即可。有點遺憾的是許多英文上的笑料，到了中文字幕都不見了。比如金凱瑞的造型被稱為civil war mustache（美國內戰時期的鬍子）中文字幕直接省略；在香菇星球成為唯一的fun guy是和菌類的英文fungi發音一樣，但到了中文也沒了；死前願望清單bucket list是來自kick the bucket表示死亡，卻被音速小子也當成一種踢桶子活動，這個中文也沒譯；formulas是指方程式但formula是指嬰兒奶粉，這個同字不同義的對比妙處也無法在中文呈現，這只是一些例子。我聽到好多有設計的對白台詞，都在翻譯中失去了，覺得蠻可惜的。

U值媒／在家簡易低醣 健康自己來

蝦仁與櫛瓜都是低醣飲食的好食材，如果你也喜歡這兩者，務必把它們一起煎了試試看！蝦仁煎後會出水，讓先煎香的櫛瓜吸收一下，這樣櫛瓜吃起來就會有蝦蝦的鮮美滋味唷！

限時1杯1元！鹿角巷全新酸奶飲品 2月24日限3門市開賣

台灣手搖飲品牌鹿角巷推出新品YOGURT輕酸奶，包含原味酸奶（優格）為基底，搭配紫米、抹茶或白桃等口味，也可以選擇自由配...

HTC VIVE Cosmos新系列VR裝置亮相 模組化面板輕鬆升級

今年MWC雖然停辦，但預計發表的新品大多還是會按照計畫登場。近年致力於開發VR虛擬實境系統的HTC就率先宣布推出完整的V...

粉紅浪漫來襲！泡泡糖粉色、草莓奶昔色穿出甜蜜女人味

來把最甜蜜的色彩都穿上身吧！為了迎接春季的到來，各個鞋履品牌也為了呼應這樣的氛圍，主打粉紅色系，就是希望女生們能夠穿出最...

「環島之星」房型免費直升101坪 價差最高達1萬2

疫情延燒，民眾不敢出遊，旅遊業自救方案一波波。易遊網獨家承包的「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，推出「安心住」...

防彈少年團的藝術攝影師掌鏡 夏姿春夏形象廣告好仙

近幾季夏姿．陳（SHIATZY CHEN）在拍攝形象影片常有突破品牌既定印象的創新之作，2020春夏形象廣告以幾何雕塑或...

GUCCI端出透明旋轉舞台 IU穿粉紅透膚裝現身看秀

就在今年義大利對大中華區國家採取禁航政策導致許多亞洲媒體缺席的情況下，GUCCI為2020秋冬米蘭時裝周揭開了序幕。遠在...

怪奇比莉另類穿搭再度制霸紅毯 媚布兒戴幸運珠寶拿獎

當紅歌手怪奇比莉（Billie Eilish）在倫敦時間2月19日頒發的全英音樂獎（BRIT Awards，簡稱The ...

Switch Lite推新色超夢幻 Switch因疫情缺貨快改買這款

受疫情影響，連遊戲機生產線都遭殃，任天堂近日直接在官網發出公告，表示「對在中國工場生產的Nintendo Switch主...

自主善心 金光Mix&Match攜手Sevenfriday 送暖助弱勢

愛說來簡單，可以是一句口號，更可以是一次起心動念、進而化諸為行動。本地鐘表創意店鋪金光Mix & Match，有感於近日...

熱門新聞

劉真證實入住台北榮總 裝上葉克膜治療中

劉真傳出裝葉克膜 心臟權威：爭取時間 為病人祈福

明天起藥局賣加倍口罩 基層藥師罵翻

全聯福利點換起來！日本TOFFY馬卡龍家電4.4折起加購

獨／16種抹醬＋限定口味！大阪「嵜吐司」悄悄來台了　

防疫！公總加強取締白牌車 民眾檢舉最高可獲30萬獎金

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。